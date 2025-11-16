पानी के नीचे 29 मिनट 3 सेकंड तक रोकी सांस...क्रोएशियाई गोताखोर ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड

Vitomir Maricic: जरा सोचिए, आप पानी के अंदर 29 मिनट से भी ज्यादा समय तक सांस रोककर बैठे हैं. क्रोएशिया के 40 साल के फ्रीडाइवर विटोमिर मारिसिक ने ये कारनामा कर दिखाया है. वह पानी में पूरे 29 मिनट और 3 सेकंड तक सांस रोककर बैठे रहे. उन्होंने Guinness World Record तोड़ दिया. वह एक छोटे पूल में चेहरा नीचे करके लेटे हुए थे और ऊपर उनके डॉक्टर और दोस्त चिंता में घिरे हुए थे. मारिसिक ने बताया कि, यह उनकी जिंदगी का सबसे कठिन पल था और दर्द इतना ज्यादा था कि बीच में हार मानने का मन था लेकिन हिम्मत नहीं हारी.

कैसी थी विटोमिर की तैयारी?

कोशिश शुरू करने से पहले मारिसिक ने 10 मिनट तक शुद्ध ऑक्सीजन सांस ली. इससे उनके खून में ज्यादा ऑक्सीजन भर गई. फिर वह पूल में उतरे, चेहरा नीचे किया और बिना हिले-डुले लेटे रहे. रिकॉर्ड बनाने के दौरान उनके शरीर में सैंकड़ों बार झटके दिए दैसे वह दर्द से तड़प रहा हो. मारिसिक ने बताया कि सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा था और वह पूरी तरह से अलग महसूस कर रहे थे जैसे वह खुद वहां मौजूद ही ना हों.

वहां कौन-कौन मौजूद था?

वहां पर हाइपरबैरिक मेडिसिन के विशेषज्ञ डॉक्टर इगोर बार्कोविच मौजूद थे. डॉक्टर बार्कोविच कहते हैं कि, यह रिकॉर्ड आधुनिक चिकित्सा के लिए नया है. उनका कहना है कि, हमें नहीं पता था कि इंसा इतने समय तक ऑक्सीजन के बिना रह सकता है. वह मानते हैं कि रिकॉर्ड मरीजों के लिए नई उम्मीदों को खोल सकता है जैसे की सांस की बीमारियों के लिए. रिकॉर्ड के बाद मारिसिक के पेट से थोड़ा खून आया और सिरदर्द हुआ लेकिन वह जल्दी ठीक हो गए.

क्या होती है फ्रीडाइविंग?

फ्रीडाइविंग का मतलब है बिना सांस लेने वाला उपकरणों के गहरे पानी में उतरना. कोशिश करने से पहले शुद्ध ऑक्सीजन लेना हाइपरॉक्सिया कहलाता है जो खून को ऑक्सजीन से भर देता है. इसके बाद पानी में उतरते ही दबाव बढ़ता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है और ऐसे में शरीर में एक खास प्रक्रिया शुरु करता है जिसे मैमलियन डाइविंग रिफ्लेक्स कहते हैं. इस दौरान दिल धीमा हो जाता है और खून ऑक्सीजन को बचाना शुरू कर देता है.