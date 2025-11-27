Advertisement
trendingNow13020008
Hindi Newsविज्ञान

डायनासोर युग की मछली को बचाने के लिए वैज्ञानिकों नें झोंक दी पूरी जान, विलुप्त होने से पहले कर रहे ये काम

Dinosaur Era Manjuari Fish: क्यूबा के जापाटा स्वैम्प के वैज्ञानिक एक ऐसी मछली को बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं जो डायनासोर के जमाने से आज तक जिंदा है. लाखों साल से जिंदा यह प्रजाति अब विलुप्ति के कगार पर है. वैज्ञानिक कठिन हालात में भी इसे दोबारा बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Nov 27, 2025, 12:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डायनासोर युग की मछली को बचाने के लिए वैज्ञानिकों नें झोंक दी पूरी जान, विलुप्त होने से पहले कर रहे ये काम

Dinosaur Era Manjuari Fish: क्यूबा का जापाटा स्वैम्प कैरेबियन का सबसे बड़ा सुरक्षित वेटलैंड है. यही पर डायनासोर के जमाने की मछली को बचाने का शांत और रोमांच से भरा मिशन चल रहा है. बता दें कि 140–150 लाख सालों से पृथ्वी पर मौजूद है लेकिन अब बेहद संकट में है.

मच्छरों से भरी झील और वैज्ञानिकों की चुनौती
क्यूबा के Cienaga de Zapata की एक सुनसान मच्छरों से घिरी लैगून में वैज्ञानिकों का एक छोटा सा ग्रुप मंजुआरी को बचाने की कोशिशों में दिन-रात लगा हुआ है. इसी इलाके को ग्राउंड-जीरो माना जाता है, जहां इस प्रजाति को वापस जीवन देने का अभियान चल रहा है. पार्क के जीवविज्ञानी आंद्रेएस हर्टाडो बताते हैं, "ये क्यूबा की मछलियों का अनमोल रत्न है. ये मछली लाखों साल पहले भी थी और अब विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है." मंजुआरी बहुत लंबी, पतली और तेज दांतों वाली होती है. बता दें कि IUCN ने इसे 2020 में क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में रखा था.

क्यों खत्म हो रही है यह प्रजाति?
मंजुआरी की तेज गिरावट के पीछे लंबे समय तक अत्यधिक शिकार, प्राकृतिक आवास का नुकसान और सबसे बड़ा कारण1999 में लाई गई African Walking Catfish, जो बेहद खतरनाक और आक्रामक प्रजाति है और इसके जैसे कई कारण हैं. यह आक्रामक कैटफिश जापाटा स्वैम्प में पहले से मौजूद फूड चेन को तबाह कर रही है और मंजुआरी के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे की जा रही है इसे बचाने की कोशिश
हर्टाडो और उनकी टीम ने स्वैम्प के पास एक छोटा हैचरी बनाया है. यहां पर वे मंजुआरी की प्रजनन प्रक्रिया को कंट्रोल कर रहे हैं. यहां पर मछलियों के अंडे फूटने का खास तरीका इजाद किया गया है बता दें कि इसे वैज्ञानिक खुद खाना तैयार करते हैं और फिर छोटे बच्चों को वापस दलदल में छोड़ दिया जाता है. हालांकि यह काम बेहद मुश्किल है. यह मछली बहुत शर्मीली है और घने मैंग्रोव के बीच छिप जाती है, इसलिए उन्हें ट्रैक करना लगभग असंभव हो जाता है.

बता दें कि हालत जितने कठिन हैं उतनी ही अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं. National Park के प्रशासक एदुआर्दो अब्रेऊ बताते हैं कि "स्थानीय मछुआरे बताते हैं कि मंजुआरी अब भी यहां मौजूद है. भले पहले जितनी नहीं, लेकिन आबादी बनी हुई है." इससे वैज्ञानिकों को विश्वास है कि उनकी मेहनत रंग ला रही है और शायद आने वाले समय में इस प्राचीन मछली को लाया जा सके.

यह भी पढ़ें: हवा की रफ्तार बढ़ी, समुद्र उफनने लगा… मलक्का स्ट्रेट से उठी खौफनाक आहट! 26 नवंबर को दस्तक देगा Cyclone Senyar?

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Dinosaur Era Fish

Trending news

जम्मू-कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी के नेटवर्क पर पुलिस की खास नजर, कई जिलों में छापा
Jamaat-e-Islami
जम्मू-कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी के नेटवर्क पर पुलिस की खास नजर, कई जिलों में छापा
कश्मीर में सीजन की सबसे ठंडी रात, पारा -4°C से नीचे, जिंदगी हो रही तहस-नहस!
coldest
कश्मीर में सीजन की सबसे ठंडी रात, पारा -4°C से नीचे, जिंदगी हो रही तहस-नहस!
दुनिया देखेगी ब्रह्मोस की ताकत... विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम देश से भारत की डील!
Brahmos
दुनिया देखेगी ब्रह्मोस की ताकत... विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम देश से भारत की डील!
'वे हमें वोट नहीं देते...', केरल BJP चीफ ने बताई मुस्लिम मंत्रियों की कमी की वजह
Kerala News
'वे हमें वोट नहीं देते...', केरल BJP चीफ ने बताई मुस्लिम मंत्रियों की कमी की वजह
बिहार जीत के बाद बीजेपी का नया नारा-'जहां कम वहां हम'; बंगाल में होगा 'खेला'!
amit shah
बिहार जीत के बाद बीजेपी का नया नारा-'जहां कम वहां हम'; बंगाल में होगा 'खेला'!
कांग्रेस का अंदरूनी सत्‍ता संघर्ष 'कुर्सी की कीमत' तक पहुंचा, खड़गे बोले 3 लोग...
Karnataka News
कांग्रेस का अंदरूनी सत्‍ता संघर्ष 'कुर्सी की कीमत' तक पहुंचा, खड़गे बोले 3 लोग...
बाबा साहेब को 'सच्ची श्रद्धांजलि', पेरिस में हुआ डॉ. अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण
Dr BR Ambedkar
बाबा साहेब को 'सच्ची श्रद्धांजलि', पेरिस में हुआ डॉ. अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण
'क्यों नहीं बोलेंगे?' स्लोगन को लेकर राज्यसभा के बुलेटिन पर भड़कीं ममता बनर्जी
Mamata Banerjee
'क्यों नहीं बोलेंगे?' स्लोगन को लेकर राज्यसभा के बुलेटिन पर भड़कीं ममता बनर्जी
जिस पुलिस पर थी हिफाजत की जिम्मेदारी, उसी ने गिरवी रखा चोरी के मामले में बरामद सोना
Police
जिस पुलिस पर थी हिफाजत की जिम्मेदारी, उसी ने गिरवी रखा चोरी के मामले में बरामद सोना
भारत से यहूदियों को ले जाएंगे नेतन्याहू, करना पड़ा 100 पीढ़ियों जितना लंबा इंतजार
DNA
भारत से यहूदियों को ले जाएंगे नेतन्याहू, करना पड़ा 100 पीढ़ियों जितना लंबा इंतजार