ब्रह्मांड का दानव! विशालकाय तारे को निगल रहा है ये ब्लैक होल; वैज्ञानिकों ने कैद की 'मौत' की लाइव तस्वीर

Cygnus X-1 Mystery: ब्रह्मांड में विनाश और सृजन का खेल लगातार चलता रहता है, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी घटना को करीब से देखा है, जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है. हमारी आकाशगंगा के अंदर ही एक विशालकाय ब्लैक होल एक सुपरजायंट (विशाल) तारे को धीरे-धीरे निगल रहा है. इस सिस्टम को सिग्नस एक्स-1 (Cygnus X-1) के नाम से जाना जाता है. यह ब्लैक होल अपने पड़ोसी 'सुपरजायंट' तारे को धीरे-धीरे निगल रहा है. इसे ब्रह्मांड की सबसे भयानक 'मौत की दावत' कहा जा रहा है. आइए जानते हैं, क्या है इस ब्लैक होल का पूरा सच और कैसे यह एक विशाल तारे का अस्तित्व मिटा रहा है.

क्या है पूरा मामला

वैज्ञानिकों ने जिस सिस्टम पर नजर रखी है, उसका नाम सिग्नस X-1 है. यह धरती से करीब 7 हजार प्रकाश वर्ष दूर स्थित है. यहां एक ब्लैक होल और एक बेहद बड़ा सुपरजायंट तारा एक-दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं. इस सिस्टम में ब्लैक होल अपने साथी तारे की बाहरी परतों को लगातार खींच रहा है. यही वजह है कि तारे का पदार्थ ब्लैक होल की ओर तेजी से गिरता जा रहा है.

क्या है 'सिग्नस एक्स-1' (Cygnus X-1)?

यह हमारी आकाशगंगा (Milky Way) में खोजा गया पहला ब्लैक होल था. यह पृथ्वी से लगभग 6,000 प्रकाश वर्ष दूर सिग्नस तारामंडल में स्थित है. यहां एक ब्लैक होल और एक विशाल नीला तारा (Blue Supergiant) एक-दूसरे के चारों ओर घूम रहे हैं. इस ब्लैक होल का द्रव्यमान हमारे सूर्य से लगभग 21 गुना ज्यादा है, जबकि इसका शिकार बन रहा तारा सूर्य से 40 गुना बड़ा है.

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कैसे निगल रहा है तारा

ब्लैक होल सीधे तारे को एक ही बार में नहीं निगलता. यह पहले उसकी गैस और बाहरी परतों को खींचता है. ये पदार्थ ब्लैक होल के चारों ओर घूमते हुए एक चमकदार डिस्क बनाते हैं, जिसे एक्रीशन डिस्क कहा जाता है. जैसे-जैसे यह पदार्थ अंदर जाता है, उसका तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता है और वह तेज एक्स-रे ऊर्जा छोड़ता है.

'डांसिंग जेट्स' ने बढ़ाया रहस्य

इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ब्लैक होल सिर्फ निगल ही नहीं रहा, बल्कि जबरदस्त ऊर्जा भी बाहर फेंक रहा है. वैज्ञानिकों ने देखा कि इससे निकलने वाली गैस की धाराएं यानी जेट्स मुड़ती और हिलती हुई नजर आती हैं, जिन्हें 'डांसिंग जेट्स' कहा जा रहा है. ये जेट्स इतनी तेज हैं कि उनकी रफ्तार रोशनी की आधी गति तक पहुंच रही है.

ऊर्जा का स्तर चौंकाने वाला

वैज्ञानिकों के मुताबिक, इन जेट्स की ताकत लगभग 10 हजार सूर्यों के बराबर है. इसका मतलब जितनी ऊर्जा हमारा सूरज देता है, उससे हजारों गुना ज्यादा ऊर्जा यहां एक साथ निकल रही है. यह दिखाता है कि ब्लैक होल सिर्फ चीजों को निगलने वाला नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को बदलने वाली ताकत भी है.

क्यों खास है यह खोज

पहली बार वैज्ञानिक इस तरह किसी ब्लैक होल की ऊर्जा और व्यवहार को इतनी सटीकता से माप पाए हैं. इससे यह समझने में मदद मिल रही है कि ब्लैक होल अपने आसपास के माहौल को कैसे प्रभावित करते हैं. अब तक यह सिर्फ थ्योरी थी कि ब्लैक होल अपनी ऊर्जा का कुछ हिस्सा बाहर भी फेंकते हैं, लेकिन अब इसके ठोस सबूत मिल गए हैं.

ब्रह्मांड पर इसका असर

ब्लैक होल से निकलने वाली ये शक्तिशाली जेट्स अंतरिक्ष में गैस और धूल को हिला सकती हैं. इससे नए तारों की बनावट पर असर पड़ सकता है और पूरी आकाशगंगाओं की संरचना बदल सकती है. इसलिए यह घटना सिर्फ एक तारे और ब्लैक होल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के विकास से जुड़ी हुई है.

60 साल पुराना रहस्य, अब खुल रहा है

सिग्नस X-1 को करीब 1960 के दशक में खोजा गया था और यह पहला ब्लैक होल माना जाता है, जिसे वैज्ञानिकों ने पहचाना था. इतने सालों बाद भी यह सिस्टम नए-नए राज खोल रहा है, जिससे पता चलता है कि अंतरिक्ष में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है. वैज्ञानिक अब इसी तकनीक का इस्तेमाल करके दूसरे ब्लैक होल्स का भी अध्ययन करना चाहते हैं. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि छोटे और बड़े सभी ब्लैक होल एक जैसे व्यवहार करते हैं या नहीं.

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