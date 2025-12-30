और उबलने वाली है धरती... 2025 बना इतिहास का सबसे गर्म साल, वैज्ञानिकों की खौफनाक चेतावनी

Global Warming 2025: साल 2025 को वैज्ञानिकों ने अब तक के सबसे गर्म वर्षों में से एक बताया है. विशेषज्ञों के अनुसार, इंसानी गतिविधियों के कारण बढ़ते जलवायु परिवर्तन ने इस साल तापमान को रिकॉर्ड लेवल तक पहुंचा दिया है. यह पहली बार हुआ है जब तीन साल का औसत तापमान उस सीमा को पार कर गया है, जिसे 2015 के पेरिस समझौते में तय किया गया था. उस समझौते का मकसद धरती के तापमान को औद्योगिक दौर से पहले के स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना था, ताकि जान-माल का नुकसान और पर्यावरण की बड़ी तबाही रोकी जा सके.

अभी रोका नहीं गया तो और बढ़ेगा तापमान

वैज्ञानिकों का कहना है कि 2025 में तापमान ऊंचा बना रहा, जबकि इस दौरान ला नीना जैसी प्राकृतिक ठंडक लाने वाली स्थिति भी मौजूद थी. इसके बावजूद गर्मी कम नहीं हुई है. इसका मुख्य कारण तेल, गैस और कोयले जैसे जीवाश्म ईंधनों का लगातार जलना बताया गया है, जिससे वातावरण में ग्रीनहाउस गैसें बढ़ रही हैं. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर इन ईंधनों का इस्तेमाल जल्द नहीं रोका गया, तो तापमान को तय सीमा में रखना बेहद मुश्किल हो जाएगा.

भीषण गर्मी की लहरें सबसे ज्यादा जानलेवा

इस बढ़ती गर्मी का असर पूरी दुनिया में देखने को मिला है. वैज्ञानिकों ने 2025 में 157 गंभीर मौसम घटनाओं की पहचान की, जिनमें से 22 का गहराई से अध्ययन किया गया है. इनमें भीषण गर्मी की लहरें सबसे ज्यादा जानलेवा साबित हुई हैं. कुछ इलाकों में ऐसी गर्मी पड़ी, जो एक दशक पहले लगभग असंभव मानी जाती था. विशेषज्ञों का कहना है कि इंसानों की वजह से बदले मौसम ने इन घटनाओं की संभावना कई गुना बढ़ा दी है.

शक्तिशाली तूफान से लाखों लोग घर छोड़ने को मजबूर

गर्मी के साथ-साथ सूखा, जंगलों की आग, बाढ़ और तूफान भी बड़ी समस्या बने. ग्रीस और तुर्की में सूखे के कारण भयानक आग लगी है. मेक्सिको में तेज बारिश और बाढ़ से कई लोगों की जान गई है. फिलीपींस में आए शक्तिशाली तूफान से लाखों लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए. भारत में मानसून के दौरान बाढ़ और भूस्खलन ने भारी नुकसान किया है. वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी घटनाएं इतनी तेजी से और इतनी बार हो रही हैं कि कई देश समय पर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं.

हालांकि दुनिया भर में जलवायु को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन समाधान की रफ्तार धीमी है. कुछ देश साफ ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं, तो कुछ अब भी कोयले और तेल पर निर्भर हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि हालात संभालना अभी भी संभव है, लेकिन इसके लिए तुरंत और ठोस कदम उठाने होंगे. अगर ऐसा नहीं किया गया, तो आने वाले साल और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं.

