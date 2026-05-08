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Hindi Newsविज्ञानबंदरों के बीच छिड़ा गृहयुद्ध! 33 साल की स्टडी ने उड़ाए वैज्ञानिकों के होश, भारत के लिए भी खतरे की घंटी

बंदरों के बीच छिड़ा 'गृहयुद्ध'! 33 साल की स्टडी ने उड़ाए वैज्ञानिकों के होश, भारत के लिए भी खतरे की घंटी

Climate Change Impact: क्लाइमेट चेंज का असर अब सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जानवरों की एकता पर भी पड़ने लगा है. 33 साल तक चली वैज्ञानिकों की एक लंबी रिसर्च में पता चला है कि भयंकर गर्मी, सूखा और बेमौसम भारी बारिश जैसे हालात जानवरों के बीच रहने वाले संतुलन को तोड़ रहे हैं. खासतौर पर बंदरों के बड़े ग्रुप में भोजन और चीजों को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 08, 2026, 06:58 AM IST
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बंदरों के बीच छिड़ा 'गृहयुद्ध'! 33 साल की स्टडी ने उड़ाए वैज्ञानिकों के होश, भारत के लिए भी खतरे की घंटी

Climate Change Impact: धरती पर बढ़ती गर्मी और बदलता मौसम अब सिर्फ इंसानों को नहीं परेशान कर रहा है, बल्कि जंगलों में रहने वाले जानवरों के व्यवहार पर भी बड़ा असर डाल रहा है. वैज्ञानिकों की 33 सालों तक चली एक बड़ी स्टडी में सामने आया है कि भयंकर गर्मी, सूखा और भारी बारिश जैसे मौसम में होने वाले बदलाव जानवरों के झुंड में रहने के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि क्लाइमेट चेंज के कारण से अब बड़े ग्रुप में रहने वाले जानवरों के बीच तनाव और चीजों को लेकर लड़ाई बढ़ रही है.

एकता में बल होता है, आपने इसे कभी न कभी जरूर सुना होगा. यही मंत्र जानवरों के लिए सबसे बड़ा मंत्र रहा है. झुंड में रहने से शिकारी का डर कम होता है और भोजन की तलाश भी आसान हो जाती है. लेकिन नई रिसर्च ने वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है. कोस्टा रिका में सफेद चेहरे वाले कैपुचिन बंदरों पर की गई 33 साल लंबी स्टडी में सामने आया है कि क्लाइमेट चेंज के कारण जानवरों के व्यवहार के नियम बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं.

बड़े झुंड, बड़ी मुश्किलें

मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने 33 साल लंबी इस स्टडी में 335 बंदरों और उनके 12 पड़ोसी ग्रुप पर नजर रखी. नार्मल स्थितियों में बड़े ग्रुप का दबदबा रहता था. भले ही ग्रुप बड़ा होने से खाने के लिए मुकाबला ज्यादा होता था, लेकिन अपनी ताकत के दम पर ये बड़े समूह छोटे समूहों को अपने इलाकों से भगा देते थे. लेकिन जब मौसम में बड़ा बदलाव हुआ तो यही पावर गेम फेल हो जाता है. सूखे या फिर अत्यधिक बारिश ने इन बंदरों के बीच आपसी तालमेल को खराब कर दिया है.

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अल नीनो और ला नीना का असर

रिसर्च के मुताबिक अल नीनो के कारण पड़ने वाले भीषण सूखे और ला नीना के कारण भारी बारिश ने खाने-पीने के संसाधनों को इतना कम कर दिया है कि बड़े ग्रुप को मिलने वाला फायदा खत्म होने लगा है. अब बड़े समूहों के अंदर ही भोजन के लिए इतनी ज्यादा लड़ाई होने लगी है कि झुंड में रहने का फायदा कम और नुकसान ज्यादा दिखने लगा है.

क्या है अल नीनो 

आसान भाषा में कहें तो अल नीनो का मतलब है प्रशांत महासागर के पानी का असामान्य रूप से गर्म होना. जब यह पानी गर्म होता है, तो हवाओं का रास्ता बदल जाता है और पूरी दुनिया का मौसम बिगड़ जाता है.

भारत के लिए क्यों है यह खतरे की घंटी?

यह रिसर्च भारत के लिए भी बहुत ही अहम है. भारत में रीसस मकाक, बोनट मकाक और लंगूर जैसी प्रजातियां भारी संख्या में पाई जाती हैं. भारत पहले से ही मानसून की अनिश्चितता और जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा है. जानकारों का मानना है कि अगर मौसम का मिजाज इसी तरह बदलता रहा, तो भारत के जंगलों में रहने वाले बंदरों के आपसी रिश्तों और उनकी आबादी पर गहरा संकट आ सकता है.

(ये भी पढ़ेंः अंतरिक्ष में कितने साल तक जिंदा रहता है सैटेलाइट, और कब बन जाता है अरबों का कबाड़?)

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

लीड ऑथर डॉ. ओड जैकबसन के अनुसार किताबी ज्ञान कहता है कि बड़े समूहों को ज्यादा जगह चाहिए, लेकिन ये रिसर्च बताता है कि जलवायु इस पूरे समीकरण को बदल देती है. वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि अगर मौसम में लगातार इसी तरह का बदलाव आता रहा तो आने वाले समय में जानवरों के ग्रुप टूट सकते हैं, जिससे उनकी पूरी प्रजाति के अस्तित्व पर खतरा मंडरा सकता है.

(ये भी पढ़ेंः लोगों ने बादलों के पीछे देखा रंगों का सैलाब, जानिए आखिर क्या होता है 'Rainbow Cloud')

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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