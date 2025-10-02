धरती की तरफ आ सकता है 'छिपा हुआ खतरा', ये सैकड़ों मीटर बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी पर मचा देगा तबाही!

Science Latest News: शुक्र ग्रह की कक्षा के पास क्षुद्रग्रहों का एक छिपा हुआ समूह है जो कुछ हजार सालों के बाद धरती के लिए खतरा बन सकते हैं. ये क्षुद्रग्रह, जिन्हें शुक्र सह-कक्षीय क्षुद्रग्रह कहा जाता है अभी हमें इसलिए दिखाई नहीं देते क्योंकि ये अंतरिक्ष में एक विशेष जगह पर छिपे हैं. लेकिन सिमुलेशन और मॉडल बताते हैं कि एक दिन ये पृथ्वी के रास्ते में आ सकते हैं. साओ पाओलो स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वेलेरियो कैरुबा ने कहा कि, हमारे अध्ययन से पता चलता है कि संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्रग्रहों का एक ऐसा समूह है जिसे हम अभी की दूरबीनों से नहीं देख सकते.

किसकी परिक्रमा करते हैं ये क्षुद्रग्रह?

मंगल और बृहस्पति के बीच की मुख्य पट्टी में पाए जाने वाले क्षुद्रग्रहों से अलग ये पिंड शुक्र ग्रह के पास सूर्य की परिक्रमा करते हैं. ये क्षुद्रग्रह ठीक उतना ही समय लेते हैं जितना शुक्र को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगता है. वैज्ञानिकों को 20 ऐसे शुक्र सह-कक्षीय क्षुद्रग्रहों के बारे में पता चला है लेकिन उसमें से ज्यादातक की उत्केन्द्रता(eccentricity)0.38 से ज्यादा है. इसका मतलब है कि ये कभी-कभी सूर्य से थोड़ा दूर चले जाते हैं.

वैज्ञानिक इसे लेकर क्यों परेशान हैं?

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह 300 मीटर तक चौड़े क्षुद्रग्रह हैं. इस इलाके में Gravity का खिंचाव उनकी कक्षाओं को अस्थिर बना देता है. इसका मतलब है कि एक क्षुद्रग्रह किसी समय शुक्र के बहुत करीब रह सकता है. जबकि बाद में वह खतरनाक रूप से पृथ्वी के करीब आ सकता है ऐसा हर कुछ हजार साल में संभव हो सकता है.

अगर धरती से टकराया तो क्या होगा?

कैरुबा कहते हैं कि, अगर ये धरती से टकराए तो इससे 3 से 4.5 किमी व्यास का गड्ढा बन सकता है और सैकड़ों मेगाटन जितनी ऊर्जा निकलेगी. कैरुबा चेतावनी देते हुए कहते हैं कि, अगर ये टक्कर किसी घनी आबादी वाले इलाके में हुई इससे बड़ा नुकसान हो सकता है. इस शोध की पूरी जानकारी एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पत्रिका में छापी गई है.