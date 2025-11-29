Advertisement
trendingNow13022396
Hindi Newsविज्ञान

$31 बिलियन का खजाना! 300 साल बाद कोलंबिया के समंदर में मिला 'रहस्यमयी जहाज'; कई देश हड़पने को...

San Jose Ship Treasure: कोलंबियन पुरातत्वविदों ने 300 साल पुराना स्पेनिश खजाने वाला जहाज सैन जोस समुद्र से बरामद किया है, जिसमें $20 बिलियन से अधिक का सोना, चांदी और पन्ने शामिल हैं.

Written By  harsh singh|Last Updated: Nov 29, 2025, 07:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

$31 बिलियन का खजाना! 300 साल बाद कोलंबिया के समंदर में मिला 'रहस्यमयी जहाज'; कई देश हड़पने को...

San Jose Ship Treasure: कैरेबियन सागर की गहराई में 300 साल तक डूबा हुआ एक जहाज अब फिर से चर्चा में है. कोलंबियाई पुरातत्वविदों ने हाल ही में सैन जोस नामक एक स्पेनिश खजाने वाले जहाज से पहली बार खजानों को बरामद किया गया है. यह जहाज 1708 में डूबा था और इसे इतिहास के सबसे महंगे जहाजों में से एक माना जाता है. इसके सोने, चांदी और पन्नों की कुल कीमत लगभग $20 बिलियन से अधिक अनुमानित है.

खजाने को लेकर दुनिया में हलचल
इस खोज ने न केवल इसके भारी मूल्य को लेकर दुनिया में हलचल मचा दी है, बल्कि इसके राजनीतिक और कानूनी पहलुओं ने भी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर विवाद खड़ा कर दिया है. कोलंबिया सरकार और उसके Ministry of Culture ने इस खोज के लिए नई गहरी समुद्री खोज अभियान शुरू की है और यह दावा किया है कि वे इस जहाज की सुरक्षा और संरक्षण के जिम्मेदार हैं.

वहीं, एक अमेरिकी बचाव कंपनी, सी सर्च आर्माडा (SSA), लगभग चार दशक से दावा कर रही है कि उसने 1980 के दशक में इस जहाज का पता लगाया था और अब यह कंपनी जहाज के लगभग आधे खजाने के हक की मांग कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

खजाने वाला जहाज
सैन जोस जहाज स्पेनिश फ्लीट फ्लोटा डी टिएरा फर्मे का हिस्सा था, जो लैटिन अमेरिका से यूरोप सोने, चांदी और कीमती पन्ने ले जा रहा था. यह जहाज 1708 में ब्रिटिश नौसेना के हमले में डूब गया था.  जहाज में अनुमानित 11 मिलियन सोने और चांदी के सिक्के, साथ ही शाही सामान और पन्ने थे, जो स्पेन के राजा फिलिप वी के लिए भेजे जा रहे थे.

हालांकि कोलंबिया ने 2015 में इस जहाज की खोज की घोषणा की थी, लेकिन अमेरिकी कंपनी SSA का दावा है कि उसने इस स्थल को 1981 में खोज लिया था. कंपनी ने इस विवाद को हैग स्थित स्थायी मध्यस्थता अदालत (PCA) में ले जाकर $10 बिलियन का दावा किया है. SSA का कहना है कि कोलंबिया ने इसे अपने निवेश के अधिकारों के तहत उचित लाभ नहीं दिया गया था.

कोलंबिया सरकार इस दावे को अस्वीकार करती है. उनका कहना है कि जहाज उनके क्षेत्रीय जल में डूबा है और यह उनकी समुद्री सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है. अदालत में यह मामला दिसंबर 2022 से चल रहा है और अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया है.

2000 फीट गहराई से निकल रहा खजाना
पहली बार जो वस्तुएं बरामद हुई हैं उनमें एक चाइनीज पोर्सलीन का कप, कुछ सिक्के और एक तांबे की तोप शामिल हैं. ये वस्तुएं लगभग 2000 फीट गहराई से विशेष रोबोटिक उपकरणों की मदद से निकाली गई हैं.

