/सिर कटने के बाद भी 7 दिनों तक जिंदा रहता है ये जीव! बिना मुंह-नाक के लेता है सांस; अब इसकी बनावट से बनेंगे भविष्य के रोबोट

Cockroaches Live Without Head: क्या कोई जीव बिना सिर के भी हफ्तों जिंदा रह सकता है? पहली बार में यह बात किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन यह पूरी तरह से सच है. हमारे घरों में छिपा रहने वाले कॉकरोच को लेकर एक हैरान करने वाला सच सामने आया है. छोटा सा कॉकरोच असल में प्रकृति का एक ऐसा अजूबा है, जिसकी सहनशक्ति और बनावट को देखकर आज दुनिया भर के वैज्ञानिक भी हैरान हैं. इनकी सबसे हैरान करने वाली खूबी यह है कि ये अपना सिर कटने के बाद भी कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं. यह बात विज्ञान पर आधारित सच है. वैज्ञानिकों का कहना है कि सिर कटने के बाद कॉकरोच चोट की वजह से नहीं, बल्कि खाना-पानी न मिल पाने के कारण डिहाइड्रेशन से मरता है.
साइंस एबीसी के मुताबिक, कॉकरोच का शरीर इंसानों और दूसरे स्तनधारियों से पूरी तरह अलग काम करता है. इंसानों में सांस लेने और ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, लेकिन कॉकरोच का नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैला होता है. उसके शरीर में नर्वस सिस्टम के ग्रुप होते हैं, जिन्हें गैंग्लिया कहते हैं. ये गैंग्लिया दिमाग के बिना भी शरीर की बुनियादी काम और रिफ्लेक्सिस को चालू रखते हैं.
इसके साथ ही, कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, यानी उसका खून दबाव वाली बल्ड वेसल्स में नहीं बहता है. इस कारण से सिर कटने पर इंसानों की तरह भारी मात्रा में खून नहीं बहता. यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के अनुसार, सिर कटने के बाद गर्दन का हिस्सा थक्का बनकर बंद हो जाता है, जिससे शरीर के तरल पदार्थ बाहर नहीं आते हैं.
कॉकरोच के जिंदा रहने की एक बड़ा कारण यह भी है कि वह सांस लेने के लिए अपने मुंह या नाक पर निर्भर नहीं होता है. कॉकरोच के शरीर और पेट के दोनों ओर छोटे-छोटे छेद होते हैं, इन्हें स्पाइराकल्स कहते हैं. ये छेद शरीर के अंदर ट्यूबों के एक नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, जिसे ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं. यह सिस्टम सीधे शरीर के टिश्यूज यानी ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है. सांस लेने की प्रक्रिया सिर या दिमाग पर निर्भर नहीं करती, इसलिए सिर कटने के बाद भी कॉकरोच आराम से सांस लेता रहता है.
सिर कटने के बाद भी कॉकरोच हमेशा के लिए जिंदा नहीं रह सकता. मुंह न होने के कारण वह कुछ खा-पी नहीं पाता. कॉकरोच का मेटाबॉलिज्म बहुत ही धीमा होता है, इसलिए वह बिना भोजन के लंबे समय तक रह सकता है, लेकिन पानी के बिना उसका बचना नामुमकिन होता है. कुछ दिनों बाद पानी की कमी के कारण उसकी मौत हो जाती है. अगर मौसम ठंडा और नमी वाला हो, तो वह एक हफ्ते से भी थोड़ा ज्यादा जी सकता है.
कॉकरोच करोड़ों सालों से धरती पर मौजूद हैं और उन्होंने हर तरह के कठिन वातावरण में खुद को ढाला है. अब वैज्ञानिक इनके इसी सर्वाइवल मैकेनिज्म का इस्तेमाल रोबोटिक्स, बायोमैकेनिक और रेजिलिएंट इंजीनियरिंग सिस्टम में कर रहे हैं. कॉकरोच के फैले हुए नर्वस सिस्टम को देखकर ऐसे रोबोट बनाए जा रहे हैं, जो किसी एक हिस्से के खराब होने पर भी काम करना बंद नहीं करेंगे.
सिंगापुर की नान्यांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी समेत कई संस्थानों के रिसर्चर्स कॉकरोच से प्रेरित होकर ऐसे रोबोट तैयार कर रहे हैं, जो आपदा क्षेत्रों और ढही हुई इमारतों के मलबे में आसानी से घुसकर सर्च-एंड-रेस्क्यू ऑपरेशन चला सकें. वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि कॉकरोच की इस खूबी को समझकर भविष्य में इमरजेंसी रिस्पॉन्स और पर्यावरण की निगरानी के लिए बहुत ही एडवांस रोबोट बनाए जा सकेंगे.