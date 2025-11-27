Advertisement
हवा की रफ्तार बढ़ी, समुद्र उफनने लगा… मलक्का स्ट्रेट से उठी खौफनाक आहट! इसी हफ्ते Cyclone Senyar की चेतावनी

Cyclone Senyar Indian Ocean: हिंद महासागर के ऊपर बन रहा एक कम दबाव का क्षेत्र तेजी से मजबूत होता जा रहा है.यह जल्द ही Cyclone Senyar में बदल सकता है. बता दें कि IMD ने 26 नवंबर से कई दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी है.

 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Nov 27, 2025, 12:44 PM IST
Cyclone Senyar Indian Ocean: हिंद महासागर में एक मौसम में लगातार तेज बदलाव हो रहे है. अगले कुछ दिनों में यह एक चक्रवाती तूफान का रूप भी ले सकती है. भारत मौसम विभाग (IMD) की माने तो जैसे ही इस सिस्टम की हवा की गति 34 नॉट यानी 62 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर जाएगी, इसे आधिकारिक तौर पर Cyclone Senyar नाम दिया जाएगा.

Cyclonic System तेजी से मजबूत
मौसम विशेषज्ञों की नजरें मलक्का जलडमरूमध्य के ऊपर बने एक लो-प्रेशर वाले एरिया पर टिकी हुई हैं. यह संकरी समुद्री पट्टी अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है. यही सिस्टम आगे बढ़कर बंगाल की खाड़ी, दक्षिण श्रीलंका के आसपास के इलाकों और दक्षिण भारत के मौसम को प्रभावित कर रहा है. IMD का कहना है कि हवा की रफ्तार और समुद्री की परिस्थिति इस सिस्टम को 26 नवंबर तक एक पूर्ण चक्रवात में बदलने के लिए वैसे ही बनी हुई हैं.

Senyar नाम क्यों?
उत्तर हिंद महासागर में बनने वाले चक्रवातों के नामकरण की जिम्मेदारी WMO/ESCAP Panel on Tropical Cyclones के पास है, इसमें UAE सहित कुल 13 देश शामिल हैं. हर देश अपनी तरफ से कुछ नामों की लिस्ट देता है. ये नाम छोटे, आसान, और किसी धर्म, राजनीति या संस्कृति से न जुड़े होते हैं. बता दें कि नाम एक तरीके से दिए जाते हैं और एक बार किसी तूफान के लिए इस्तेमाल होने पर दोबारा नहीं दोहराए जाते हैं. UAE द्वारा भेजी लिस्ट में Senyar जिसका मतलब शेर होता है वो नाम दिया गया है. 

Cyclone Senyar के चलते अलर्ट
मलक्का जलडमरूमध्य और बंगाल की खाड़ी में गहराते सिस्टम की वजह से दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी भारत में मौसम बदल गया है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगातार भारी बारिश हो रही है. तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, यानम और लक्षद्वीप में तेज हवाओं और बारिश की संभावना बढ़ती जा रही है. समुद्र का हाल भी खराब है. अंडमान सागर, मलक्का जलडमरूमध्य और बंगाल की खाड़ी में लहरें ऊंची हो गई हैं, इसलिए मछुआरों और आसपास के तटीय इलाकों के लोगों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.

बता दे कि IMD ने 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक कई राज्यों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है जैसे तमिलनाडु में 26 से 30 नवंबर तक भारी बारिश की संभावना केरल और माहे में 26 नवंबर को भारी बारिश. आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक बारिश और अंडमान और निकोबार द्वीप 26 से 29 नवंबर तक भारी बारिश की संभावना जताई जा रही हैं.

यह भी पढ़ें: भारत की MIRA ने पास किया NASA-ग्रेड टेस्ट! दिसंबर में होने वाला है लॉन्च, -20°C से +60°C तक तापमान झेलने की क्षमता

 

