Advertisement
trendingNow13006052
Hindi Newsविज्ञान

कौन असली कौन नकली? डायनासोर जैसी दिखने वाली 24 करोड़ साल पुरानी छिपकली, निकली मगरमच्छों की दादाजी

Science News: वैज्ञानिकों ने एक नई मांसाहारी छिपकली खोजी गई है जिसका नाम उन्होंने ताइनराकुआसुचस बेलेटर रखा है. यह खोज बहुत ही खास मानी जा रही है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 16, 2025, 01:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन असली कौन नकली? डायनासोर जैसी दिखने वाली 24 करोड़ साल पुरानी छिपकली, निकली मगरमच्छों की दादाजी

Crocodile looked like Dinosaur: एक नई मांसाहारी छिपकली खोजी गई है जिसका नाम ताइनराकुआसुचस बेलेटर है. यह छिपकली देखने में भले ही डायनासोर जैसी लगे लेकिन असल में आज के मगरमच्छों की पूरवज है. यह छिपकली एक कवच-युक्त सरीसृप(Armored Reptile)थी. यह आज से लगभग 24 करोड़ साल पहले ट्राइएसिक काल में रहती थी जो डायनासोर के आने से ठीक पहले का समय था. यह स्यूडोसुचिया समूह की सदस्य थी जिसे आज के मगरमच्छों और घड़ियालों का पूर्वज माना जाता है.

कैसी है इसकी बनावट?
जर्नल ऑफ सिस्टमैटिक पैलियोन्टोलॉजी नाम की पत्रिका में इस जीव के बारे में बताया गया है. ताइनराकुआसुचस बेलेटर लगभग 2.4 मीटर लंबा था और इसका वजन तकरीबन 60 किलो था. इसके अलावा लंबी गर्दन थी और बहुत ही तेज चलने वाला फुर्तिला शिकारी था. यह अपने पतले जबड़ों और नुकीले मुड़े हुए दांतों का इस्तेमाल शिकार को पकड़ने के लिए करता था. अपने इस आकार के बावजूद यह उस इलाके का सबसे बड़ा शिकारी नहीं था.

यह भी पढ़ें: 750 सालों बाद मिला इंसाफ...सुलझ गई सबसे पुरानी 'मर्डर मिस्ट्री', सबसे खूनी साजिश अब हुई बेनकाब

Add Zee News as a Preferred Source

मगरमच्छों की पूर्वज क्यों?
ब्राजील के सांता मारिया यूनिवर्सिटी के मुख्य लेखर डॉ. रोड्रिगो टेम्प मुलर ने बताया कि, भले ही यह छिपकली ऊपरी तौर पर डायनासोर जैसी दिखती है लेकिन इसके शरीर की बनावट खासकर श्रोणि की संरचना इसे डायनासोर से साफ तौर पर अलग करती है. यह खोज दिखाती है कि उस समय का प्राचीन वातावरण कितना जटिल था. उस समय स्यूडोसुचियन प्रजातियां(Pseudossuchian species)अलग-अलग तरह के वातावरण में रहती थीं.

कब हुई इसकी खोज?
यह जीवाश्म मई 2025 में साउथ ब्राजील के डोना फ्रांसिस्का में खुदाई के दौरान खोजा गया था. इस खुदाई में कंकाल के कुछ हिस्से मिले जिनमें निचला जबड़ा, रीढ़ की हड्डी शामिल थे. इसकी पीठ को ढकने वाली हड्डीदार प्लेटें सुरक्षित पाई गईं जो आधुनिक मगरमच्छों की प्लेटों से मिलती-जुलती हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जीव भी अपने मगरमच्छ रिश्तेदारों की तरह 4 पैरों पर चलता था.

यह भी पढ़ें: भारत नहीं इस देश में है दुनिया का सबसे पुराना पहाड़, वैज्ञानिकों इसे मानते हैं धरती की 'टाइम मशीन'

क्यों खास है ये खोज?
डॉ.मुलर ने इस खोज को बहुत ही दुर्लभ बताया है और विकास के महत्व पर जोर दिया है. यह खोज दिखाती है कि उस समय दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बीच शुरुआती संबंध थे. ऐसा तब था जब ये दोनों महाद्वीप मिलकर विशाल महाद्वीप पैंजिया बना रहे थे. यह खोज डायवासोर से पहले की जैव विविधता(Bio-Diversity)और 24 करोड़ साल पहले के सूखे वातावरण में सरीसृपों ने खुद को कैसे ढाला. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

latest science news

Trending news

20 लाख कैश और जैश का हैंडलर... दिल्ली धमाके की साजिश पर सबसे नया खुलासा
Delhi blast
20 लाख कैश और जैश का हैंडलर... दिल्ली धमाके की साजिश पर सबसे नया खुलासा
दिल्ली में धमाके वाली जगह मिले जिंदा कारतूस, एक बुलेट का खोखा बरामद; कौन था टारगेट?
Delhi blast
दिल्ली में धमाके वाली जगह मिले जिंदा कारतूस, एक बुलेट का खोखा बरामद; कौन था टारगेट?
NDA और महागठबंधन दोनों के लिए 'ठंडा-गरम' साबित हुए PK? इन 35 सीटों से समझिए गणित
Bihar Election 2025 Analysis
NDA और महागठबंधन दोनों के लिए 'ठंडा-गरम' साबित हुए PK? इन 35 सीटों से समझिए गणित
मंदिर के बाहर से गायब हुए 16000 रुपये के जूते, इंजीनियर बोला- बस 5 मिनट रखे थे और...
bengaluru news
मंदिर के बाहर से गायब हुए 16000 रुपये के जूते, इंजीनियर बोला- बस 5 मिनट रखे थे और...
रोहिणी के आरोपों से हिला लालू परिवार! कौन है तेजस्वी का 'क्रिकेट वाला दोस्त'
Lalu daughter Rohini Acharya
रोहिणी के आरोपों से हिला लालू परिवार! कौन है तेजस्वी का 'क्रिकेट वाला दोस्त'
बिहार के नतीजों में दिखी 'झांकी', 2027 के यूपी चुनाव में मायावती के साथ आएंगे ओवैसी?
AIMIM
बिहार के नतीजों में दिखी 'झांकी', 2027 के यूपी चुनाव में मायावती के साथ आएंगे ओवैसी?
गरीबों के 'आशियाने' बेचकर कमाए ₹222 करोड़! जज ने रात 3 बजे अपने घर पर लगाई अदालत
pmay scam
गरीबों के 'आशियाने' बेचकर कमाए ₹222 करोड़! जज ने रात 3 बजे अपने घर पर लगाई अदालत
3 डॉक्टर, पाकिस्तानी हैंडलर और सीक्रेट लैब, यूनिवर्सिटी के पास चल रहा था मौत का खेल
Delhi blast
3 डॉक्टर, पाकिस्तानी हैंडलर और सीक्रेट लैब, यूनिवर्सिटी के पास चल रहा था मौत का खेल
दिल्ली में धमाके का मना रहे थे जश्न, पुलिस ने 21 को किया गिरफ्तार; CM ने दी चेतावनी
Delhi Lal Quila blast
दिल्ली में धमाके का मना रहे थे जश्न, पुलिस ने 21 को किया गिरफ्तार; CM ने दी चेतावनी
वो हारे या जीते... अखिलेश यादव के इस बयान ने किसकी 'हार' के जख्मों पर मरहम लगा दिया?
Akhilesh Ydav
वो हारे या जीते... अखिलेश यादव के इस बयान ने किसकी 'हार' के जख्मों पर मरहम लगा दिया?