कोलंबिया के Minister of Culture यन्नाई कडमानी फोर्नोडोना ने इसे एक ऐतिहासिक घटना बताया और कहा कि यह दिखाता है कि कोलंबिया अपनी समुद्री धरोहर की सुरक्षा करने में सक्षम है. कोलंबिया की पुरातत्व और इतिहास संस्थान की प्रमुख अल्हेना कैसिडो फर्नांडीज ने कहा कि इन वस्तुओं के जरिए नागरिक सीधे तौर पर सैन जोस जहाज के इतिहास से जुड़ सकते हैं.

खजाना और आधुनिक विवाद
स्पेन ने भी पहले इस जहाज में दिलचस्पी दिखाई थी, क्योंकि यह उनका 18वीं सदी का जहाज था. लेकिन वर्तमान विवाद मुख्य रूप से वाणिज्यिक और कानूनी दावों से जुड़ा है. SSA का दावा सांस्कृतिक अधिकारों पर आधारित नहीं है, बल्कि यह निवेश कानून और व्यापार समझौतों के आधार पर किया गया है.

कोलंबिया UNESCO के 2001 के अंतरराष्ट्रीय समझौते का सदस्य नहीं है, जो समुद्री धरोहर की साझा सुरक्षा को सुनिश्चित करता है. इसलिए इस विवाद में मुख्य ध्यान PCA और व्यापार समझौते पर है.यह मामला अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एक बड़ा उदाहरण बन सकता है कि जब प्राचीन खजाने सामने आते हैं तो किस तरह से देशों, निजी कंपनियों और ऐतिहासिक धरोहर के हितों को संतुलित किया जाए.

About the Author
author img
harsh singh

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको...और पढ़ें

TAGS

san jose treasure

Trending news

हेलीकॉप्टर सस्ते, सेवा महंगी! 13500 करोड़ में खरीद के बाद अब 8 हजार करोड़ देखभाल पर
mh-60r seahawk
हेलीकॉप्टर सस्ते, सेवा महंगी! 13500 करोड़ में खरीद के बाद अब 8 हजार करोड़ देखभाल पर
Cyclone Ditwah से श्रीलंका में 69 मौतें, क्या भारत बनेगा अगला निशाना? IMD का अलर्ट
Cyclone Ditwah
Cyclone Ditwah से श्रीलंका में 69 मौतें, क्या भारत बनेगा अगला निशाना? IMD का अलर्ट
सिद्धारमैया का शिवकुमार को न्योता; 'ब्रेकफास्ट' पर सुलझाए जाएंगे उलझे हुए 'समीकरण'
Karnataka News
सिद्धारमैया का शिवकुमार को न्योता; 'ब्रेकफास्ट' पर सुलझाए जाएंगे उलझे हुए 'समीकरण'
IndiGo और Air India की 250 उड़ानें खतरे में! A320 विमानों में आई बड़ी खराबी
A320 Software Issue
IndiGo और Air India की 250 उड़ानें खतरे में! A320 विमानों में आई बड़ी खराबी
नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया-राहुल के लिए बड़ा दिन, ED की चार्जशीट पर कोर्ट का फैसला आज
NATIONAL HERALD
नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया-राहुल के लिए बड़ा दिन, ED की चार्जशीट पर कोर्ट का फैसला आज
दिल्ली में महिला CM, बंद पड़ा हिंसा की शिकार महिलाओं का 'सहारा आयोग'
Delhi News
दिल्ली में महिला CM, बंद पड़ा हिंसा की शिकार महिलाओं का 'सहारा आयोग'
DNA: कश्मीर से UP तक इमामों का वेरिफिकेशन क्यों कर रही है पुलिस? जान लीजिए वजह
DNA
DNA: कश्मीर से UP तक इमामों का वेरिफिकेशन क्यों कर रही है पुलिस? जान लीजिए वजह
रामनगरी के इतिहास को किसने पहुंचाई चोट? अयोध्या में शेषावतार स्थल पर कैसे बनी मजार
DNA
रामनगरी के इतिहास को किसने पहुंचाई चोट? अयोध्या में शेषावतार स्थल पर कैसे बनी मजार
भारत के जिस हथियार ने मचाई थी पाक में तबाही, उस महाअस्त्र को खरीदेगा यह मुस्लिम देश
DNA
भारत के जिस हथियार ने मचाई थी पाक में तबाही, उस महाअस्त्र को खरीदेगा यह मुस्लिम देश
युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया में सुपरपावर्स की कैसी है तैयारी? एयर मार्शल ने बताया
war
युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया में सुपरपावर्स की कैसी है तैयारी? एयर मार्शल ने बताया