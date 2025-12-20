शार्क और व्हेल भी जिनके सामने थे बौने...13 करोड़ साल पहले समुद्र में राज करते थे ऐसे 'महा-दानव'

Ancient Ocean Predators: मैकगिल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक नई रिसर्च में पाया है कि लगभग 13 करोड़ साल पहले समुद्र के शिकारी आज की शार्क या व्हेल से कहीं ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली थे. कोलंबिया में मिले अवशेषों से पता चला है कि उस समय के समुद्री जीव 10 मीटर या 33 फीट से भी ज्यादा लंबे होते थे. आज के समय में शिकार करने वाली फूड चेन काफी छोटी होती है लेकिन उस समय यह बहुत ही जटिल थी. ये प्राचीन जीव इस चेन के 7वें स्तर पर थे जिसका मतलब है कि वे शिकारियों का भी शिकार करने वाले दानव थे.

क्या होती है फूड चेन?

आसान भाषा में कहें तो फूड चेन का मतलब है प्रकृति में कौन किसे खाता है. लेवल 1 में घास या समुद्री पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेवल 2 में छोटे कीड़े या मछली जो पौधों को खाते हैं. इसके बाद ऊपर के लेवल हैं जिसमें बड़े जानवर छोटों को खाते हैं. आज के समय में समुद्र में यह कड़ी सिर्फ 6 लेवल तक जाती है जिसमें व्हेल और ग्रेट व्हाइट शार्क सबसे ऊपर माने जाते हैं जिनके ऊपर कोई शिकारी नहीं होता.

यह भी पढ़ें: कल आसमान में बदलेगी सूरज की चाल...क्यों 21 दिसंबर को होती है साल की सबसे लंबी रात, समझें पूरा विज्ञान

Add Zee News as a Preferred Source

कोलंबिया में हुई खोज क्यों है खास?

Columbia में मिले पुराने समुद्र के सबूत बताते हैं कि वहां यह कड़ी 7 लेवल तक जाती थी. यानी वहां ऐसे महा-शिकारी थे जो आज की शार्क जैसे बड़े शिकारियों को भी आसानी से खा जाते थे. यह खोज दिखाती है कि लाखों साल पहले समुद्र में जीवन आज से कहीं ज्यादा भरा-पूरी और जटिल था. वहां जिंदा रहने के लिए शिकारियों और उनके शिकार के बीच जबरदस्त जंग चलती थी. \

वैज्ञानिकों ने कैसे सुलझाई करोड़ों साल पुरानी गुत्थी?

वैज्ञानिकों ने कोलंबिया में मिले हजारों साल पुराने जानवरों के जीवाश्मों को इकट्ठा किया. इसके बाद उन्होंने देखा कि उन जानवरों का शरीर कितना बड़ा था और दांत कैसे थे जिसस उनके खान-पान का अंदाजा लगाया गया. उन्होंने पुराने जीवों की तुलना आज की शार्क और व्हेल से की जिससे यह समझा जा सके कि वह शिकारी थे या शिकार.

क्या इस रिसर्च का दावा सही है?

अपनी खोज को पक्का करने के लिए वैज्ञानिकों ने इसकी तुलना आझ के कैरेबियन सागर के माहौल से की. उन्होंने देखा कि क्या उनका बनाया हुआ पुराना मॉडल आज के समुद्रों की तरह ही काम करता है. इससे उन्हें विश्वास हो गया कि करोड़ों साल पहले का वह समुद्री सिस्टम वाकई में असली लेकिन बहुत ताकतवर था.

यह भी पढ़ें: समंदर के बीच 'मौत का कुआं'...पानी में बनी 130 फीट ऊंची लहर, देखने वाले ने कहा- 'गिरे तो मौत पक्की'

समुद्री जीवों से भरा था वो समय

करोड़ों साल पहले कोलंबिया का यह इलाका आज के मुकाबले बहुत अलग था. उस दौर में धरती का तापमान बढ़ रहा था और समुद्र का जलस्तर भी ऊपर जा रहा था. इस गर्मी और ज्यादा पानी की वजह से समुद्र में नए जीवों के लिए बहुत अच्छी जगह बन गई थी. यहां प्लेसीओसॉर और इचथियोसॉर जैसे विशाल जीव भी रहते थे. इतने सारे अलग-अलग तरह के जीवों की वजह से वहां खाने-पीनेका एक ऐसा उलझा जाल बन गया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था.