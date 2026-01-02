Advertisement
Global Disaster Risk: क्लाइमेट चेंज का असर धरती के सबसे गहरे हिस्सों तक पहुंच रहा है. नई रिसर्च बताती है कि ग्लेशियर के पिघलने से दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखी फिर से एक्टिव हो सकते हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियर के पिघलने से धरती के अंदर दबाव कम होता है जिससे मैग्मा ऊपर आने लगता है. विस्फोट का खतरा बढ़ जाता है. 

 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 02, 2026, 07:09 AM IST
बर्फ पिघली तो फट पड़ेगी जमीन! धरती के अंदर बढ़ रहा महाविस्फोट का खतरा, इंसानों पर मंडराया 'आइस-वॉल्केनो' का खतरा

Global Disaster Risk: लगातार पिघतली बर्फ की वजजह से आइसलैंड से लेकर चिली और अंटार्कटिका तक दुनिया के कई खतरनाक ज्वालामुखी प्रभावित हो सकते हैं. आइसलैंड में जनवरी के महीने में आए लगातार भूकंपों ने वैज्ञानिकों की चिंता को काफी बढ़ा दिया है. ये संकेत हैं कि बारदारबुंगा नाम का बड़ा ज्वालामुखी जो यूरोप के सबसे बड़े ग्लेशियर वतनायोकुल के नीचे दबा है दोबारा से एक्टिव हो सकता है.

खतरनाक विस्फोट 
बारदारबुंगा का गड्ढा लगभग 64.75 वर्ग किलोमीटर में फैला है. इसमें मोटी बर्फ जमी है. जब लावा और बर्फ मिलते हैं, तो विस्फोट बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है. साल 2014 में इसी ज्वालामुखी ने आइसलैंड का 200 साल का सबसे बड़ा विस्फोट किया था. इसमें सैकड़ों फीट ऊंची लावा की धाराएं निकली थीं.

पिघलती बर्फ  बढ़ा रही खतरा
वैज्ञानिक लंबे समय से यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पिघलती बर्फ ज्वालामुखी गतिविधि को बढ़ा रही है. आइसलैंड इस रिसर्च के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है. यहां आग और बर्फ दोनों साथ मौजूद हैं. करीब 15 हजार साल पहले आइस एज खत्म होने के बाद यहां ज्वालामुखी गतिविधि 30 से 50 गुना तक बढ़ गई थी. अब फिर से बर्फ तेजी से पिघल रही है. फर्क बस इतना है कि इस बार वजह इंसान हैं.

बता दें कि ग्लेशियर धरती पर भारी वजन डालते हैं. जब बर्फ पिघलती है तो यह दबाव कम हो जाता है. इससे जमीन धीरे-धीरे ऊपर उठने लगती है. इसके बाद धरती के अंदर ज्यादा मैग्मा बनता है. आगे चलकर बड़े विस्फोट का कारण बन सकता है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आइसलैंड के नीचे अब पहले से दोगुना मैग्मा बन रहा है.

आ सकता है दुनियाभर में संकट
यह खतरा सिर्फ आइसलैंड तक सीमित नहीं है. दुनिया भर में करीब 245 ऐसे ज्वालामुखी हैं जो पूरी तरह या आंशिक रूप से बर्फ से ढके हैं. इनमें अलास्का, अमेरिका का पश्चिमी तट, दक्षिण अमेरिका, रूस का कामचटका इलाका और अंटार्कटिका शामिल हैं. करीब 16 करोड़ लोग ऐसे इलाकों के नजदी रहते हैं. 1985 में कोलंबिया के नेवाडो डेल रूइज ज्वालामुखी का उदाहरण सामने है. यहां बर्फ पिघलने से आई कीचड़ की बाढ़ ने एक पूरा शहर तबाह कर दिया और 23 हजार लोगों की जान चली गई थी.

वैज्ञानिक का कहना है कि यह बदलाव तुरंत होगा या सैकड़ों साल में इसे कहना मुश्किल है. हालांकि इतना तय है कि धरती के गर्म होने से आग और बर्फ का यह खतरनाक मेल भविष्य में बड़ी तबाही ला सकता है. जलवायु संकट अब सिर्फ मौसम की बात नहीं बल्कि धरती के अंदर छिपे खतरों को भी बाहर ला रहा है. इससे बचाओ के लिए हमे पार्यावरण को भी बचाना पड़ेगा.

ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

Global Disaster Risk

