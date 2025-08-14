Covid-19 से जंग अभी बाकी है! शरीर के अंदर ही छिपा बैठा है वायरस, कोरोना पर वैज्ञानिकों की नई रिसर्च
Covid 19 Virus: 2019 में आए कोरोना वायरस में पूरी दुनिया भर मे भारी तबाही मचाई जिसमें लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. इसे लेकर वैज्ञानिकों ने कुछ नई खोज की है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 14, 2025, 07:41 AM IST
Corona Virus: वैज्ञानिकों को उन मरीजों के खून में कोविड-19 वायरस के प्रोटीन मिले हैं जो लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे. इस खोज से पता चला है कि वायरस संक्रमण के बाद लंबे समय तक शरीर में रह सकता है जिसकी वजह से मरीजों को लंबे समय तक लक्षण महसूस होते रहते हैं. हालांकि ये प्रोटीन कम मात्रा में थे और हमेशा नहीं मिलते थे इसलिए यह साफ नहीं हो पाया कि प्रोटीन शरीर में छिपे हुए वायरस से आ रहे हैं या फिर वायरस अभी भी शरीर में बढ़ रहा है. सिटी ऑफ होप के ट्रांसलेशनल जीनोमिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट और लुंडक्विस्ट इंस्टीट्यूट फॉर बायोमेडिकल इनोवेशन के वैज्ञानिकों ने इसकी पहचान की है. 

कैसे होता है टेस्ट?
अगर बाकी वैज्ञानिक भी इस नतीजे को सही मानते हैं तो यह बायोमार्कर लॉन्ग कोविड की पहचान करने का पहला पक्का तरीका बन सकता है. अभी तक डॉक्टर सिर्फ मरीज के लक्षणों के आधार पर ही लॉन्ग कोविड का पता लगाते हैं क्योंकि इसकी जांच करने के लिए खून की जांच का कोई टेस्ट उपलब्ध नहीं है.

क्या मौजूद है ब्लड टेस्ट?
इस रिसर्च के वरिष्ठ लेखक डॉ. विलियम स्ट्रिंगर ने बताया, 'अगर कोई मरीज कोविड-19 संक्रमण के 12 हफ्ते बाद भी कोविड के लक्षणों को महसूस करता है तो मैं उसे अंदाजे से बताता हूं, लेकिन मेरे पास इस बाद की पुष्टि करने के लिए कोई भी ब्लड टेस्ट या बायोमार्कर नहीं है. यह रिसर्च जर्नल 'इंफेक्शन' में छपी है.

कैसे की गई रिसर्च?
वैज्ञानिकों ने एक्स्ट्रासेलुलर वेसिकल्स नाम के छोटे पैकेटों में SARS-CoV-2 वायरस में प्रोटीन के अंश पाए हैं. इस रिसर्च के लिए 14 मरीजों के ब्लड सैंपल्स लिए गए जो लंबे समय से लॉन्ग कोविड से जूझ रहे थे. इन सैंपल्स को 12 हफ्तों के एरोबिक प्रशिक्षण के दौरान इकट्ठा किया गया और उनकी जांच की गई. 

रिसर्च में क्या मिला?
वैज्ञानिकों को Extracellular Vesicles के अंदर SARS-CoV-2 वायरस के 65 प्रोटीन मिले. ये प्रोटीन Pp1ab नाम के एक प्रोटीन से आते हैं जो वायरस को अपनी कॉपी बनाने और दूसरे वायरस के कण बनाने में मदद करते हैं. खास बात ये रही कि ये वायरल प्रोटीन हर मरीज के सैंपल में मिले लेकिन हर बार लिए गए अलग खून के नमूनों में नहीं. साथ ही, ये उन लोगों के खून में नहीं मिले जिन्हें कभी Covid नहीं हुआ था. 

FAQ
1- लॉन्ग कोविड के लिए वैज्ञानिकों ने क्या खोज की है?
Ans: वैज्ञानिकों ने मरीजों के खून में वायरस के प्रोटीन के अंश खोजे हैं. 

2- यह रिसर्च कहां प्रकाशित की गई?
Ans: ये पूरी रिसर्च 'इंफेक्शन' नाम के जर्नल में प्रकाशित हुई.

3- ये खोज लॉन्ग कोविड को समझने में कैसे मदद करती है?
Ans: यह खोज बताती है कि वायरस लंबे समय तक मौजूद रह सकता है. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

covid 19 viruslong covid

