डायनासोर युग की मछली को बचाने के लिए वैज्ञानिकों नें झोंक दी पूरी जान, विलुप्त होने से पहले कर रहे ये काम

Dinosaur Era Manjuari Fish: क्यूबा का जापाटा स्वैम्प कैरेबियन का सबसे बड़ा सुरक्षित वेटलैंड है. यही पर डायनासोर के जमाने की मछली को बचाने का शांत और रोमांच से भरा मिशन चल रहा है. बता दें कि 140–150 लाख सालों से पृथ्वी पर मौजूद है लेकिन अब बेहद संकट में है.

मच्छरों से भरी झील और वैज्ञानिकों की चुनौती

क्यूबा के Cienaga de Zapata की एक सुनसान मच्छरों से घिरी लैगून में वैज्ञानिकों का एक छोटा सा ग्रुप मंजुआरी को बचाने की कोशिशों में दिन-रात लगा हुआ है. इसी इलाके को ग्राउंड-जीरो माना जाता है, जहां इस प्रजाति को वापस जीवन देने का अभियान चल रहा है. पार्क के जीवविज्ञानी आंद्रेएस हर्टाडो बताते हैं, "ये क्यूबा की मछलियों का अनमोल रत्न है. ये मछली लाखों साल पहले भी थी और अब विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है." मंजुआरी बहुत लंबी, पतली और तेज दांतों वाली होती है. बता दें कि IUCN ने इसे 2020 में क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में रखा था.

क्यों खत्म हो रही है यह प्रजाति?

मंजुआरी की तेज गिरावट के पीछे लंबे समय तक अत्यधिक शिकार, प्राकृतिक आवास का नुकसान और सबसे बड़ा कारण1999 में लाई गई African Walking Catfish, जो बेहद खतरनाक और आक्रामक प्रजाति है और इसके जैसे कई कारण हैं. यह आक्रामक कैटफिश जापाटा स्वैम्प में पहले से मौजूद फूड चेन को तबाह कर रही है और मंजुआरी के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे की जा रही है इसे बचाने की कोशिश

हर्टाडो और उनकी टीम ने स्वैम्प के पास एक छोटा हैचरी बनाया है. यहां पर वे मंजुआरी की प्रजनन प्रक्रिया को कंट्रोल कर रहे हैं. यहां पर मछलियों के अंडे फूटने का खास तरीका इजाद किया गया है बता दें कि इसे वैज्ञानिक खुद खाना तैयार करते हैं और फिर छोटे बच्चों को वापस दलदल में छोड़ दिया जाता है. हालांकि यह काम बेहद मुश्किल है. यह मछली बहुत शर्मीली है और घने मैंग्रोव के बीच छिप जाती है, इसलिए उन्हें ट्रैक करना लगभग असंभव हो जाता है.

बता दें कि हालत जितने कठिन हैं उतनी ही अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं. National Park के प्रशासक एदुआर्दो अब्रेऊ बताते हैं कि "स्थानीय मछुआरे बताते हैं कि मंजुआरी अब भी यहां मौजूद है. भले पहले जितनी नहीं, लेकिन आबादी बनी हुई है." इससे वैज्ञानिकों को विश्वास है कि उनकी मेहनत रंग ला रही है और शायद आने वाले समय में इस प्राचीन मछली को लाया जा सके.

यह भी पढ़ें: हवा की रफ्तार बढ़ी, समुद्र उफनने लगा… मलक्का स्ट्रेट से उठी खौफनाक आहट! 26 नवंबर को दस्तक देगा Cyclone Senyar?