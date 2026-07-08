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सिर कटने के बाद भी 7 दिनों तक जिंदा रहता है ये जीव! बिना मुंह-नाक के लेता है सांस; अब इसकी बनावट से बनेंगे भविष्य के रोबोट

Cockroaches Live Without Head: बिना सिर के हफ्ते भर जिंदा रहना नामुमकिन लगता है, लेकिन कॉकरोच के लिए मुमकिन है. बिना मुंह-नाक सांस लेने वाले इस जीव की अनोखी बनावट को समझकर अब रोबोटिक इंजीनियर्स भविष्य के एडवांस और बेहद मजबूत रोबोट तैयार कर रहे हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 08, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 02:46 PM IST
सिर कटने के बाद भी 7 दिनों तक जिंदा रहता है ये जीव! बिना मुंह-नाक के लेता है सांस; अब इसकी बनावट से बनेंगे भविष्य के रोबोट
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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