एक ही परिवार के नाम दर्ज हैं सबसे ज्यादा नोबेल जीतने का रिकॉर्ड, जानें कौन है सबसे युवा और कौन उम्रदराज?

साल 2025 का पहला नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी और मेडिसिन क्षेत्र में दिया गया. मैरी ई. ब्रंकॉव, फ्रेड राम्सडेल और शिमोन साकागुची को इम्यून सिस्टम पर किए गए काम के लिए सम्मानित किया गया. नोबेल पुरस्कार हर साल मेडिसिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, शांति, अर्थशास्त्र, साहित्य के पुरस्कार दिए जाते हैं. हम आपको बताएंगे कि सबसे युवा नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है और सबसे उम्रदराज कौन है. साथ ही आपको बताएंगे नोबेल पुरस्कार से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में. क्या आपको जानकारी है किसी एक ही परिवार के कई लोगों ने नोबेल पुरस्कार जीता है. चलिए जानते हैं विस्तार से इसके बारे में.

क्यूरी परिवार के नाम है सबसे ज्यादा नोबेल

आपको जानकर हैरान होगी, लेकिन बता दें कि अब तक क्यूरी परिवार ने सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जीते हैं. इनमें से मैरी क्यूरी 2 बार, उनके पति पियरे क्यूरी 1 बार, मैरी क्यूरी की बेटी इरीन जूलियट-क्यूरी 1 बार, फिर फ्रेडरिक जूलियट क्यूरी का नाम आता है. उन्हें ये पुरस्कार 1 बार मिला है.

सबसे यंग नोबेल प्राइज विनर

मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली शक्स हैं. उन्हें महज 17 साल की उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. उनका काम लड़कियों के शिक्षा और उनके अधिकारों के लिए है. उन्होंने बेहद कम उम्र में लड़कियों को स्कूल भेजने और उनके पढ़ाई के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया था. साल 2012 में तालिबान द्वारा हुए गंभीर हमले के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने काम को चालू रखा. इसके साथ ही उन्होंने 'मलाला फंड' की स्थापना की, इससे दुनिया भर के स्कूलों के लड़कियों को अच्छी पढ़ाई मिली.

सबसे उम्रदराज नोबेल प्राइज विनर

जॉन बी. गुडइनफ, नोबेल प्राइज जीतने वाले सबसे उम्रदराज इंसान हैं. उन्हें 97 साल की उम्र में भौतिक में नोबेल प्राइज से नवाजा गया. उन्होंने ये कारनामा बैटरी और ऊर्जा बचाने वाले तकनीकी काम कर किया. उनके द्वारा किए गए शोध ने लीथियम-आयन बैटरी और आधुनिक ऊर्जा जैसे अविष्कारों की वजह से मोबाइल, इलेक्ट्रिक कार और बाकी के चीजों में इस्तेमाल होता है.

