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Hindi Newsविज्ञानकिले के नीचे मिला कयामत का बंकर! 60 साल से छिपा था परमाणु तबाही से बचने का ये खुफिया रास्ता

किले के नीचे मिला 'कयामत का बंकर'! 60 साल से छिपा था परमाणु तबाही से बचने का ये खुफिया रास्ता

English Heritage के आर्कियोलॉजिस्ट ने उत्तर यॉर्कशायर में स्थित Scarborough Castle में जमीन के नीचे लगभग 15 फीट गहराई तक जाने वाला एक शाफ्ट खोजा. यह शाफ्ट एक बड़े बंकर तक जाता है, जिसे 1963 से 1964 के बीच बनाया गया था. यह बंकर 1968 में छोड़ दिया गया था और उसके बाद इसकी सटीक लोकेशन समय के साथ छिप गई थी.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 16, 2026, 09:13 AM IST
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किले के नीचे मिला 'कयामत का बंकर'! 60 साल से छिपा था परमाणु तबाही से बचने का ये खुफिया रास्ता

ब्रिटेन में आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसा बंकर मिला है जिसे लंबे समय तक खोया हुआ माना जा रहा था. यह बंकर उत्तरी यॉर्कशायर के एक ऐतिहासिक किले में मिला है और इसे कोल्ड वॉर के समय बनाया गया था. यह खोज इतिहास का एक अहम हिस्सा उजागर करती है, जब दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ रहा था और कई देशों के बीच तनाव चरम पर था. English Heritage के आर्कियोलॉजिस्ट ने उत्तर यॉर्कशायर में स्थित Scarborough Castle में जमीन के नीचे लगभग 15 फीट गहराई तक जाने वाला एक शाफ्ट खोजा. यह शाफ्ट एक बड़े बंकर तक जाता है, जिसे 1963 से 1964 के बीच बनाया गया था. यह बंकर 1968 में छोड़ दिया गया था और उसके बाद इसकी सटीक लोकेशन समय के साथ छिप गई थी.

आधुनिक तकनीक से मिली सफलता
इस बंकर को खोजने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने जमीन के नीचे जांच करने वाली आधुनिक तकनीक और पुराने ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स का सहारा लिया. इन दोनों के विश्लेषण के बाद 7 मार्च को टीम ने उस जगह की पहचान की जहां यह बंकर मौजूद था. यह निगरानी पोस्ट Royal Observer Corps द्वारा बनवाया गया था. इसका उद्देश्य परमाणु हमलों की निगरानी करना और विस्फोट के प्रभाव को मापना था. इसके साथ ही यह बंकर वहां मौजूद लोगों को परमाणु धमाके के असर से कुछ हद तक सुरक्षित रखने के लिए भी बनाया गया था.

पूरे ब्रिटेन में बने थे ऐसे हजारों पोस्ट
रिपोर्ट्स के अनुसार कोल्ड वॉर के दौरान पूरे ब्रिटेन में करीब 1,500 ऐसे भूमिगत निगरानी पोस्ट बनाए गए थे. इनमें हजारों स्वयंसेवकों को नियुक्त किया गया था, जिनका काम संभावित परमाणु विस्फोट का पता लगाना और उसकी जानकारी अधिकारियों तक पहुंचाना था. इंग्लिश हेरिटेज के कलेक्शंस प्रमुख केविन बूथ के अनुसार यह खोज यह दिखाती है कि स्कारबोरो का इलाका हजारों सालों से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है. यहां अलग-अलग समय में कई तरह के निगरानी और रक्षा ढांचे बनाए गए थे.

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बेहद छोटा और तंग था बंकर
यह बंकर आकार में बहुत बड़ा नहीं था. इसकी लंबाई लगभग 15.6 फीट और चौड़ाई करीब 7.6 फीट थी. एक पूर्व स्वयंसेवक टिम किचिंग के अनुसार इसकी स्थिति इतनी तंग थी कि इसे आरामदायक कहना भी मुश्किल था. दरअसल यह पूरी तरह गुप्त निगरानी पोस्ट था, इसलिए इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि इसे आसानी से ढूंढा न जा सके. समय के साथ इसका प्रवेश द्वार घास और मिट्टी के नीचे छिप गया था, जिससे इसकी पहचान करना और भी मुश्किल हो गया.

हजारों साल से रहा है निगरानी स्थल
शुरुआत में कुछ लोगों को यह अजीब लगा कि कोल्ड वॉर का बंकर एक पुराने किले के अंदर बनाया गया था. लेकिन इतिहास बताता है कि यह इलाका हजारों सालों से निगरानी और सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होता रहा है. यह स्थान कभी कांस्य युग की बस्ती रहा, बाद में यहां रोमन काल का सिग्नल स्टेशन बना. इसके बाद मध्यकाल में यहां किला बनाया गया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहां गन बैटरी भी स्थापित की गई. इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बाद में यहां कोल्ड वॉर के दौरान यह बंकर बनाया गया.

परमाणु हमले की निगरानी के लिए था तैयार
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बंकर में तीन स्वयंसेवक तैनात रहते थे. उनका काम यह पता लगाना था कि अगर सोवियत संघ की ओर से परमाणु बम गिराए जाएं तो उनका असर किस इलाके में हुआ है. इस बंकर में विशेष उपकरण लगाए गए थे, जिनमें बम इंडिकेटर यानी विस्फोट मापने वाला यंत्र, संचार उपकरण, कैमरा और सोने के लिए बंक बेड शामिल थे. इन लोगों के लिए दो हफ्ते तक चलने वाला राशन भी रखा जाता था ताकि वे लंबे समय तक अंदर रहकर निगरानी कर सकें. करीब 70 निगरानी पोस्ट से मिलने वाली जानकारी को York में स्थित मुख्य नियंत्रण केंद्र “20 ग्रुप हेडक्वार्टर” तक भेजा जाता था.

इतिहास की अहम याद दिलाती खोज
इंग्लिश हेरिटेज के अनुसार इस बंकर की खोज स्कारबोरो कैसल के लंबे इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी को पूरा करती है. यह खोज यह भी याद दिलाती है कि कोल्ड वॉर के दौर में परमाणु युद्ध का खतरा कितना बड़ा था. आज यह बंकर केवल इतिहास का हिस्सा है, लेकिन यह हमें यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कितना विनाशकारी हो सकता है और दुनिया को इससे बचाने के लिए कितनी सतर्कता जरूरी है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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