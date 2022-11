Trending News: वैज्ञानिकों के लिए पहेली बने जहरीले पानी के मगरमच्छ! तेजी से बढ़ा रहे अपनी आबादी

Costa Rica crocodile: नदी में या पानी में रहने वाले जानवरों के लिए यह सबसे जरूरी है कि नदी का पानी साफ हो. अगर पानी किसी भी तरह से दूषित होता है तो यह पीने वालों को तो नुकसान करता ही है, साथ ही इसमें रहने वाले जीवों पर भी बुरा असर दिखाता है लेकिन वैज्ञानिक को इन दिनों एक जीव ने हैरान कर रखा है. पानी में रहने वाला मगरमच्छ जो एक समय पर रेड लिस्ट का हिस्सा बन गया था लेकिन अब तेजी से अपनी आबादी बढ़ा रहा है. इसे देखकर सभी वैज्ञानिक हैरान है क्योंकि यह जिस पानी में जिंदा है उसमें किसी जीव का जिंदा रहना आसान नहीं है. यह पानी इतना ज्यादा दूषित है कि इसका पानी बिलकुल जहरीला हो चुका है. इस नदी की हालत किसी सीवर की तरह हो चुकी है.

क्या है पूरा मामला

कोस्टा रिका की राजधानी सैन जोस के घरों से निकलने वाला कचरा और वहां के कारखानों से निकल रही गंदगी सीधे तारकोस्ल नदी में जाती है. इसके आस-पास के इलाकों पर नजर डालें तो यहां हमेशा कचरा, टायर और प्लास्टिक समेत तरह-तरह की गंदगी नजर आती है. कोस्टा रिका के मशहूर बायोलॉजिस्ट इवान सैंडोवल की मानें तो यह पानी सबसे ज्यादा दूषित और जहरीला है. टारकोल्स में हेवी मेटल, नाइट्राइट, नाइट्रेट और इंसानों द्वारा की गई तरह-तरह की गंदगी पाई जाती है लेकिन फिर भी यहां मगरमच्छों की यह प्रजाति मौजूद है जो इस जहरीले पानी में रह रही है और अपनी आबादी बढ़ा रही है.

Crocodiles Seem to Be Thriving in a Toxic River That's More Like a Sewer. Here's Why https://t.co/4NQzF7iowj

— ScienceAlert (@ScienceAlert) November 28, 2022