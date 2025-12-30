ब्रह्मांड को डार्क एनर्जी की जरूरत! नहीं तो आग के गोले में बदल जाएगी पूरी कायनात? वैज्ञानिकों बोले...

Advertisement
Hindi Newsविज्ञानब्रह्मांड को डार्क एनर्जी की जरूरत! नहीं तो आग के गोले में बदल जाएगी पूरी कायनात? वैज्ञानिकों बोले...

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 30, 2025, 01:04 PM IST
The universe destroyed because of dark energy: ब्रह्मांड हमेशा से फैल रहा है और वैज्ञानिक मानते रहे हैं कि यह फैलाव कभी रुकेगा नहीं, लेकिन अब दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली संभावना सामने रखी है. उनके अनुसार ब्रह्मांड को फैलाने वाली शक्ति, जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है, अब कमजोर पड़ रही है. अगर ऐसा हुआ तो गुरुत्वाकर्षण सबसे मजबूत ताकत बन जाएगा और पूरा ब्रह्मांड सिकुड़ना शुरू कर देगा.

क्या है बिग रिप?
अब तक माना जाता था कि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को तेजी से फैलाती रहेगी और एक दिन सब कुछ टूट जाएगा, जिसे बिग रिप कहा जाता है. लेकिन नए अध्ययन में कहा गया है कि यह ताकत अब धीमी हो रही है. जैसे ही यह कमजोर पड़ेगी, गुरुत्वाकर्षण काम संभाल लेगा और आकाशगंगाएं, तारे और ग्रह एक-दूसरे की ओर खिंचने लगेंगे.

सियोल की योंसेई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यंग वुक ली और उनकी टीम ने पुराने सुपरनोवा डेटा का दोबारा अध्ययन किया है. यही डेटा करीब 30 साल पहले डार्क एनर्जी की खोज में इस्तेमाल हुआ था. नए विश्लेषण से संकेत मिला कि ब्रह्मांड का फैलाव अब पहले जितना तेज नहीं है. इसका मतलब है कि भविष्य में ब्रह्मांड का अंत बिग क्रंच के रूप में हो सकता है.

क्या है बिग क्रंच?
बिग क्रंच को आप बिग बैंग का उल्टा रूप समझ सकते हैं. इसमें ब्रह्मांड फैलने के बजाय खुद में सिमटने लगेगा. सारी आकाशगंगाएं पास आती जाएंगी, तारे आपस में टकराएंगे और हर चीज एक केंद्रीय बिंदु में समा जाएगी. जैसे-जैसे दबाव बढ़ेगा, तापमान बेहद ऊंचा हो जाएगा और अंत में पूरा ब्रह्मांड एक विशाल आग के गोले में बदल सकता है.

हालांकि, इस सिद्धांत को सभी वैज्ञानिक नहीं मानते हैं. कई विशेषज्ञों का कहना है कि डार्क एनर्जी स्थिर है और ब्रह्मांड अनंत समय तक फैलता रहेगा. अगर बिग क्रंच हुआ तो पृथ्वी से देखने पर आकाश में तारे और आकाशगंगाएं पास आती दिखेंगी, रोशनी तेज होती जाएगी और अंतरिक्ष की ठंडक खत्म हो जाएगी. फिलहाल यह भविष्य की एक संभावना है, लेकिन इसने ब्रह्मांड के अंत को लेकर सोचने का नजरिया जरूर बदल दिया है.

ये भी पढ़ें: इजरायल के फैसले से हिली दुनिया! क्या कबूल हो गई मुस्लिम देशों की दुआ? UN ने बुलाई हंगामी मीटिंग

