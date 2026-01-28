Advertisement
trendingNow13089262
Hindi Newsविज्ञानDark Matter: ब्रह्मांड का वो काला सच जिसे आज तक कोई नहीं देख पाया, NASA के हाथ लगा सबसे बड़ा सबूत!

Dark Matter: ब्रह्मांड का वो काला सच जिसे आज तक कोई नहीं देख पाया, NASA के हाथ लगा सबसे बड़ा सबूत!

Dark Matter: वैज्ञानिक दशकों से डार्क मैटर के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं. यह एक ऐसी रहस्यमयी चीज है जिससे हमारे ब्रह्मांड का एक चौथाई से थोड़ा ज्यादा हिस्सा बना है. ब्रह्मांड का बाकी बचा हुआ हिस्सा डार्क एनर्जी नाम की एक और रहस्यमयी शक्ति से बना है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 28, 2026, 02:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dark Matter: ब्रह्मांड का वो काला सच जिसे आज तक कोई नहीं देख पाया, NASA के हाथ लगा सबसे बड़ा सबूत!

Science News in Hindi: वैज्ञानिकों ने दूर की आकाशगंगाओं का एक नया और बहुत साफ नक्शा बनाया है. यह नक्शा उस रहस्यमयी डार्क मैटर को समझने में मदद करेगा जो पूरे ब्रह्मांड को आपस में जोड़कर रखता है. हम जो कुछ भी देखते हैं जैसे तारे, ग्रह और हम इंसान यह पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5 प्रतिशत हिस्सा ही है. ब्रह्मांड का एक चौथाई हिस्सा डार्क मैटर से बना है. वैज्ञानिक सालों से इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यह दिखाई नहीं देता. ब्रह्मांड का बाकी बचा हुआ सारा हिस्सा डार्क एनर्जी नाम की एक और अनजान शक्ति से बना है.

वैज्ञानिकों की इसपर क्या रिपोर्ट है?
वैज्ञानिक डार्क मैटर को सीधे तौर पर नहीं देख सकते क्योंकि यह न तो रोशनी सोखता है और न ही रोशनी छोड़ता है. जैसे हम हवा को नहीं देख सकते पर पेड़ों को हिलते देख हवा का अंदाजा लगाते हैं वैसे ही वैज्ञानिक इसके गुरुत्वाकर्षण (Gravity) पर नजर रखते हैं. जब दूर की आकाशगंगाओं से आने वाली रोशनी डार्क मैटर के पास से गुजरती है तो वह मुड़ जाती है. वैज्ञानिक इससे ही पता लगाते हैं कि डार्क मैटर कहां छिपा है.

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों को सीरिया में मिली दुनिया की सबसे पुरानी ABC, टूट गया 4400 साल पुराना रिकॉर्ड

Add Zee News as a Preferred Source

NASA टेलिस्कोप ने दिखाई तस्वीर
NASA के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष का एक नया नक्शा तैयार किया है जो अब तक का सबसे साफ और सबसे बड़ा नक्शा है. यह पुराने हबल टेलीस्कोप के मुकाबले दोगुना साफ है. यानी अब धुंधली चीजें भी साफ दिखाई देंगी. इस नक्शे में पिछले 10 अरब सालों की लाखों आकाशगंगाएं (Galaxies) दिखाई गई हैं.

इस नक्शे से क्या जानकारी मिलती है?
सोमवार को नेचर एस्ट्रोनॉमी मैगजीन में एक नया नक्शा छपा है जो हमें ब्रह्मांड के बारे में कुछ बहुत खास बातें बताता है. इस नक्शे में आकाशगंगाओं के नए समूहों को दिखाया गया है और साथ ही डार्क मैटर के उन धागों की जानकारी भी दी गई है जो इन समूहों को आपस में जोड़ते हैं. ये धागे और समुह मिलकर ठीक वैसे ही ब्रह्मांड का ढांचा तैयार करते हैं जैसे हमारे शरीर में हड्डियों का ढांचा होता है.

