/अब तक का सबसे भयंकर अल नीनो! क्या 1982, 1997 और 2015 से भी ज्यादा खतरनाक होगा आने वाला तूफान? सामने आई चौकाने वाली रिपोर्ट

क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की गहराइयों में छिपे 1,000 साल पुराने मूंगे (Coral) हमारी आने वाली तबाही की भविष्यवाणी कर सकते हैं? जी हां, वैज्ञानिकों को समुद्र के नीचे एक ऐसी टाइम मशीन मिली है जिसने अल नीनो (El Niño) और क्लाइमेट चेंज के सबसे खौफनाक सच से पर्दा उठा दिया है. पॉपुलर मैगजीन 'साइंस' में छपी एक रिसर्च के मुताबिक, इंसानी गतिविधियों और फॉसिल फ्यूल्स (Fossil Fuels) के इस्तेमाल से हमारी धरती इतनी गर्म हो चुकी है कि अब अल नीनो का रूप पिछले 1,000 सालों में सबसे ज्यादा खतरनाक हो चुका है. इसका सीधा असर हमारी फसलों, मौसम और आने वाले कल पर पड़ने वाला है. आइए समझते हैं कि 1,000 साल पुराने कोरल का यह स्टडी हमें क्या चेतावनी दे रहा है.
हमारी पृथ्वी का मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है. वैज्ञानिक लंबे समय से यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या इंसानों द्वारा फैलाया जा रहा प्रदूषण और ग्लोबल वॉर्मिंग अल नीनो (El Niño) जैसी समुद्री घटनाओं को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है. हाल ही में मशहूर 'साइंस' मैगजीन में प्रकाशित एक नए रिसर्च ने इस बात की पुष्टि कर दी है. वैज्ञानिकों ने गैलापागोस द्वीप समूह में पाए जाने वाले 1,000 साल पुराने कोरल (Coral) यानी मूंगे के कंकालों का अध्ययन किया है. इस अध्ययन से पता चला है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले की तुलना में आज का अल नीनो कहीं ज्यादा उग्र और विनाशकारी हो चुका है. यह समुद्री बदलाव 1982, 1997 और 2015 में आए ऐतिहासिक अल नीनो से भी कहीं ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी साबित हो सकता है.
अल नीनो प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) के भूमध्यरेखीय क्षेत्र में पानी के असामान्य रूप से गर्म होने की एक प्रक्रिया है. जब यह समुद्री पानी गर्म होता है, तो पूरी दुनिया का मौसम चक्र बिगड़ जाता है. इसके कारण कई देशों में भीषण सूखा पड़ता है तो कई जगहों पर अचानक बाढ़ और तबाही मच जाती है. वर्तमान में प्रशांत महासागर में एक बहुत मजबूत अल नीनो विकसित हो रहा है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह 1982, 1997 और 2015 में आए अल नीनो के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है. इसके असर से मध्य अमेरिका में सूखा गहरा रहा है और इंडोनेशिया के जंगलों में भयानक आग लग रही है.
हमारे पास उपग्रहों (Satellites) के जरिए मौसम का सटीक रिकॉर्ड सिर्फ 1980 के दशक से उपलब्ध है. उससे पहले जहाजों से लिए गए आंकड़े बहुत सीमित थे. इसलिए यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की प्रोफेसर जूलिया कोल और उनकी टीम ने प्राकृतिक क्लाइमेट आर्काइव यानी कोरल का सहारा लिया. कोरल हर साल 1 से 2 सेंटीमीटर बढ़ते हैं. वैज्ञानिकों ने कोरल के कंकालों में मौजूद स्ट्रोंटियम, कैल्शियम और ऑक्सीजन के रूपों का रासायनिक विश्लेषण किया. इससे उन्हें पिछले 1,000 वर्षों के दौरान हर महीने के समुद्री तापमान का सटीक हिसाब मिल गया.
रिसर्च के नतीजों ने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया. साल 1000 से लेकर 1850 यानी प्री-इंडस्ट्रियल दौर में अल नीनो और ला नीना के कारण तापमान में होने वाले उतार-चढ़ाव काफी कम थे. लेकिन 19वीं सदी के उत्तरार्ध के बाद से यह बदलाव तेज हुआ और पिछले 40 सालों में तो यह रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. वैज्ञानिकों ने जब इन आंकड़ों की तुलना प्राकृतिक जलवायु मॉडल से की, तो साफ हो गया कि यह बदलाव केवल प्राकृतिक कारणों से नहीं हुआ है. इसमें इंसानों द्वारा जीवाश्म ईंधन जलाने से बढ़ रही गर्मी का सबसे बड़ा हाथ है.
इस अध्ययन से पता चला है कि पूर्वी प्रशांत महासागर में ENSO (अल नीनो-दक्षिणी दोलन) की विविधता में प्री-इंडस्ट्रियल काल की तुलना में लगभग 36% की वृद्धि हुई है. इसका मतलब यह नहीं है कि हर एक अल नीनो 36 प्रतिशत ज्यादा मजबूत है, बल्कि इसका मतलब यह है कि पूरा समुद्री और वायुमंडलीय सिस्टम अब पहले से कहीं ज्यादा अनियंत्रित और उग्र हो चुका है. टेक्सास ए एंड एम यूनिवर्सिटी के जलवायु वैज्ञानिक एंड्रयू डेसलर का कहना है कि यह निष्कर्ष हमें चेतावनी देते हैं कि हमें जल्द से जल्द जीवाश्म ईंधन को छोड़कर अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) की ओर बढ़ना होगा.
विशेषज्ञों के मुताबिक, यह मजबूत अल नीनो इस साल के अंत तक अपने चरम पर पहुंचेगा. इसके कारण आने वाले सालों में, खास तौर पर 2027 तक, पूरी दुनिया में गर्मी के नए और भयानक रिकॉर्ड बन सकते हैं. मौसम का यह असंतुलन फसलों को नुकसान पहुंचाएगा, पीने के पानी का संकट पैदा करेगा और जंगलों की आग को बढ़ाएगा.
अध्ययन की मुख्य लेखिका जूलिया कोल का कहना है कि हमारे कोरल अतीत में झांकने की टाइम मशीन हैं, भविष्य की नहीं. लेकिन जो ट्रेंड हम आज अपनी आंखों से हर दिन देख रहे हैं, वह इस बात का सबूत है कि धरती का गर्म होना अब एक गंभीर संकट बन चुका है. अगर इंसानियत ने अब भी ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के कदम नहीं उठाए, तो अल नीनो जैसी प्राकृतिक घटनाएं आने वाले समय में हमारी पूरी सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएंगी.