Danube River: ब्लैक फॉरेस्ट से काला सागर तक, 10 देश और 4 राजधानियां पार करती है ये नदी

River 10 Flows across 10 Countries: क्या आपने कभी कल्पना की है कि दुनिया में कोई ऐसी नदी भी है जो 10 देशों से होकर गुजरती है? यह नदी है डेन्यूब जो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से शुरू होकर काला सागर तक जाती है. यह यूरोप के सबसे खास जलमार्गों में से एक है और यह नदी पूरी धरती पर किसी भी दूसरी नदी से ज्यादा देशों में बहती है. धरती की कोई भी दूसरी नदी इसकी राजनीतिक पहुंच(Geopolitical Reach)की बराबरी नहीं कर सकती. आइए जानते हैं कि यह किन 10 देशों से होकर बहती है.

कौन से हैं वो 10 देश?

Danube River इन 10 देशों से होकर बहती है- जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्दोवा और यूक्रेन. इस तरह डेन्यूब नदी अलग-अळग क्षेत्रों, संस्कृतियों और सदियों पुराने इतिहास के बीच एक प्राकृतिक रास्ता बन जाती. यह नदी 2,860 किमी लंबी है और वेल्गा नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है. हालांकि, सीमा पार प्रभाव के मामले में डेन्यूब का कोई मुकाबला नहीं.

कहां से शुरू होता है इसका सफर?

Danube अपनी यात्रा डोनौशिंगेन(Donaueschingen)से शुरू करती है और यहां पर ब्रेग(Breg)और ब्रिगैच(Brigach)नाम की 2 छोटी धाराएं आपस में मिलकर डेब्यून का शुरुआती रास्ता बनाती है. यह रास्ते में खेतों, जंगलों और कई बड़े शहरों को पार करती हुई चलती है. यह नदी 4 राष्ट्रीय राजधानियों- वियना(Austria), ब्रातिस्लावा(Slovakia), बुडापेस्ट(Budapest)और बेलग्रेड(Serbia)से होकर गुजरती है.

क्या है इसका प्राचीन इतिहास?

सदियों से यह नदी यूरोप की बदलती ताकत और साम्राज्य बनाने की महत्वाकांक्षाओं का सेंटर रही है. प्राचीन काल में यह नदी रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा थी. यह न केवल एक प्राकृतिक सुरक्षा रेखा थी बल्कि सेना के आने-जाने और व्यापार के लिए भी जरूरी रास्ता थी. अगली सदियों में नदी के किनारों पर कई किले, बस्तियां और चौकियां बनाई गईं. इन संरचनाओं पर बाल्कन में ओटोमन और मिडिल यूरोप में हैब्सबर्ग राजशाही के प्रभाव पर छाप थी.

कितना बड़ा है इसका बेसिन?

Danube River का नदी बेसिन, यह वह इलाका है जहां का पानी नदी में आता है, लगभग 8,17,000 वर्ग किमी में फैला हुआ है. 9 देशों तक फैला हुए इस बेसिन को आल्प्स, कार्पोथियन और बड़े खुले इलाकों से पानी मिलता है. इसके अलावा 300 से ज्यादा सहायक नदियां इसे पानी देती हैं जिसमें द्रवा(Drava), सावा(Sava)और तिस्जा(Tisza)जैसी महत्वपूर्ण नदियां शामिल हैं.

कितनी जरूरी है यह नदी?

मेन-डेन्यूब नहर के बनने के बाद से इसका महत्व और बढ़ा है क्योंकि यह अब Danube को राइन नदी और फिर उत्तरी सागर(North Sea)से जोड़ती है. इस जुड़ाव की वजह से पश्चिमी यूरोप से काला सागर तक जहाजों का आना-जाना बिना रुकावट के हो जाता है. रोमानिया और सर्बिया के बीच आयरन गेट बांध जैसी जलविद्युत परियोजनाएं नदी की ऊर्जा का इस्तेमाल करती हैं.