यह भी पढ़ें: क्या हम अकेले हैं?" एलियंस और दूसरी दुनिया पर सुनीता विलियम्स का बड़ा खुलासा; अंतरिक्ष से जुड़ा डरावना सच!

क्या डार्क मैटर का असर पड़ता है?
डार्क मैटर का आपके रोजाना के कामों पर जैसे दोपहर का खाना खाने या रात को सोने पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता. लेकिन यह हर पल चुपचाप आपके शरीर के आर-पार गुजर रहा है. असल में इसी ने पूरे ब्रह्मांड को आज का आकार दिया है. भले ही हमें महसूस न हो लेकिन डार्क मैटर हमारे वजूद का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इसके बिना न तो आकाशगंगाएं बनतीं और न ही हम होते.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

dark matter

Trending news

अजित पवार का निधन फडणवीस के लिए बड़ा झटका क्यों है? महाराष्ट्र में मचेगी उथल-पुथल
ajit pawar death
अजित पवार का निधन फडणवीस के लिए बड़ा झटका क्यों है? महाराष्ट्र में मचेगी उथल-पुथल
Gen-Z प्रोटेस्ट में टूटी थी जेल, नेपाल से भागा स्मगलर गुजरात से हुआ गिरफ्तार
Gujarat news
Gen-Z प्रोटेस्ट में टूटी थी जेल, नेपाल से भागा स्मगलर गुजरात से हुआ गिरफ्तार
BJP का साथ छोड़ने वाले थे अजित पवार... ममता ने कहा- हम सिर्फ SC की जांच को मानेंगे
Ajit Pawar
BJP का साथ छोड़ने वाले थे अजित पवार... ममता ने कहा- हम सिर्फ SC की जांच को मानेंगे
बंगाल में निपाह वायरस का साया! थाईलैंड और नेपाल ने बढ़ाई स्क्रीनिंग
Nipah Virus
बंगाल में निपाह वायरस का साया! थाईलैंड और नेपाल ने बढ़ाई स्क्रीनिंग
'Devastated...' अजित दादा की मौत की खबर सुन टूट गईं सुप्रिया सुले; बयां किया अपना...
supriya Sule
'Devastated...' अजित दादा की मौत की खबर सुन टूट गईं सुप्रिया सुले; बयां किया अपना...
10 सालों में मजबूत हुई देश की बुनियाद...राष्ट्रपति मुर्मू ने क्या-क्या कहा?
President Droupadi Murmu
10 सालों में मजबूत हुई देश की बुनियाद...राष्ट्रपति मुर्मू ने क्या-क्या कहा?
जानिए कौन थे पायलट सुमित और शांभवी? जिन्होंने अजित पवार के साथ बारामती में गंवाई जान
ajit pawar death
जानिए कौन थे पायलट सुमित और शांभवी? जिन्होंने अजित पवार के साथ बारामती में गंवाई जान
अजित पवार 'दादा' कभी नहीं हुए सत्ता से बाहर, चाचा की छाया से निकलकर बनाई खास पहचान
ajit pawar death
अजित पवार 'दादा' कभी नहीं हुए सत्ता से बाहर, चाचा की छाया से निकलकर बनाई खास पहचान
Ajit Pawar Family: अजित पवार की फैमिली में कौन-कौन? क्या करते हैं पत्नी और बच्चे?
ajit pawar death
Ajit Pawar Family: अजित पवार की फैमिली में कौन-कौन? क्या करते हैं पत्नी और बच्चे?
पहली बार लैंडिंग कैंसिल, बड़ा घुमाव लिया...अजित पवार के प्लेन क्रैश की पता चली वजह !
ajit pawar death
पहली बार लैंडिंग कैंसिल, बड़ा घुमाव लिया...अजित पवार के प्लेन क्रैश की पता चली वजह !