विज्ञान

अंतरिक्ष में पहली बार दिखाई दिया Dark Matter? वैज्ञानिक बोले- ब्रह्मांड का सबसे बड़ा...

Dark Matter: हाल में ही पहली बार डार्क मैटर की सीधी झलक मिलने के संकेत मिले हैं, लेकिन वैज्ञानिक इसपर और भी रिसर्च कर रहे हैं.

Written By  harsh singh|Last Updated: Nov 28, 2025, 12:57 PM IST
Dark Matter: ब्रह्मांड की अंधेरी दुनिया में पहली बार Dark Matter को देखा गया है. ये कई दशकों से वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य रहा है. डार्क मैटर की बात करें तो ये ब्रह्मांड में मौजूद एक ऐसा पदार्थ जिसे न तो हम देख सकते हैं, न ही महसूस कर सकते हैं, साथ ही ये रोशनी भी नहीं छोड़ती है, इसी कारण से इसे हम डार्क मैटर कहते हैं. लेकिन अब हाल ही में नई खोज सामने आई है वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है पहली बार डार्क मैटर की सीधी झलक देखी जा सकती है. वैज्ञानिकों का कहना है कि डार्क मैटर को गामा किरणों के मदद से देखा जा सकता है.

 कैसे मिली यह झलक?
हाल में ही अमेरिका की स्पेस एजेंसी NASA के टेलीस्कोप Fermi Gamma‑ray Space Telescope ने, आकाशगंगा Milky Way के केन्द्र की ओर देखे गए 15 साल के डेटा को वैज्ञानिकों ने दोबारा जांचा. जिसमें उन्हें 20 गिगा-इलेक्ट्रॉनवोल्ट (GeV) ऊर्जा की गामा किरणों की एक हैलो-शैली की चमक मिली, जो पूरे गैलेक्सी के केन्द्र के चारों ओर गोलाकार रूप ले रही थी. ठीक वैसे जैसे वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर के चारों ओर फैलने वाले हैलो की भविष्यवाणी की थी.

इस पैटर्न और ऊर्जा वितरण (spectrum) को अगर माना जाए, तो यह बिल्कुल उसी तरह है जैसा कि एक तरह के अनुमानित पार्टिकल  WIMP (weakly interacting massive particle) एक दूसरे से टकराकर नष्ट (annihilate) होने पर छोड़ते हैं. जिसके विनाश के बाद जो गामा किरणें निकलती हैं, वही जुलाई 2025 के इस अध्ययन में देखी गई हैं.

डार्क मैटर इतना रहस्यमयी क्यों?
डार्क मैटर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह पदार्थ प्रकाश (light) के साथ किसी तरह का संपर्क नहीं करता है. न उसे प्रकाश सोखता है, न छेड़ता है, न बिखेरता है. इस वजह से, हम उसे सीधे देख नहीं सकते हैं. फिर भी, ब्रह्मांड की कई आकाशगंगाओं की गति-क्रिया इस बात का संकेत देती है कि कोई अदृश्य द्रव दिये बिना इन आकाशगंगाओं को बांधे रखा जाना नामुमकिन है.

वैज्ञानिकों का मानना है कि यह दिखने वाले पदार्थों (stars, gas, dust) की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में हो सकता है. यानी ब्रह्मांड का बड़ा हिस्सा इसी डार्क मैटर से बना हो सकता है.

हालांकि यह खोज बेहद रोमांचक है, फिर भी कई वैज्ञानिकों ने इसे लेकर सावधानी जताई है. कारण ऐसे और भी खगोलीय कारण हो सकते हैं जो गामा किरणें छोड़ते हैं. इसलिए, इस दावे को तब तक पक्का नहीं माना जा सकता जब तक अन्य गैलेक्सियों या ड्वार्फ आकाशगंगाओं में भी वही प्रकार की गामा-हैलो न देख ली जाए.

