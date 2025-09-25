">वैज्ञानिकों का अलर्ट...खतरनाक लेवल पर पहुंचा Global Warming, इस देश में पिघल गए 100 ग्लेशियर

Switzerland Glacier: स्विट्जरलैंड का ग्रीज ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहा है. Climate Change की वजह से इस 5.4 किमी लंबे ग्लेशियर की हालत खराब है. स्विस ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस के अनुसार पूरे देश में ग्लेशियरों का पिघलना एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. ग्लैमॉस के डायरेक्टर मैथियास हस ने इसे मरता हुआ ग्लेशियर बताया. सिर्फ सितंबर 2025 तक पिछले 12 महीनों में इसकी बर्फ की मोटाई 6 मीटर कम हो गई. बता दें कि यह स्विटजरलैंड के दक्षिणी हिस्से में है जो 2000 से 2023 के बीच 800 मीटर चौड़ा हो गया और इसकी औसत मोटाई सिर्फ 57 मीटर बची है.

ग्लेशियर का हिस्सा गिरने से क्या हुआ था?

मई 2025 में इस ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा गिर गया था जिससे वेलिस कैंटन का ब्लैटेन गांव तबाह हो गया था. यह हादसा ग्लेशियर पिघलाव भी भयानक हकीकत को दिखाता है. ग्लैमॉस के डायरेक्टर हस ने बताया कि 2022 और 2023 के लगातार सूखे सालों और 2025 की गर्मी ने इसे और बिगाड़ दिया. हालांकि, अप्रैल 2025 में बर्फबारी से थोड़ी राहत मिली लेकिन यह काफी नहीं था.

कितने सालों में खत्म हो जाएगी बर्फ?

ग्लैमॉस(स्विस ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस)के डायरेक्टर हस ने बताया कि, गर्म गर्मियों के असर को रोकने के लिए बहुत ज्यादा बर्फ चाहिए. लेकिन 2025 की गर्मी फिर से बहुत ज्यादा थी. ग्लेशियर के निचले हिस्सों में 5 सालों में ही बर्फ खत्म हो सकती है. ऊंचाई वाले हिस्सों(लगभग 3,000 मीटर पर)में 40-50 साल लगेंगे.

कितने ग्लेशियर पिघलकर खत्म हो गए?

GLAMOS के अनुसार, 2016 से 2022 के बीच स्विटजरलैंड के लगभग 100 ग्लेशियर हमेशा के लिए पिघलकर खत्म हो गए हैं. देश में बर्फ का पिघलना बहुत ही तेजी से हो रहा है जिसका सीधा असर वहां की नदियों, पानी की आपूर्ति और पर्यावरण पर हो रहा है. इसके अलावा, पिघलते ग्लेशियरों की वजह से पहाड़ी इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी बढ़ रहा है. यह सिर्फ स्विटजरलैंड की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समस्या है. वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, 1990 के दशक से दुनिया में बर्फ का पिघलना बढ़ा है.

कहां-कहां दिख रहा है इसका असर?

पिछले 3 सालों से दुनिया के हर बर्फीले इलाके में बर्फ का पिघलना दर्ज किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, क्लाइमेट चेंज से गर्मियां और गर्म हो रही हैं जिससे ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं. यह असर आर्कटिक, अंटार्कटिका, हिमालय और आल्प्स जैसे इलाकों में साफ दिख रहा है. वैज्ञानिकों ने इसे रोकने के लिए कड़े कमद उठाने की मांग की है.

इससे बचने के लिए क्या करना होगा?

वैज्ञानिकों ने इसके लिए ग्रीनहाउस गैसों को कम करना, गर्मियों में कूलिंग सिस्टम पर ध्यान देना और ग्लेशियरों की निगरानी को बढ़ावा देने पर जोर देने को जरूरी बताया है. स्विटजरलैंड पहले से ही GLAMOS जैसे संगठनों से मॉनिटरिंग कर रहा है लेकिन इस समस्या के निपटारे के लिए पूरा दुनिया को मिलकर काम करने की जरूरत है.