Advertisement
trendingNow13057977
Hindi Newsविज्ञानऔर उबलने वाली है धरती... 2025 बना इतिहास का सबसे गर्म साल, वैज्ञानिकों की खौफनाक चेतावनी

और उबलने वाली है धरती... 2025 बना इतिहास का सबसे गर्म साल, वैज्ञानिकों की खौफनाक चेतावनी

Global Warming 2025: साल 2025 रिकॉर्ड तोड़ गर्म रहा, जहां इंसानी गतिविधियों से बढ़े जलवायु परिवर्तन ने तापमान को खतरनाक लेवल तक पहुंचा दिया है. भीषण गर्मी, बाढ़, सूखा और तूफानों ने दुनिया भर में तबाही मचाई है, और वैज्ञानिकों ने तुरंत ठोस कदम उठाने की चेतावनी दी है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 30, 2025, 07:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

और उबलने वाली है धरती... 2025 बना इतिहास का सबसे गर्म साल, वैज्ञानिकों की खौफनाक चेतावनी

Global Warming 2025: साल 2025 को वैज्ञानिकों ने अब तक के सबसे गर्म वर्षों में से एक बताया है. विशेषज्ञों के अनुसार, इंसानी गतिविधियों के कारण बढ़ते जलवायु परिवर्तन ने इस साल तापमान को रिकॉर्ड लेवल तक पहुंचा दिया है. यह पहली बार हुआ है जब तीन साल का औसत तापमान उस सीमा को पार कर गया है, जिसे 2015 के पेरिस समझौते में तय किया गया था. उस समझौते का मकसद धरती के तापमान को औद्योगिक दौर से पहले के स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना था, ताकि जान-माल का नुकसान और पर्यावरण की बड़ी तबाही रोकी जा सके.

अभी रोका नहीं गया तो और बढ़ेगा तापमान
वैज्ञानिकों का कहना है कि 2025 में तापमान ऊंचा बना रहा, जबकि इस दौरान ला नीना जैसी प्राकृतिक ठंडक लाने वाली स्थिति भी मौजूद थी. इसके बावजूद गर्मी कम नहीं हुई है. इसका मुख्य कारण तेल, गैस और कोयले जैसे जीवाश्म ईंधनों का लगातार जलना बताया गया है, जिससे वातावरण में ग्रीनहाउस गैसें बढ़ रही हैं. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर इन ईंधनों का इस्तेमाल जल्द नहीं रोका गया, तो तापमान को तय सीमा में रखना बेहद मुश्किल हो जाएगा.

भीषण गर्मी की लहरें सबसे ज्यादा जानलेवा
इस बढ़ती गर्मी का असर पूरी दुनिया में देखने को मिला है. वैज्ञानिकों ने 2025 में 157 गंभीर मौसम घटनाओं की पहचान की, जिनमें से 22 का गहराई से अध्ययन किया गया है. इनमें भीषण गर्मी की लहरें सबसे ज्यादा जानलेवा साबित हुई हैं. कुछ इलाकों में ऐसी गर्मी पड़ी, जो एक दशक पहले लगभग असंभव मानी जाती था. विशेषज्ञों का कहना है कि इंसानों की वजह से बदले मौसम ने इन घटनाओं की संभावना कई गुना बढ़ा दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

शक्तिशाली तूफान से लाखों लोग घर छोड़ने को मजबूर
गर्मी के साथ-साथ सूखा, जंगलों की आग, बाढ़ और तूफान भी बड़ी समस्या बने. ग्रीस और तुर्की में सूखे के कारण भयानक आग लगी है. मेक्सिको में तेज बारिश और बाढ़ से कई लोगों की जान गई है. फिलीपींस में आए शक्तिशाली तूफान से लाखों लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए. भारत में मानसून के दौरान बाढ़ और भूस्खलन ने भारी नुकसान किया है. वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी घटनाएं इतनी तेजी से और इतनी बार हो रही हैं कि कई देश समय पर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं.

हालांकि दुनिया भर में जलवायु को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन समाधान की रफ्तार धीमी है. कुछ देश साफ ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं, तो कुछ अब भी कोयले और तेल पर निर्भर हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि हालात संभालना अभी भी संभव है, लेकिन इसके लिए तुरंत और ठोस कदम उठाने होंगे. अगर ऐसा नहीं किया गया, तो आने वाले साल और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें: इजरायल के फैसले से हिली दुनिया! क्या कबूल हो गई मुस्लिम देशों की दुआ? UN ने बुलाई हंगामी मीटिंग

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

climate change 2025

Trending news

पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
Anjel Chakma Murder Case
पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
DNA
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
MEA
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
DNA Analysis
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
सांसद रहमान बर्क ने की बांग्लादेश के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करने की साजिश?
DNA Analysis
सांसद रहमान बर्क ने की बांग्लादेश के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करने की साजिश?
महीनों की खामोशी के बाद लौटी पर्यटकों की रौनक, कश्मीर में विंटर फेस्टिवल का आयोजन
Jammu-kashmir
महीनों की खामोशी के बाद लौटी पर्यटकों की रौनक, कश्मीर में विंटर फेस्टिवल का आयोजन
BMC Election: महायुति में फाइनल हुआ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला
BMC Election
BMC Election: महायुति में फाइनल हुआ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला
DNA:अयोध्या से वृंदावन तक भक्तों का सैलाब,नए साल पर खुद की ओर क्यों लौटने लगा भारत?
aayodhya ram mandir
DNA:अयोध्या से वृंदावन तक भक्तों का सैलाब,नए साल पर खुद की ओर क्यों लौटने लगा भारत?
मुंबई: भांडुप रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा, बेकाबू बस ने लोगों को रौंदा, 4 की मौत
mumbai accident
मुंबई: भांडुप रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा, बेकाबू बस ने लोगों को रौंदा, 4 की मौत