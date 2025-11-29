80 साल बाद मिला WW2 का गुमशुदा युद्धपोत! जापान सेना ने मार गिराया था 'डांसिंग हाउस' जहाज

Science News: 1 मार्च 1942 को एक जहाज जापानी सेना से लड़ते हुए डूब गया था. 2023 के अंत तक यह गायब था, जब इसके टूटे हुए हिस्से क्रिसमस द्वीप से 200 मील पूर्व में खोजे गए. इस खोज से 200 से अधिक अमेरिकी सैनिकों के आखिरी विश्राम स्थल की पुष्टि हुई. World War 2 के शुरुआती दिनों में एडलॉस का मुकाबला एक बहुत ही शक्तिशाली जापानी बेड़े से हुआ था. कैप्टन जोशुआ निक्स और उनके दल ने अपनी संख्या और ताकत कम होने के बावजूद एक घंटे से ज्यादा समय तक बहादुरी से लड़ाई लड़ी.

क्या हुआ था उस दिन?

यूएसएस एडसॉल एक जहाजी बेड़े की रक्षा कर रहा था तभी उसका सामना जापानी नौसेना के बड़े बल से हो गया. नौसेना इतिहास और विरासत कमान के अनुसार पहले से ही टूटे होने के बावजूद अपने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली जापानी सेना से बहादुरी से लड़ाई लड़ी. जापानी लोग इस जहाज को डांसिंग हाउस कहते थे.

कब हुई इसकी खोज?

2023 के अंत में इसे रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने खोजा. यह खोज एक नियमित समुद्री सर्वेक्षण के दौरान हुई जिसमेम पानी के नीचे की मैपिंग के लिए उन्नत रोबोट और स्वचालित सिस्टम का इस्तेमाल किया गया. पहली खोज के बाद सोनार और पानी के नीचे के रोबोट का इस्तेमाल करके जहाज के मलबे की सावधानी से जांच की घई और उसकी पहचान एडसॉल के रूप में हुई. 80 से ज्यादा सालों तक यह जहाज रहस्य बना रहा.

क्या है इस खोज का महत्व?

यूएसएस एडसॉल का दोबारा मिलना सिर्फ एक ऐतिहासिक खोज नहीं है बल्कि यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जहाज के दल द्वारा दिए गए बलिदानों और अमेरिका-ऑस्ट्रेलियाई दोस्ती की याद दिलाता है. एडसॉल ने कई बड़ी नौसैनिक लड़ाइयों में हिस्सा लिया था जिसमें कोरल सागर की लड़ाई भी शामिल है. इस जहाज ने डार्विन तट के पास जापानी पनडुब्बी I-124 को डुबोने में खास भूमिका निभाई थी.