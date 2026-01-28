Dark Matter: ब्रह्मांड का वो काला सच जिसे आज तक कोई नहीं देख पाया, NASA के हाथ लगा सबसे बड़ा सबूत!

Science News in Hindi: वैज्ञानिकों ने दूर की आकाशगंगाओं का एक नया और बहुत साफ नक्शा बनाया है. यह नक्शा उस रहस्यमयी डार्क मैटर को समझने में मदद करेगा जो पूरे ब्रह्मांड को आपस में जोड़कर रखता है. हम जो कुछ भी देखते हैं जैसे तारे, ग्रह और हम इंसान यह पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5 प्रतिशत हिस्सा ही है. ब्रह्मांड का एक चौथाई हिस्सा डार्क मैटर से बना है. वैज्ञानिक सालों से इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यह दिखाई नहीं देता. ब्रह्मांड का बाकी बचा हुआ सारा हिस्सा डार्क एनर्जी नाम की एक और अनजान शक्ति से बना है.

वैज्ञानिकों की इसपर क्या रिपोर्ट है?

वैज्ञानिक डार्क मैटर को सीधे तौर पर नहीं देख सकते क्योंकि यह न तो रोशनी सोखता है और न ही रोशनी छोड़ता है. जैसे हम हवा को नहीं देख सकते पर पेड़ों को हिलते देख हवा का अंदाजा लगाते हैं वैसे ही वैज्ञानिक इसके गुरुत्वाकर्षण (Gravity) पर नजर रखते हैं. जब दूर की आकाशगंगाओं से आने वाली रोशनी डार्क मैटर के पास से गुजरती है तो वह मुड़ जाती है. वैज्ञानिक इससे ही पता लगाते हैं कि डार्क मैटर कहां छिपा है.

NASA टेलिस्कोप ने दिखाई तस्वीर

NASA के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष का एक नया नक्शा तैयार किया है जो अब तक का सबसे साफ और सबसे बड़ा नक्शा है. यह पुराने हबल टेलीस्कोप के मुकाबले दोगुना साफ है. यानी अब धुंधली चीजें भी साफ दिखाई देंगी. इस नक्शे में पिछले 10 अरब सालों की लाखों आकाशगंगाएं (Galaxies) दिखाई गई हैं.

इस नक्शे से क्या जानकारी मिलती है?

सोमवार को नेचर एस्ट्रोनॉमी मैगजीन में एक नया नक्शा छपा है जो हमें ब्रह्मांड के बारे में कुछ बहुत खास बातें बताता है. इस नक्शे में आकाशगंगाओं के नए समूहों को दिखाया गया है और साथ ही डार्क मैटर के उन धागों की जानकारी भी दी गई है जो इन समूहों को आपस में जोड़ते हैं. ये धागे और समुह मिलकर ठीक वैसे ही ब्रह्मांड का ढांचा तैयार करते हैं जैसे हमारे शरीर में हड्डियों का ढांचा होता है.

क्या डार्क मैटर का असर पड़ता है?

डार्क मैटर का आपके रोजाना के कामों पर जैसे दोपहर का खाना खाने या रात को सोने पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता. लेकिन यह हर पल चुपचाप आपके शरीर के आर-पार गुजर रहा है. असल में इसी ने पूरे ब्रह्मांड को आज का आकार दिया है. भले ही हमें महसूस न हो लेकिन डार्क मैटर हमारे वजूद का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इसके बिना न तो आकाशगंगाएं बनतीं और न ही हम होते.