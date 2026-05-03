9 करोड़ साल बाद कब्र से बाहर आया 'चुकारोसॉरस', हड्डियां इतनी भारी कि ले जा रहा ट्रक पलटा, सड़कें भी टूटीं!

Chucarosaurus Discovery: क्या आपने कभी यह सोचा है कि कोई जानवर इतना भारी हो सकता है कि उसकी मौत के करोड़ों साल बाद उसकी हड्डियां ले जाने वाला ट्रक ही पलट जाए? विज्ञान की दुनिया से एक ऐसी ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है. दक्षिण अमेरिका के पाटागोनिया इलाके में वैज्ञानिकों ने एक नए किस्म के डायनासोर के च्युकारोसॉरस की खोज की है.

वैज्ञानिकों ने साउथ अमेरिका में एक ऐसे विशालकाय डायनासोर के अवशेष की खोज की है, जिसकी हड्डियों के वजन ने ट्रांसपोर्ट के दौरान सड़कों को तक को नुकसान पहुंचा दिया. इस नए डायनासोर का नाम चुकारोसॉरस है.यह टाइटनोसॉर फैमिली का एक सदस्य है, जिसने अपने विशाल आकार से वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है.

हड्डियां इतनी भारी कि पलट गया वाहन

इस खोज से जुड़ी सबसे हैरान करने वाली घटना तब हुई जब इन जीवाश्मों को लैब लेकर जाया जा रहा था. रिसर्चर्स फर्नांडो ई. नोवास के मुताबिक डायनासोर की हड्डियां इतनी घनी और वजनदार थीं कि उन्होंने ट्रक का संतुलन ही खराब कर दिया. इस वजह से सड़क पर एक एक्सीडेंट भी हुआ और सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई. हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई और डायनासोर की हड्डियां भी सुरक्षित रहीं.

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कैसा था चुकारोसॉरस?

वैज्ञानिकों के मुताबिक यह जीव करीब 9 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस काल में धरती पर राज करता था. इसकी लंबाई लगभग 100 फीट थी. यह एक शाकाहारी डायनासोर था जिसकी गर्दन बहुत ज्यादा लंबी थी यह अपनी लंबी गर्दन की सहायता से ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को अपना आहार बनाता था.

ब्यूनस आयर्स के बर्नार्डिनो रिवदाविया प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय के रिसर्चर्स को रियो नीग्रो प्रांत में इसके शरीर के कई हिस्से मिले हैं, जिनमें अंगों और कूल्हे की हड्डियां शामिल हैं. हालांकि टाइटनोसॉर के पूर्ण कंकाल मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है, लेकिन चुकारोसॉरस के ये अवशेष पेलियोन्टोलॉजी यानी जीवाश्म विज्ञान की दुनिया के लिए किसी खजाने से कम नहीं हैं.

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क्यों अहम है यह खोज?

भले ही चुकारोसॉरस अब तक का सबसे बड़ा डायनासोर न हो, लेकिन इसके अंगों की बनावट वैज्ञानिकों को नए रिसर्च में मदद करेगी. इसके अंगों का अध्ययन करके यह पता लगाया जा सकेगा कि समय के साथ डायनासोर की शारीरिक संरचना में क्या बदलाव आए.

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