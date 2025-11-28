Advertisement
मंगल ग्रह पर 'खारे पानी' का बहाव आज भी! वैज्ञानिकों को मिले चौंकाने वाले सबूत, क्या 2.5 अरब साल पहले था जीवन?

Water on Mars: मंगल ग्रह पर पुरानी नदियों और पानी के सबूत मिले हैं लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर झील की संभावना कम है. नई रिसर्च कहती है कि यहां आज भी खारे पानी का बहाव कभी-कभी हो सकता है. रडार और मिट्टी की जांच से मंगल पर छिपे पानी को समझने में मदद मिल रही है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 28, 2025, 02:20 PM IST
Science News in Hindi: वैज्ञानिक लंबे समय से मंगल ग्रह को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या कभी इसकी सतह पर पानी बहा था या यह इसकी धूल भरी जमीन के नीचे छिपा है. अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कई मिशन डेटा जमा कर रहे हैं और हाल के विश्लेषणों से हमारी समझ और गहरी हुई है. पानी की खोज चाहे वह बर्फ के रूप में हो, पुरानी नदियों के तौर पर या खारे पानी के बहाव के रूप में, मंगल ग्रह के मौसम के इतिहास, भूविज्ञान और जीवन की संभावनाओं के लिए बहुत जरूरी है. 

कौन सा सबूत बताता है सच?
मंगल ग्रह पर ऐसी जमीन की बनावट मिली है जो सूखी हुई नदी के किनारों, डेल्टाओं और समुद्र तटों जैसी लगती है. इससे पता चलता है कि ग्रह पर कभी बहुत ज्यादा सतह का पानी मौजूद था. बहते तरल पदार्थ से घिसे हुए गड्ढे और घाटियां बताती हैं कि प्राचीन मंगल ग्रह ज्यादा गीला था. हाल ही में वैज्ञानिकों ने क्लोराइड नमक से भरे हुए भंडार पाए हैं जो तब बने थे जब पानी भाप बनकर उड़ गया था.

कितना पुराना है पानी?
इस तरह के सबूतों से पता चलता है कि तरल पानी पहले की सोच से कहीं ज्यादा समय तक शायद 2 अरब से 2.5 अरब साल पहले तक मौजूद था. इन नतीजों से यह सवाल उठता है कि मंगल ग्रह पर जीवन के लिए स्थितियां कितने समय तक रही होंगी. वहां दिखने वाले मिशानों के अलावा वैत्रानिक सतह की परतों के नीचे छिपे पानी की भी जांच कर रहे हैं. 

मंगल के दक्षिणी ध्रुव की स्थिति कैसी है?
2018 में वैज्ञानिकों ने घोषणा की थी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ऑर्बिटर से मिले रडार संकेतों के कारण मंगल के दक्षिणी ध्रुव की मोटी बर्फ की टोपी के नीचे एक भूमिगत झील हो सकती है. इस खोज से कई लोग उत्साहित थे क्योंकि बर्फ के नीचे तरल पानी सूक्ष्मजीवों(Micro organisms)के लिए एक स्थिर ठिकाना दे सकता था.

नया शोध क्या कहता है?
जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित एक नए अध्ययन ने उस निष्कर्ष पर गंभीर संदेह पैदा किया है. वैज्ञानिकों ने एक बेहतर रडार तकनीक का उपयोग करके जांच की. उनके नतीजों में बहुत धुंधले रडार संकेत दिखे जो तरल पानी से आने वाले संकेतों से बहुत कमजोर थे. शोधकर्ताओं का मानना है कि पहले जो तेज संकेत मिला था वह बर्फ के नीचे किसी चिकनी चट्टान या धूल के ढेर से आया होगा ना कि किसी झील से.

क्या मंगल पर आज भी पानी बह रहा है?
भले ही अब स्थिर झीलें ना हों लेकिन ऐसे सबूत लगातार मिल रहे हैं कि मंगल ग्रह पर आज भी पानी से जुड़ी घटनाएं कभी-कभी हो सकती हैं. MRO के उपकरणों से ढलानों पर ऐसी काली धारियां देखी गई हैं जो गर्म मौसम में दिखती हैं और ठंडे मौसम में गायब हो जाती हैं. ये धारियां खारे तरल बहाव की मौजूदगी के अनुरूप हैं. खारा नमक पानी के जमने और भाप बनने की सीमा को कम कर देता है इसलिए यह कम वायुमंडलीय दबाव में भी टिका रह सकता है. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

