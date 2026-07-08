/सिर कटने के बाद भी 7 दिनों तक जिंदा रहता है ये जीव! बिना मुंह-नाक के लेता है सांस; अब इसकी बनावट से बनेंगे भविष्य के रोबोट

Cockroaches Live Without Head: क्या कोई जीव बिना सिर के भी हफ्तों जिंदा रह सकता है? पहली बार में यह बात किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन यह पूरी तरह से सच है. हमारे घरों में छिपा रहने वाले कॉकरोच को लेकर एक हैरान करने वाला सच सामने आया है. छोटा सा कॉकरोच असल में प्रकृति का एक ऐसा अजूबा है, जिसकी सहनशक्ति और बनावट को देखकर आज दुनिया भर के वैज्ञानिक भी हैरान हैं. इनकी सबसे हैरान करने वाली खूबी यह है कि ये अपना सिर कटने के बाद भी कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं. यह बात विज्ञान पर आधारित सच है. वैज्ञानिकों का कहना है कि सिर कटने के बाद कॉकरोच चोट की वजह से नहीं, बल्कि खाना-पानी न मिल पाने के कारण डिहाइड्रेशन से मरता है.