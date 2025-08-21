सिर कटने के बाद भी नहीं मरता है ये जीव! परमाणु हमले भी रहता है जिंदा, वैज्ञानिक भी हैं हैरान
Advertisement
trendingNow12890625
Hindi Newsविज्ञान

सिर कटने के बाद भी नहीं मरता है ये जीव! परमाणु हमले भी रहता है जिंदा, वैज्ञानिक भी हैं हैरान

Science News in Hindi: बिना सिर क्या कोई भी जीवन संभव है? आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसा जीव है जो बिना सिर कुछ दिनों तक जिंदा रह सकता है. आज हम आपको एक ऐसे ही जीव के बारे में बताएंगे.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Aug 21, 2025, 01:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिर कटने के बाद भी नहीं मरता है ये जीव! परमाणु हमले भी रहता है जिंदा, वैज्ञानिक भी हैं हैरान

Cockroach Facts: ये धरती रहस्यमयी जीवों से भरी हुई है. समुद्र से लेकर धरती पर आपको कई रहस्यमयी जीव देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सबको जीवीत रहने के लिए परिश्रम करना पड़ता है. क्या आपको पता है एक ऐसा भी जीव है जिसकी गर्दन को काटने पर भी वह नहीं मरता है और जीवित रहता है. अगर आप इसके सिर को काट देते हैं तो भी यह कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है. आइए जानते हैं ये कौन सा जीव है और सिर कटने के बाद भी इसके जिंदा रहने के पीछे क्या साइंस है.

आपको बता दें कि सिर कटने के बाद भी जिंदा रहने वाला वो रहस्यमयी जीव कॉकरोच है और सिर कटने के बाद भी इसके जिंदा रहने पीछे इसकी शारीरिक विशेषताएं हैं.

नर्वस सिस्टम
कॉकरोच का दिमाग कॉम्प्लेक्स नहीं होता है इसमें गैंगलिया शरीर के अलग अलग हिस्सों को कंट्रोल करते हैं. इसलिए सिर को काटने के बाद ही शरीर कुछ ना कुछ रिएक्शन देता रहता है. 

यह भी पढ़ें: पोलैंड में मिली दुनिया की सबसे पुरानी फिश फॉसिल, मछलियां कर चुकी थीं जमीन पर चलने की कोशिश

 

ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम
इंसानी शरीर में बल्ड दिल और आर्टरीज के मदद से शरीर के अलग-अलग हिस्सों में पहुंचता है और इसे ही क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, वहीं कॉकरोच में ये नहीं होता है और जिसकी वजह से कॉकरोच में खून शरीर की कैविटी से बहता है जो इसके दिल के धड़कने को चालू रखता है. 

सांस लेने की प्रक्रिया
कॉकरोच में स्पाइरकल्स नाम के छोटे-छोटे पोर्स पाए जाते है और यह पूरे शरीर में होते हैं और इसी से ऑक्सीजन को कॉकरोच के टिश्यू तक पहुंचा देते हैं. यही कारण है कि कॉकरोच मरने के बाद भी ऑक्सीजन लेता रहता है. 

दूसरे जीवों में नहीं होती है क्षमता
ज्यादातर जीव क्लोज सर्कुलेटरी और नर्वस सिस्टम से जीवित रहते हैं इसलिए सिर कटने के बाद जीवित नहीं रह सकते हैं. आपको बता दें कि परमाणु हमले में कॉकरोचों में अपने बचने की क्षमता को विकसित कर लिया है. 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Cockroach FactsCockroach not die after head is cut off

Trending news

'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर BJP MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
karnataka
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर BJP MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
Constitution Amendment Bill
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
नागपुर यूनिवर्सिटी का कारनामा: बीबीए का एग्जाम दिया, बीकॉम की मार्कशीट मिली
Nagpur
नागपुर यूनिवर्सिटी का कारनामा: बीबीए का एग्जाम दिया, बीकॉम की मार्कशीट मिली
BEST चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल, हार के बाद CM फडणवीस से मिले राज ठाकरे
Maharashtra
BEST चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल, हार के बाद CM फडणवीस से मिले राज ठाकरे
अहमदाबाद: हिंदू बच्चे की चाकू से घोंप कर मारने वाले मुस्लिम लड़के के साथ क्या हुआ?
Ahmedabad
अहमदाबाद: हिंदू बच्चे की चाकू से घोंप कर मारने वाले मुस्लिम लड़के के साथ क्या हुआ?
Pakistan की 'कबूतर' वाली साजिश नाकाम, जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
BSP
Pakistan की 'कबूतर' वाली साजिश नाकाम, जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने जा रही बस पुल से 30 फीट नीचे गिरी, 1 की मौत 40 घायल
Samba
माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने जा रही बस पुल से 30 फीट नीचे गिरी, 1 की मौत 40 घायल
VP Election: कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! BJP की सहयोगी पार्टियों में 'धर्मसंकट'
Vice President
VP Election: कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! BJP की सहयोगी पार्टियों में 'धर्मसंकट'
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
Donald Trump
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
Aaj Ki Taza Khabar Live: बिहार जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राहुल गांधी-तेजस्वी यादव के साथ रैली में होंगे शामिल
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: बिहार जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राहुल गांधी-तेजस्वी यादव के साथ रैली में होंगे शामिल
;