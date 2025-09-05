Sagittarius: क्या धरती को निगल जाएगा ब्लैक होल? वैज्ञानिकों ने क्यों कहा- 'डरने वाली बात...'

Science News: ब्लैक होल अभी भी अंतरिक्ष की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक है. ये तब बनते हैं जब कोई तारा मरता है और उसके केंद्र का सारा पदार्थ अपने ही ग्रैविटी की वजह से ढह जाता है जिससे एक विस्फोट होता है. इस विस्फोट को ही सुपरनोवा कहते हैं जिसके बाद एक बहुत ही सघन जगह बन जाती है जिसे सिंगुलैरिटी और उसके चारों ओर एक सीमा बनती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं. Black Hole की ग्रैविटी इतनी ज्यादा होती है कि इससे रोशनी भी बाहर नहीं आ पाती. लेकिन क्या हमें ब्लैक होल से डरना चाहिए?

क्या ब्लैक होल धरती को निगल जाएगा?

वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी ब्लैक होल के हमें निगलने से पहले हम अपने सूरज में समा जाएंगे. आंकड़ों की मानें तो धरती के किसी ब्लैक होल से टकराने की संभावना लगभग जीरो है क्योंकि 5 अरब साल बाद सूर्य ही धरती को निगल जाएगा. पृथ्वी से सबसे नजदीक ब्लैक होल 1560 लाइट ईयर दूर है जिसका नाम Gaia BH1 है. ये एक निष्क्रिय ब्लैक होल है जो सूरज से 10 गुना भारी है.

क्या आकाशगंगा में ब्लैक होल है?

हमारी आकाशगंगा के सेंटर में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है जिसे Sagittarius A कहा जाता है. इसका वजन लगभग 40 लाख सूरज के बराबर है और धरती से लगभग 26,000 लाइट ईयर दूर है. 2022 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने इसकी पहली सीधी तस्वीर ली थी जिसमें ब्लैक होल के चारों ओर चमकती हुई गैस दिखाई दी थी.

कितनी दूरी से रहेगा खतरा?

अगर धरती किसी ब्लैक होल के पास आ भी जाए तो भी हम तुरंत उसमें नहीं समाएंगे. अगर उस ब्लैक होल का वजन हमारे सूरज के बराबर हो तो पृथ्वी उसके चारों ओर घूमने लगेगी. धरती को निगलने के लिए ब्लैक होल को इसके केंद्र से कम से कम 18,500 किलोमीटर दूर होना होगा. इस दूरी पर आते ही 'स्पैगेटीफिकेशन' की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जहां कोई भी चीज गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टुकड़ों में टूट जाती है.

ब्लैक होल पास आया तो क्या होगा?

अगर कोई ब्लैक होल धरती के पास आ जाए तो धरती पूरी तरह से कई टुकड़ों में बिखर जाएगी. इसके बाद जो होगा वो तो और भी भयानक है जैसे, हमारा वातावरण तुरंत खत्म हो जाएगा, महासागरों का सारा पानी गायब हो जाएगा, पृथ्वी की अंदरूनी परत अंतरिक्ष में फैल जाएगी, एक्स-रे और गामा किरणों जैसा खतरनाक रेडिएशन निकलेगा और इसके बाद हम ब्लैक होल में समा जाएंगे.