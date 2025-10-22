भारत के ऊपर से उड़ा 'एलियन' धूमकेतु, लद्दाख में दिखा Milkyway का सबसे शानदार नजारा

Science News in Hindi: दुनिया के सबसे ऊंचे खगोलीय स्थानों में से एक हान्ले के पुराने रात में आकाश में इस हफ्ते एक कमाल का नजारा देखने को मिला. धूमकेतु लेमन(Comet Lemmon)आकाशगंगा के पीछे चमकता हुआ दिखाई दिया. इस खास नजारे को भारतीय खगोलीय वेधशाला(Indian Astronomical Observatory)के प्रभारी वैज्ञानिक और खगोल फोटोग्राफर दोर्जे अंगचुक ने वीडियो में कैद कर लिया. अब खगोल विज्ञान(Astronomy)में दिलचस्पी रखने वाले लोग इसे जमकर शेयर कर रहे हैं.

कैसा दिखता है धूमकेतु?

हान्ले(Hanle)के साफ-सुथरे पठार से रिकॉर्ड किए गए वीडियों में धूमकेत लेमन की हल्की हरी पूंछ Milky Way के बड़े हिस्से के नीचे धीरे से चमतकी हुई दिखती है. यह नजारा इतना सुंदर है कि इसे देखने वाला इसमें कहीं खो सा जाए. यह दिखाता है कि ये इलाका भारत के के लिए अंधेरे आकाश का एक सुरक्षित स्थान क्यों है. यह धूमकेतु जिसे आधिकारिक तौर पर C/2023 A3 नाम दिया गया है, इस महीने धरती के करीब आ रहा है.

वैज्ञानिकों ने इसपर क्या कहा?

भारतीय खगोलीय वेधशाला के प्रभारी इंजीनियर अंगचुक ने कहा, हान्ले के शांत आकाश में भी धूमकेतु लेमन को अपनी चमक इंसानों की बढ़ती मौजूदगी के साथ बांटनी पड़ रही है. Comet Lemmon को सबसे पहले एरिजोना में माउंट लेमन सर्वेक्षण(Mount Lemmon Survey)का इस्तेमला करके खोजा गया था.

क्या हैं ये धूमकेतु?

खोजे जाने बाद से इसने अपनी लंबी आयन वाली पूंछ(Ionized Tail)और सूरज के पास आने पर सौर रेडिएसन के साथ क्रिया करते समय तेजी से चमकने वाले कोमा(Coma)की वजह से सबका ध्यान खींचा है. खगोलशास्त्री बताते हैं कि, धूमकेतु शुरुआती सौरमंडल के बचे हुए हिस्से हैं जिनके अंदर अरबों साल पुराना मैटेरियल मौजूद है.