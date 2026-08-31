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अब तक का सबसे भयंकर अल नीनो! क्या 1982, 1997 और 2015 से भी ज्यादा खतरनाक होगा आने वाला तूफान? सामने आई चौकाने वाली रिपोर्ट

1000 साल पुराने कोरल (Coral) पर हुए अध्ययन से खुलासा हुआ है कि क्लाइमेट चेंज के कारण अल नीनो (El Niño) पहले से 36% ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली हो गया है. जानिए कैसे 2027 तक तापमान के सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Aug 31, 2026, 07:21 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 07:25 AM IST
अब तक का सबसे भयंकर अल नीनो! क्या 1982, 1997 और 2015 से भी ज्यादा खतरनाक होगा आने वाला तूफान? सामने आई चौकाने वाली रिपोर्ट
Image Credit: (AI Generated Image) वैज्ञानिकों ने गैलापागोस द्वीप समूह में पाए जाने वाले 1,000 साल पुराने कोरल (Coral) यानी मूंगे के कंकालों का अध्ययन किया है.

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

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