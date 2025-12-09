स्पेस से आई ‘घंटी की आवाज’! ब्लैक होल असल में कैसे व्यवहार करते हैं, वैज्ञानिकों ने समझाया

Cosmic Black Hole Collision: नई तकनीक और ज्यादा Sensitive detectors की मदद से वैज्ञानिक इस टक्कर को लगभग चार गुना ज्यादा सही और साफ तरीके से देख पाएंगे. इससे यह समझने में बहुत ज्यादा मदद मिली कि ब्लैक होल कैसे बढ़ते रहते हैं, कैसे कंपन करते हैं और उनकी अंतिम बनावट उनकी कैसी होती है.

10 साल बाद खुलासा

LIGO-Virgo-KAGRA के ग्रुप ने ब्लैक होल टकराव का एक नया सिग्नल पकड़ा है, जिसे GW250114 नाम दिया गया है. यह सिग्नल 2015 में मिले पहले सिग्नल जैसा ही था, लेकिन इस बार वैज्ञानिकों को इसकी तस्वीर कहीं ज्यादा साफ मिल गई है. कोलंबिया यूनिवर्सिटी के Astronomer मैक्सीमिलियानो ईसी के मुताबिक, यह सिग्नल ब्लैक होल और ग्रेविटेशनल वेव्स से जुड़े कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों की सच्चाई जांचने के लिए बेहद अहम था.

सही साबित हुई हॉकिंग की भविष्यवाणी

1971 में स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि ब्लैक होल का इवेंट होराइजन है मतलब वह सीमा जहां से रोशनी भी नहीं निकल सकती कभी छोटा नहीं होता है. 2021 में इसी टीम ने पहली बार इस सिद्धांत को समझा और इसको एकदम सही पाया. अब नए और ज्यादा साफ डाटा ने इसे पहले से भी ज्यादा मजबूती से साबित कर दिया है कि दो ब्लैक होल के मिल जाने के बाद बने नए ब्लैक होल का आकार हमेशा पहले वाले ब्लैक होल्स से बड़ा ही होता है. बता दें कि यह परिणाम इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार सिग्नल दोनों LIGO डिटेक्टरों में बहुत साफ और सप्ष्ट दर्ज हुआ था.

घंटी जैसी कंपन

टक्कर के बाद ब्लैक होल से निकली ग्रेविटेशनल वेव्स को वैज्ञानिकों ने अलग-अलग भागों में बांटकर जांचा है. इन कंपन की आवाज (pitch) और अवधि (duration) का विश्लेषण करके वैज्ञानिकों ने नई जानकारी हासिल की है, टक्कर के तुरंत बाद ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, इसका आकार कैसा बनता है. यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया गया था यानी टक्कर के बाद ब्लैक होल घंटी की तरह कंपन करता है.

Kerr Black Hole थ्योरी की पुष्टि

1960 के दशक में वैज्ञानिक रॉय केर ने गणित के आधार पर बताया था कि घूमता हुआ ब्लैक होल कैसा दिखता है और कैसे व्यवहार करता है. अब पहली बार इतने सही सिग्नल की मदद से वैज्ञानिकों ने पाया कि यह नया बना ब्लैक होल क्लासिक Kerr मॉडल से बिल्कुल मेल खाता है. यह अब तक का सबसे मजबूत सबूत माना जा रहा है कि ब्लैक होल ठीक वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा केर की थ्योरी बताती है.

बता दें, LIGO टीम के अनुसार आने वाले सालों में ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर और ज्यादा संवेदनशील होंगे. इससे ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्य चाहे वह ब्लैक होल हों या स्पेस-टाइम का व्यवहार को कहीं ज्यादा साफ तरीके से समझा जा सकता है. मैक्सीमिलियानो ईसी कहते हैं कि अगले दस साल इस क्षेत्र में वैज्ञानिक बड़े चमत्कार लेकर आने वाले हैं.

