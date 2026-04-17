बटन दबाते ही होगा प्यार? वैज्ञानिकों ने बना लिया ‘Love Switch’! अब समझ में आएगा 'दिल का असली कनेक्शन'

Love Hormone Science: क्या प्यार सिर्फ दिल का मामला है या फिर दिमाग के किसी कोने में छिपा एक स्विच? जरा सोचिए कि आप एक लेजर लाइट ऑन करते हैं और तुरंत दिमाग में भरोसा और लगाव की फीलिंग्स एक्टिव हो जाती है. विज्ञान की दुनिया में यह अब यह सिर्फ एक कल्पना नहीं, हकीकत बनने जा रही है. यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के वैज्ञानिकों ने ऑक्सीटोसिन यानी लव हार्मोन को कंट्रोल करने वाला एक ऐसा लाइट स्विच तैयार कर लिया है, जो इंसानी रिश्तों और फीलिंग्स के सबसे गहरे राज से पर्दा उठा सकता है.

क्या है यह 'लाइट स्विच' और कैसे करता है काम?

इस तकनीक को साइंस की दुनिया में फोटोकेजिंग कहते हैं, इस आप इस तरह से आसानी से समझ सकते हैं-

लॉक करना

वैज्ञानिकों ने ऑक्सीटोसिन हार्मोन के साथ एक प्रकाश-संवेदनशील (light-sensitive) केमिकल ग्रुप जोड़ दिया है, जो इसे लॉक करता है. यानी हार्मोन दिमाग में मौजूद तो रहता है, लेकिन कोई काम नहीं करता है. जैसे ही एक खास वेवलेंथ की लेजर लाइट इस पर पड़ती है, वह केमिकल पिंजरा टूट जाता है और ऑक्सीटोसिन तुरंत एक्टिव हो जाता है.

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इस तकनीक की सबसे बड़ी खास बात है इसकी सटीकता. वैज्ञानिक अब दिमाग के किसी एक खास हिस्से या न्यूरॉन में ही इस हार्मोन को एक्टिव कर सकेंगे.

प्यार और भरोसे की गुत्थी सुलझेगी

ऑक्सीटोसिन हमारे व्यवहार का आधार होता है. फिर वह चाहे रोमांस हो, दोस्ती हो या मां-बच्चे का लगाव, यही हार्मोन भरोसा और फीलिंग्स जगाता है. अब तक वैज्ञानिकों के लिए यह समझना मुश्किल था कि दिमाग का कौन सा हिस्सा किस फीलिंग्स के लिए जिम्मेदार है क्योंकि यह हार्मोन पूरे दिमाग में फैल जाता था. लेकिन इस नई लाइट स्विच टेक्नोलॉजी से अब यह देखा जा सकेगा कि एक खास न्यूरॉन के एक्टिव होने पर इंसान के व्यवहार में क्या बदलाव आता है.

मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में बड़ी उम्मीद

वैज्ञानिकों की यह खोज सिर्फ प्यार या रिश्तों तक ही सीमित नहीं है. ऑक्सीटोसिन के सिग्नल में गड़बड़ी होने से ऑटिज्म, डिप्रेशन, एंग्जायटी और सिजोफ्रेनिया जैसी समस्याएं होती हैं.

भविष्य में ऐसी दवाएं बनाई जा सकेंगी जो पूरे दिमाग पर असर करने के बजाय सिर्फ उस हिस्से को सही करेंगी जहां पर दिक्कत होगी.

जब इलाज सटीक होगा, तो दवाओं के साइड इफेक्ट्स भी कम होंगे.

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क्या यह भविष्य बदल देगा?

यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के मार्कस मुटेनथेलर के नेतृत्व में हुई यह रिसर्च बताती है कि यह तकनीक सिर्फ ऑक्सीटोसिन तक सीमित नहीं रहेगी. इसी तकनीक का इस्तेमाल दिमाग के दूसरे रसायनों को समझने में भी किया जा सकेगा. हालांकि यह किसी 'जादू' की तरह भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए है कि इंसान होने के नाते हम जो महसूस करते हैं, उसके पीछे का असली विज्ञान क्या है.

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