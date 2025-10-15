Advertisement
हो सकता था धरती का विनाश! ये हैं ऐसे खतरनाक साइंस एक्सपेरिमेंट्स जिन्हें सुनकर कांप उठेगी रूह

Dangerous Science Experiments: विज्ञान यानी की साइंस हमेशा से इंसानों के लिए एक वरदान साबित हुआ है. लेकिन इतिहास के कुछ अध्याय ऐसे भी हैं जब इंसान की जिज्ञासा इतनी आगे निकल गई कि उसने दुनिया के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया था. आज हम आपको बताएंगे साइंस के कुछ ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Oct 15, 2025, 12:32 PM IST
कई लोगों का मानना है कि वैज्ञानिक साइंस का इस्तेमाल हमेशा इंसानों की मदद के लिए ही करते हैं. पर बीते कुछ सालों में वैज्ञानिकों द्वारा कई ऐसे एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं जिनकी वजह से इंसानियत ही खतरे में आ गई थी.  ये वो वक्त था जब कुछ वैज्ञानिक प्रयोगों ने लोगों के अंदर डर और हैरानी दोनों पैदा की थी, क्योंकि अगर वो प्रयोग जरा भी गलत हो जाते तो शायद आज इस धरती पर लोगों का अस्तित्व ही मौजूद नहीं होता. आज हम आपको कुछ ऐसे ही साइंस एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताएंगे जो इतने खतरनाक थे कि इससे दुनिया का अंत भी हो सकता था.

मैनहट्टन प्रोजेक्ट 
वर्ल्ड वार 2 के दौरान जब अमेरिका ने मैनहटन प्रोजेक्ट के अंतर्गत जब परमाणु बम तैयार किया तो वैज्ञानिकों के मन में एक अजीब सा डर था. उस वक्त कुछ वैज्ञानिकों को ये शक था कि बम के विस्फोट से इतना जबरदस्त तापमान पैदा होगा कि सब कुछ जल कर राख हो सकता है और पृथ्वी से लोगों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा हालांकि ऐसा हुआ नहीं.

कोला सुपरडीप बोरहोल
साल 1970 में रूस ने अमेरिका को चुनौती देने के लिए धरती के बीचो-बीच काफी गहरा गड्ढा कर दिया था जिसने पूरी दुनिया को सन कर दिया था. लगभग 19 साल का समय लगने के बाद इस बोरहोल की खुदाई केवन 12 किमी तक हो पाई थी. लगभग 40,000 फीट से ज्यादा खुदाई के बाद जमीन के अंदर का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस था जिस वजह से वैज्ञानिकों की मशीन भी जवाब दे गई और बंद पड़ गई थी. ये गड्ढा इतना गहरा था कि इससे पृथ्वी का संतुलन भी बिगड़ सकता था.  

न्यूजीलैंड सुनामी बम
साल 1944-1955 के बीच कई वैज्ञानिकों ने न्यूजीलैंड में समुद्र में बम रखकर सुनामी लाने की कोशिश की थी. हालांकि ये कोशिश नाकाम रही थी पर इससे एक बात साफ हो गई थी कि साइंस में वैज्ञानिकों की जिज्ञासा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जिससे पृथ्वी को काफी खतरा है. 

वरदान 
इन सभी घटनाओं से लोगों को ये समझ आता है कि विज्ञान जितना बड़ा वरदान है लोगों के लिए ये उतना ही बड़ा खतरा भी बन सकता है. अगर साइंस का इस्तेमाल बिना सोच-समझ के किया जाए तो ये हर किसी के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है.

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

dangerous science experiments

