जान पर खेलने वाला धूमकेतु! सूर्य के इतने पास से गुजरा, NASA को भी नहीं पता क्या हुआ हश्र

Science News in Hindi: पिछले दिनों, वैज्ञानिकों और शौकिया एस्ट्रोनॉमर्स की नजरें एक कॉमेट यानी धूमकेतु पर टिकी रहीं. C/2024 G3 (ATLAS) नामक यह धूमकेतु 13 जनवरी को सूर्य के सबसे करीब (perihelion) पहुंचा. उस समय यह सूर्य से केवल 8 मिलियन मील (जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी का 9% है) दूर था. 11 से 15 जनवरी, 2025 के बीच, यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ESA) और NASA के Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) ने इस चमकते धूमकेतु C/2024 G3 (ATLAS) की तस्वीरें कैप्चर कीं.

क्या खंड-खंड हो गया धूमकेतु?

अपने पेरिहेलियन के समय, धूमकेतु ATLAS उत्तरी गोलार्ध के आसमान में सूर्यास्त के तुरंत बाद थोड़े समय के लिए नजर आया. अब यह धीरे-धीरे सूर्य से दूर जा रहा है और दक्षिणी गोलार्ध में, जहां रात का आकाश अधिक अंधेरा है, बेहतर दिखाई दे रहा है. हालांकि, वैज्ञानिकों के अनुसार, सूर्य के करीब से गुजरने के बाद धूमकेतु शायद टूट गया है और आने वाले दिनों में इसकी चमक तेजी से कम हो सकती है.

As comet ATLAS made a close pass of the Sun in mid-January, it was spotted by SOHO, a joint @ESA - NASA mission.

