कार-मोटरसाइकिल की तरह बनेंगे सैटेलाइट्स, चीन बदलेगा स्पेस का गेम, मस्क भी रह जाएंगे हैरान

China News: हमारा पड़ोसी मुल्क चीन लगातार अपने एयरोस्पेस सेक्टर में बड़े-बड़े बदलाव कर रहा है. अब खबर आ रही है कि आने वाले समय में रॉकेट और सैटेलाइट भी कारों की तरह बड़ी संख्या में जल्दी और सस्ते में बनाए जा सकेंगे. अब तक पारंपरिक तरीके से अंतरिक्ष यान बनाए जाते थे, ज्यादातर हिस्से पहले से तैयार कर लिए जाते थे और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल होते थे. इससे देरी, गड़बड़ी और अतिरिक्त सामान जमा होने जैसी दिक़्क़तें आती थीं.

हालांकि चीन एक नई व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है, जिसका नाम 'फाइनल असेंबली पुल सिस्टम' नाम दिया जा रहा है. कहा जा रहा है इस सिस्टम के तहत अब पुर्जे तभी बनाए जाएंगे जब उनकी जरूरत होगी और इतनी ही तादाद में बनाए जाएंगे जितनी की जरूरत होगी. यानी पहले 'पुश सिस्टम' था (जहां सामान धकेला जाता था), अब 'पुल सिस्टम' होगा (जहां असेंबली लाइन खींचकर जरूरत के मुताबिक सामान मंगाएगी).

टॉयोटा से सीखी तरकीब

जापान की कार कंपनी टोयोटा ने दशकों पहले यही तरीका अपनाकर दुनिया को 'लीन मैन्युफैक्चरिंग' सिखाई थी. इसमें वेस्ट कम होता है, स्टॉक जमा नहीं होता और काम तेजी से होता है. अब चीन उसी मॉडल को रॉकेट और सैटेलाइट बनाने में लागू कर रहा है.

क्यों जरूरी है यह बदलाव?

2045 तक हर साल करीब 1.7 लाख टन पेलोड (रॉकेट से ले जाया जाने वाला सामान) लॉन्च होने का अनुमान है. भविष्य में हजारों सैटेलाइट्स, री-यूजेबल रॉकेट और चांद पर लंबे मिशन के लिए तेज और भरोसेमंद प्रोडक्शन की जरूरत होगी. ऐसे में यह दौर 'मास कस्टमाइजेशन' का चुका है यानी, बड़े पैमाने पर भीड़ के हिसाब से लचीला और तेज उत्पादन. इन तमाम जरूरतों को पुल सिस्टम पूरा करने मे सक्षम होगा.

चीन बनाम अमेरिका

अमेरिका में एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने पहले ही 7000 से ज्यादा स्टारलिंक सैटेलाइट भेजकर दिखा दिया है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन कैसे किया जाता है. लेकिन चीन का तरीका थोड़ा अलग है. वहां एक कंपनी हावी नहीं है, बल्कि पूरा नेटवर्क है – सरकारी कंपनियां, रिसर्च सेंटर और निजी सप्लायर, सब मिलकर एक बड़े इकोसिस्टम की तरह काम करते हैं.