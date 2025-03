Dark Energy: डार्क एनर्जी के नए सच ने वैज्ञानिकों को चौंकाया! क्या ब्रह्मांड के अस्तित्व पर मंडरा रहा नया संकट?

Big Bang: सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष से धरती पर लौटने के बाद 'स्पेस साइंस' से जुड़े सवालों के जवाब लोगों को हैरान कर रहे हैं. स्पेस में हर क्षण कितना कुछ घट रहा है? आम आदमी की ये कल्पना से भी परे है. दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए ये ब्रह्मांड आज भी बेहद कौतूहल का विषय है. इसके रहस्यों को सुलझाने के लिए साइंटिस्ट दिन-रात रिसर्च कर रहे हैं. अब एक नई रिसर्च में 'डार्क एनर्जी' के बारे में कई खुलासे हुए हैं. नई थ्योरी में ये अंदेशा जताया जा रहा कि डार्क एनर्जी समय से साथ कमजोर पड़ती जा रही है. अगर ऐसा हुआ तो ब्रह्मांड के लिए ये एक बड़ा खतरा होगा.

डार्क एनर्जी क्या है?

सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर ये डार्क एनर्जी है क्या? डार्क एनर्जी दरअसल एक अदृश्य शक्ति है जो ब्रह्मांड को तेजी से फैला रही है. यह न तो प्रकाश के साथ और न ही किसी पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करती है. वैज्ञानिक अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं कि यह कैसे काम करती है या यह कहां से आती है.

शिकागो यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट जोशुआ फ्रीमैन का मानना है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बीच 'ब्रह्मांडीय खींचतान' चल रही है. डार्क मैटर आकाशगंगाओं को एक साथ खींचता है, जबकि डार्क एनर्जी उन्हें धकेलती है, यानी दूर करती है. शुरुआती 9 अरब सालों तक डार्क मैटर हावी रहा, लेकिन बाद में डार्क एनर्जी ने ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर दिया.

Today, I presented to @ESA Member States the first data from ESA's Euclid mission. This dataset includes 26 million galaxies, including a catalogue of more than 380 000 galaxies of which Euclid measured the shapes and the first catalogue of 500 galaxy-galaxy strong lenses,… pic.twitter.com/DNQQZWNmNQ

— Josef Aschbacher (@AschbacherJosef) March 19, 2025