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Hindi Newsविज्ञानभारत के इस बड़े शहर पर मंडरा रहा प्रलय का खतरा: समुद्र के नीचे उठी विनाशकारी लहर, क्या फिर डूबेगा शहर?

भारत के इस बड़े शहर पर मंडरा रहा 'प्रलय' का खतरा: समुद्र के नीचे उठी विनाशकारी लहर, क्या फिर डूबेगा शहर?

Flood Alert 2026: प्रशांत महासागर की गहराइयों में एक ऐसी हलचल शुरू हुई है, जिसने दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिकों को हाई अलर्ट पर डाल दिया है. समुद्र के नीचे पैदा हुई एक विशालकाय डाउनवेलिंग केल्विन वेव ने अल नीनो के आने का संकेत है. इस हलचल की सीधी असर भारत के एक बड़े शहर पर पड़ सकता है. जिससे भयंकर बाढ़ आ सकती है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 14, 2026, 09:24 AM IST
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भारत के इस बड़े शहर पर मंडरा रहा 'प्रलय' का खतरा: समुद्र के नीचे उठी विनाशकारी लहर, क्या फिर डूबेगा शहर?

Super El Nino Alert 2026: दुनिया के सबसे बड़े महासागर, प्रशांत महासागर की गहराइयों में एक ऐसी हलचल शुरू हुई है, जिसने दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा दी है. प्रशांत महासागर में हो रही हलचल पर दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिकों की नजरें टिकी हुई हैं, जहां एक विशालकाय केल्विन लहर जन्म ले चुकी है. गर्म पानी की यह लहर दक्षिण अमेरिका की तरफ बढ़ रही है, जो इस साल एक ऐतिहासिक अल नीनो के आने का संकेत है. भारत के लिए भी चिंताजनकर है, खासकर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के लिए, जहां 2015 जैसी विनाशकारी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है.

जलवायु वैज्ञानिकों ने इस साल एक ऐतिहासिक अल नीनो घटना की चेतावनी जारी की है, इसका सीधा असर भारत के मानसून और खासकर चेन्नई जैसे तटीय शहरों पर देखने को मिल सकता है. प्रशांत महासागर की गहराइयों में उठ रही गर्म पानी की एक विशाल लहर को डाउनवेलिंग केल्विन वेव कहा जा रहा है.

क्या है अल नीनो और भारत पर इसका असर?

अल नीनो एक नेचुरल जलवायु पैटर्न है, जिसमें प्रशांत महासागर का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है. अल नीनो समुद्री सतह के गर्म होने की अवस्था है, वहीं ठंडे चरण को 'ला नीना' कहते हैं. अल नीनो का असर दुनिया भर में मौसम पर पड़ता है. भारत भी अल नीनो की दोहरी मार झेल सकता है-

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कमजोर मानसून

देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मियों की बारिश कम हो सती है, जिससे कई जगहों पर सूखा जैसी स्थिति बन सकती है.
वहीं इसके साथ ही तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में उत्तर-पूर्वी मानसून के दौरान बहुत अधिक बारिश हो सकती है.

अंतरराष्ट्रीय मौसम संस्थाओं NOAA और ECMWF का अनुमान है कि 2026 के बीच में एक सुपर अल नीनो आ सकता है, जो सामान्य से कहीं ज्यादा विनाशकारी हो सकता है.

चेन्नई के लिए खतरे की घंटी

भारत के लिए अळ नीनो भी खतरा बन सकता है. खासकर चेन्नई के लिए यह स्तिथि डरावने सपने जैसे हो सकती है. आंकड़े बताते हैं कि जब-जब अल नीनो मजबूत हुआ है, बंगाल की खाड़ी से नमी चेन्नई की तरफ बढ़ी है, जिससे अक्टूबर से दिसंबर के बीच शहर में बाढ़ जैसे हालात बने हैं. साल 2015 की विनाशकारी बाढ़ भी एक शक्तिशाली अल नीनो के कारण ही आई थी. चेन्नई की भौगोलिक बनावट चपटी और निचली है. ऐसे में अगर नदियों का जलस्तर बढ़ता है, तो पानी समुद्र में नहीं गिर पाता और शहर के ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से प्रभावित कर देता है.

तैयारियों में देरी पड़ सकती है भारी

एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि चेन्नई को अभी से युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार के बाद कूवम और अडयार जैसी प्रमुख नदियों और नालों की तुरंत सफाई करानी चाहिए.

(ये भी पढे़ंः  पत्थरों के नीचे मिला 5000 साल पुराना रहस्य, हड़प्पा से पहले इंसानों ने बना लिया था..)

सामने है ये समस्याएं

नदियों में जमा गाद और कचरा हटाना.

निर्माण परियोजनाओं के मलबे को साफ करना जिससे पानी का बहाव प्रभवाति न हो.

नदियों के मुहाने को और ज्यादा चौड़ा करना.

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अभी से ड्रेनेज सिस्टम मजबूत किया जाए, नदियों की सफाई हो और अतिक्रमण हटाया जाए, तो संभावित बाढ़ के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

(ये भी पढे़ंः प्रयागराज संगम का रहस्य: वैज्ञानिकों ने खोज निकाली जमीन के नीचे दबी 'सरस्वती' नदी?)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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