सिर कटने के बाद भी नहीं मरता है ये जीव! परमाणु हमले भी रहता है जिंदा, वैज्ञानिक भी हैं हैरान

Cockroach Facts: ये धरती रहस्यमयी जीवों से भरी हुई है. समुद्र से लेकर धरती पर आपको कई रहस्यमयी जीव देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सबको जीवीत रहने के लिए परिश्रम करना पड़ता है. क्या आपको पता है एक ऐसा भी जीव है जिसकी गर्दन को काटने पर भी वह नहीं मरता है और जीवित रहता है. अगर आप इसके सिर को काट देते हैं तो भी यह कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है. आइए जानते हैं ये कौन सा जीव है और सिर कटने के बाद भी इसके जिंदा रहने के पीछे क्या साइंस है.

आपको बता दें कि सिर कटने के बाद भी जिंदा रहने वाला वो रहस्यमयी जीव कॉकरोच है और सिर कटने के बाद भी इसके जिंदा रहने पीछे इसकी शारीरिक विशेषताएं हैं.

नर्वस सिस्टम

कॉकरोच का दिमाग कॉम्प्लेक्स नहीं होता है इसमें गैंगलिया शरीर के अलग अलग हिस्सों को कंट्रोल करते हैं. इसलिए सिर को काटने के बाद ही शरीर कुछ ना कुछ रिएक्शन देता रहता है.

ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम

इंसानी शरीर में बल्ड दिल और आर्टरीज के मदद से शरीर के अलग-अलग हिस्सों में पहुंचता है और इसे ही क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, वहीं कॉकरोच में ये नहीं होता है और जिसकी वजह से कॉकरोच में खून शरीर की कैविटी से बहता है जो इसके दिल के धड़कने को चालू रखता है.

सांस लेने की प्रक्रिया

कॉकरोच में स्पाइरकल्स नाम के छोटे-छोटे पोर्स पाए जाते है और यह पूरे शरीर में होते हैं और इसी से ऑक्सीजन को कॉकरोच के टिश्यू तक पहुंचा देते हैं. यही कारण है कि कॉकरोच मरने के बाद भी ऑक्सीजन लेता रहता है.

दूसरे जीवों में नहीं होती है क्षमता

ज्यादातर जीव क्लोज सर्कुलेटरी और नर्वस सिस्टम से जीवित रहते हैं इसलिए सिर कटने के बाद जीवित नहीं रह सकते हैं. आपको बता दें कि परमाणु हमले में कॉकरोचों में अपने बचने की क्षमता को विकसित कर लिया है.