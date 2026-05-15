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Hindi Newsदेशपुरुषों के स्पर्म में घर बना लेता है खतरनाक हंता वायरस, ठीक होने के सालों बाद भी फैल सकता है संक्रमण! रिसर्च में हुआ खुलासा

पुरुषों के स्पर्म में 'घर' बना लेता है खतरनाक हंता वायरस, ठीक होने के सालों बाद भी फैल सकता है संक्रमण! रिसर्च में हुआ खुलासा

Hantavirus: हंता वायरस को लेकर इन दिनों दुनिया भर के लोग चिंता में हैं. कोरोना के बाद इस वायरस को लेकर लोग डरे हुए हैं. इसी बीच वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी ने हेल्थ एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है. रिसर्च में दावा किया गया है कि यह खतरनाक वायरस इंसान के शरीर में ठीक होने के कई साल बाद तक मौजूद रह सकता है. खास बात यह है कि वायरस पुरुषों के स्पर्म में करीब 6 साल तक जिंदा रह सकता है और शारीरिक संबंधों के जरिए संक्रमण फैलने का खतरा भी बना रह सकता है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 15, 2026, 07:52 AM IST
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पुरुषों के स्पर्म में 'घर' बना लेता है खतरनाक हंता वायरस, ठीक होने के सालों बाद भी फैल सकता है संक्रमण! रिसर्च में हुआ खुलासा

Hantavirus Survival in Sperm: दुनिया अभी पूरी तरह से कोरोना के दर्द से उबरी नहीं है कि एक हंता वायरस के खतरे ने फिर डरा दिया है.  दुनियाभर में तेजी से फैलने वाले खतरनाक वायरसों को लेकर वैज्ञानिक लगातार नई-नई रिसर्च कर रहे हैं. इसी के तहत हंता वायरस को लेकर एक स्टडी ने हेल्थ एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ा दी है. रिसर्च में दावा किया गया है कि यह वायरस इंसान के शरीर में ठीक होने के कई साल बाद तक छिपा रह सकता है. वैज्ञानिकों के अनुसार Hantavirus पुरुषों के स्पर्म में करीब 6 साल तक जिंदा रह सकता है और इससे शारीरिक संबंध के जरिए इन्फेक्शन फैलने का खतरा भी बना रह सकता है. 

पहले जानिए क्या है हंता वायरस

हंता वायरस की वजह से पूरी दुनिया में खौफ है. यह वायरस मुख्य रूप से चूहों और उसके जैसे जीवों से इंसानों में फैलता है. हंता वायरस के लक्षण पहले सामान्य फ्लू की तरह होते हैं. बुखार, शरीर में दर्द, सिरदर्द, पेट खराब होना और हल्की खांसी होती है. सबसे खास बात यह है कि कई लोगों में लक्षण नजर नहीं आते.   

स्विस वैज्ञानिकों की चौंकाने वाली रिसर्च

यह रिसर्च स्विट्जरलैंड के सरकारी संस्थान स्पिएज लेबोरेटरी में हुई है, जो परमाणु और जैविक खतरों से लड़ने के लिए जानी जाती है. रिसर्चर्स ने एक 55 साल के स्विस व्यक्ति का टेस्ट किया, जो 6 साल पहले दक्षिण अमेरिका में हंता वायरस के एंडीज स्ट्रेन से संक्रमित हुआ था.

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रिसर्च में पाया गया कि उस व्यक्ति के खून, यूरिन और श्वसन तंत्र (Respiratory tract) में वायरस का कोई निशान नहीं था, लेकिन इन्फेक्शन के 71 महीने बाद भी उसके स्पर्म में वायरस सक्रिय पाया गया.

टेस्टिस बनते हैं वायरस का 'सेफ हाउस'

वैज्ञानिकों के मुताबिक इबोला और जीका वायरस की तरह हंता वायरस के लिए भी पुरुषों के टेस्टिस एक सेफ हाउस की तरह काम करते हैं. दरअसल स्पर्म को शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम से बचाने के लिए कुदरती तौर पर सुरक्षा मिली होती है, जिससे प्रजनन प्रक्रिया बाधित न हो. लेकिन इसी सुरक्षा का फायदा उठाकर वायरस वहां छिप जाते हैं और इम्यून सिस्टम उन्हें पहचान नहीं पाता.

इबोला जैसा खतरा?

इस रिसर्च में इबोला वायरस का भी उदाहरण दिया गया है. साल 2021 में गिनी में इबोला का प्रकोप फैला था, जिसकी कड़ी 2014-2016 की महामारी से बचे एक व्यक्ति से जुड़ी थी. उस व्यक्ति ने ठीक होने के सालों बाद सेक्स के जरिए वायरस फैलाया था. हालांकि हंता वायरस के मामले में अब तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी पूरी संभावना है.

क्या दी जा रही है सलाह?

हेल्थ से जुड़े खतरों पर नजर रखने वाली कंपनी एयरफिनिटी के जानकारों ने सुझाव दिया है कि हंता वायरस से ठीक हुए पुरुषों को भी इबोला सर्वाइवर्स की तरह ही सख्त गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए.

सेफ सेक्स गाइडेंस
मरीजों को क्वारंटीन खत्म होने के बाद भी काफी समय तक सुरक्षित शारीरिक संबंध बनाने की सलाह दी जानी चाहिए.

WHO के इबोला प्रोटोकॉल की तरह, हर तीन महीने में स्पर्म की जांच होनी चाहिए.

जब तक दो लगातार टेस्ट नेगेटिव न आ जाएं, तब ही खुद को सुरक्षित मानें.

(ये भी पढे़ंः  चंद्रमा की रेस: क्या ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका फहराएगा झंडा या बाजी मारेगा चीन?)

ब्रिटेन और क्रूज यात्रियों पर नजर

यह रिसर्च ऐसे समय में सामने आया है जब एमवी होंडियस क्रूज से जुड़े हंता वायरस के मामले सामने आए थे. ब्रिटेन की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी इस रिसर्च के बाद अपनी गाइडलाइंस की रिव्यू कर रही है. जानकारों का मानना है कि टेस्टिस शरीर की कम से कम 27 संक्रामक बीमारियों के लिए सुरक्षित घर का काम करते हैं, जिससे मरीज के ठीक होने के सालों बाद भी दूसरों को फैलने का खता बना रहता है.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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