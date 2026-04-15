24,000 साल बाद 'नींद' से जागा पाषाण युग का यह रहस्यमयी जीव; जिंदा होते ही जो किया उसे देख वैज्ञानिक भी हैरान!

24000 Year Old Rotifer Alive: क्या कोई जीव 24,000 साल तक बिना खाए-पिए और बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता है? साइबेरिया के बर्फ में वैज्ञानिकों ने हिमयुग के एक ऐसे जीव को खोजा है, जो 24,000 सालों से बर्फ की मोटी परतों के नीचे टाइम ट्रैवल कर रहा था. हैरत की बात यह है कि लैब की गर्माहट मिलते ही यह जीव फिर से जिंदा हो गया.
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24000 Year Old Rotifer Alive: जरा सोचिए कि कोई जीव तब गहरी नींद में सो गया हो जब इस धरती पर हिम युग रहा हो, धरती पर चारो तरफ बर्फ ही बर्फ हो और आज के आधुनिक युग में जब वह जागा, तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा हजारों साल पहले था. रूस के साइबेरियाई इलाके में वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा ही मिला है जिसे सुनकर प्रकृति के नियमों पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है. वैज्ञानिकों ने परतों में 24,000 साल से दबे एक सूक्ष्म जीव को पुनर्जीवित कर लिया है, जीव होश में आते ही अपनी नई दुनिया भी बसानी शुरू कर दी. आखिर क्या है इस जीव का राज और कैसे इसने मौत को 24,000 साल तक मात दी? आइए जानते हैं...
रूस के वैज्ञानिकों ने साइबेरिया की जमी हुई बर्फ से एक ऐसे छोटे जीव की खोज की है, जो बीते 24,000 सालों से बर्फ में जमा था, मानों कोमा वाली स्थिति में था. जैसे ही रूसी वैज्ञानिकों ने इसे गर्माहट देकर पिघलाया, तो वह न सिर्फ जिंदा हो गया, बल्कि इसने प्रजनन करना भी शुरू कर दिया.
रूसी वैज्ञानिक ने जिस जीव को खोजा है उसका नाम रॉटिफर है. यह एक बहुकोशिकीय जीव है जो आमतौर पर मीठे पानी में मिलता है. रॉटिफर्स अपनी मजबूती के लिए जाने जाते हैं; ये कम ऑक्सीजन, भुखमरी और बहुत ही ज्यादा ठंड में भी जीवित रह सकते हैं. अब तक माना जाता था कि ये जीव जमने के बाद सिर्फ 10 साल तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन इस नई खोज ने पुराने सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं.
रूस के सॉयल क्रायोलॉजी लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने साइबेरिया की अलाजेया नदी के पास मिट्टी के नमूने लिए थे. इसके बाद रेडियोकार्बन डेटिंग हुआ जिसमें पता चला कि यह जीव करीब 24,000 साल पुराना है.
वैज्ञानिकों के मुताबिक यह जीव क्रिप्टोबायोसिस स्थिति में चला गया था. इस अवस्था में शरीर का मेटाबॉलिज्म करीब करीब पूरी तरह रुक जाता है, जिससे जीव हजारों सालों तक शांत अवस्था में बना रहता है.
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रिसर्च के लेखक स्टैस मालविन का कहना है कि एक जटिल बहुकोशिकीय जीव जिसके पास दिमाग और पाचन तंत्र भी होता है, को इतने सालों बाद जीवित होना एक बड़ी उपलब्धि है.
यह कई फिक्शन लेखकों के सपने जैसा है. लेकिन इंसानों के लिए अभी यह संभव नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटे जीव का सिंगल सेल से निकलकर जटिल संरचना के साथ वापस लौटना विज्ञान के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है. यह खोज भविष्य में मानव कोशिकाओं और अंगों को बेहतर तरीके से संरक्षित करने के नए रास्ते खोल सकती है. हालांकि, इंसानों जैसे जटिल जीवों को इस तरह फ्रीज करके जीवित रखना अभी संभव नहीं है.
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