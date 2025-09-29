Advertisement
जहां सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती, समुद्र की गहराई में मिला 120,000 साल पहले खोया शहर, यहीं से हुई थी जीवन की शुरुआत? वैज्ञानिक भी दंग!

Underwater Lost City: अटलांटिक महासागर की सतह में वैज्ञानिकों को एक बेहद खास अंडरवॉटर दुनिया का पता लगा है. इसे लॉस्ट सिटी कहा जा रहा है. ये हजारों साल पुराना है.

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 29, 2025, 08:55 AM IST
धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? वैज्ञानिक अभी इसका कोई सटीक जवाब नहीं खोज पाए हैं. इसकी एक वजह समय के साथ मिलने वाले एक के बाद एक नए-नए सबूत हैं. हाल ही में साइंटिस्ट को समुद्र तल में हजारों साल पहले खोए सिटी का पता लगा है. 

अटलांटिक महासागर की सतह से 2,300 फीट नीचे वैज्ञानिकों ने एक बेहद खास अंडरवॉटर दुनिया की खोज की है, जिसे "लॉस्ट सिटी" कहा जा रहा है. इसके आधार पर वैज्ञानिक इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी. 

इसे भी पढ़ें- रोज सूख रही दुनिया की सबसे बड़ी झील, साइंटिस्ट ने बताया- बदलने वाली है धरती की तस्वीर

1,20,000 साल पुराना

लॉस्ट सिटी हाइड्रोथर्मल फील्ड" मिड-अटलांटिक रिज के किनारे स्थित है. यह एक विशाल पानी के नीचे की पर्वतमाला है जो अटलांटिक महासागर में फैली हुई है. आमतौर पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स ज्वालामुखीय गर्मी से बनते हैं, लेकिन लॉस्ट सिटी में ऐसा नहीं है. वैज्ञानिकों के अनुसार, यह जगह करीब 1,20,000 साल पुरानी है, जो इसे अब तक का सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला हाइड्रोथर्मल सिस्टम बनाता है.

बिना सूरज की रोशनी के जीवन

लॉस्ट सिटी की सबसे खास बात यह है कि यहां बिना सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन के भी जीवन मौजूद है. यहां रहने वाले सूक्ष्मजीव समुद्र के भीतर चट्टानों और समुद्री पानी के बीच होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं से निकलने वाले मीथेन और हाइड्रोजन गैस को ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं. ये जीव पूरी तरह अंधेरे में रहते हैं और गर्म, क्षारीय पानी वाले वेंट्स के सहारे जीवित रहते हैं.

जीवन की संभावना को समझने में मिलेगी मदद

माइक्रोबायोलॉजिस्ट विलियम ब्राजेलटन के अनुसार, यह इकोसिस्टम इतना अनोखा है कि यह हमारे सौरमंडल के बर्फीले चंद्रमाओं जैसे यूरोपा और एन्सेलाडस पर जीवन की संभावना को समझने में भी मदद कर सकता है.

खनन से खतरे की आशंका

हालांकि लॉस्ट सिटी में कोई कीमती खनिज नहीं मिले हैं, लेकिन इसके आसपास के क्षेत्रों में पॉलिमेटेलिक सल्फाइड जैसे खनिज पाए गए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में काम आते हैं. वैज्ञानिकों को आशंका है कि भविष्य में यहां डीप-सी माइनिंग की जा सकती है, जिससे लॉस्ट सिटी जैसे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान हो सकता है.

