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Hindi Newsविज्ञानधरती की 10 ऐसी जगहें, जहां है काल कोठरी जैसा अंधेरा; खुली आंखों से दिखता है आकाशगंगा के हैरतअंगेज नजारे

धरती की 10 ऐसी जगहें, जहां है काल कोठरी जैसा अंधेरा; खुली आंखों से दिखता है आकाशगंगा के हैरतअंगेज नजारे

दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं, जहां रात के समय कोई लाइट नहीं जलती और वह इलाका पूरी तरीके से अंधेर में डूबा रहता है. ये जगहें खगोल वैज्ञानिकों के लिए काफी सुलभ मानी जाती हैं, जहां से आकाश में तारों को नंगी आंखों से देखा जा सकता हैं. शहरों और गांवों में बढ़ती रोशनी के कारण आकाश में चमकते सितारे नजर नहीं आते हैं. आइए आपको दुनिया की 10 ऐसी जगहों के बारे में आपको बताते हैं. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jun 01, 2026, 06:48 PM IST
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धरती की 10 ऐसी जगहें, जहां है काल कोठरी जैसा अंधेरा; खुली आंखों से दिखता है आकाशगंगा के हैरतअंगेज नजारे

Darkest Regions on Earth: दुनिया में कई ऐसी जगहें है, जो अपने खास वजहों से जानी जाती हैं. आज की 21वीं सदी में विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि कुछ नया सामने आए, तो हैरानी नहीं होती है. भले ही हम हर दिन कुछ नया सीख रहे हों और देख हे हों, लेकिन प्रकृति की गोद में अभी भी काफी कुछ है, जिसको देखने के बाद कल्पना करना मुश्किल होता है.

दरअसल, आज के आधुनिक युग में हम रात के समय एक प्रकाश के नीचे रहते हैं. शहरों से लेकर गांवों तक बिजली या अन्य कई ऐसी रोशनी रात को फैली रहती है, जिसके सामने आसमान में केवल टिमटिमाते तारे ही नजर आते हैं. इस बीच आज हम अपने इस आर्टिकल में उन जगहों की बात करेंगे, जहां घनघोर अंधेरा है और वहां से अकाशगंगा के कई महत्वपूर्ण दृश्य नजर आते हैं. सबसे खास बात है कि ये जगहें वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है. चिली के अटाकामा रेगिस्तान से लेकर नामीबिया और ऑस्ट्रेलिया के विशाल भूभाग तक कई ऐसी जगहें है, जो धरती से तारों को निहारने के लिए सबसे अंधेरे क्षेत्रों में से एक है.

ये हैं दुनिया के 10 सबसे अंधेरे क्षेत्र

1.अटाकामा रेगिस्तान, चिली

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यह जगह उत्तरी चिली में स्थित अटाकामा रेगिस्तान को खोगोलीय अवलोकन के लिए सर्वोत्तम माना जाता है. बताया जाता है कि यह सबसे शुष्क स्थानों में से एक है, जिसके कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है. माना जाता है कि इस जगह की ऊंचाई और असाधारण रूप से स्वच्छ वातावरण यह ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए आदर्श स्थान माना जाता है. यहां पर हमेशा वैज्ञानिक पहुंचते हैं और खगोलीय घटनाओं के बारे में जानकारी एकत्र करने की कोशिश करते हैं. 

2. नामीब रेगिस्तान, नामीबिया 

इसके साथ ही नामीब रेगिस्तान दुनिया के सबसे पुराने रेगिस्तानों में से एक है और अफ्रीका के सबसे बेहतरीन तारांडल दर्शन स्थलों में से एक है. यहां की जनसंख्या काफी कम है और घनत्व, शुष्क वातावरण और शहरी विकास की काफी कमी है. यह कारण है कि यह स्थान काफी अंधकारमय रहता है. पर्यटक दक्षिणी खगोलीय गोलार्ध अबाधित दृश्य देख सकते हैं, जिसमें विशाल और लघु मैगेलैनिक बादल भी शामिल हैं. 

3.मौना केया, हवाई. संयुक्त राज्य अमेरिका 

यह स्थान समुद्र तल से 4207 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. यह पर्वत पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प और बादलों में काफी ऊपर है, जिससे खगोलविदों को अंतरिक्ष का एक स्थिर और पारदर्शी दृश्य मिलता है. यहां पर कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वेधशालाएं भी स्थित हैं 

4. आओराकी मैकेंजी अंतरराष्ट्रीय डार्क स्काई रिजर्व 

न्यूजीलैंड में स्थित आओराकी मैकेंजी अंतरराष्ट्रीय डार्क स्काई रिजर्व करीब 4300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है. यहां पर बाहरी किसी भी प्रकाश पर पूरी तरीके प्रतिबंधित है. यही कारण है कि यहां पर रात्रि के समय आकाश को संरक्षित रखने में सहायक है. आगतुक आसानी से आकाशगंगा, तारामंडल और दक्षिणी गोलार्ध के कई तारामंडलों को यहां से देख सकते हैं. 

5. जैस्पर डार्क स्काई प्रिजर्व 

कनाडा में स्थित जैस्पर डार्क स्काई प्रिजर्व सबसे बड़ा डार्क स्काई प्रिजर्व में से एक माना जाता है. बताया जाता है कि पर्वतीय दृश्यों और न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण का संयोजन तारों और ग्रहों को देखने के लिए उत्कृष्ट परिस्थितियां बनाती हैं. यह प्रिजर्व विशेष रूप से उल्का वर्षा और वार्षिक खगोल विज्ञान उत्सवों के दौरान काफी लोकप्रिय रहता है. 

6. गैलोवे फॉरेस्ट पार्क 

यह यूके में स्थित एक खास स्थान है, जो सबसे अधिक अंधेर स्थानों में से एक माना जाता है. इसे डार्क स्काई पार्क का दर्जा प्राप्त है और यहां से रात्रि आकाश का बेहद स्पष्ट दृश्य दिखाई देता है. सामान्य रातों में आगंतुक 7,000 से अधिक तारे देख सकते हैं, जबकि अत्यधिक प्रकाश प्रदूषण वाले शहरों से केवल कुछ सौ तारे ही नजर आते हैं. 

7. केरी इंटरनेशन डार्क स्काई रिजर्व 

आयरलैंड के दक्षिण-पश्चिम तट पर स्थित केरी इंटरनेशनल डार्क रिजर्व को दुनिया के सबसे अंधरकारमय आकाश स्थलों में से एक माना जाता है. इसकी दूरस्थ स्थिति, ऊबड़-खाबड़ भूभाग और कृत्रिम प्रकाश की मात्रा वर्ष के अधिकांश समय ग्रहों, आकाशगंगाओं और मिल्की वे को देखने को लिए उत्कृष्ट परिस्थितियां प्रदान करती हैं. 

8. तिब्बती पठार 

तिब्बती पठार को अक्सर विश्व की छत कहा जाता है. उच्च ऊंचाई से अवलोकन करने के लिए ऐसी परिस्थितियां प्रदान करता है, जो कई पेशेवर वेधशालाओं को टक्कर देती है. हल्की हवा, कम नमी और सीमित विकास के काऱण यहां का आकाश असाधारण रूप से अंधकारमय रहता है. पठार के कई दूरस्थ भाग क्षितिज पर फैली अकाशगंगा के मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं. 

9. चेरी स्प्रिंग्स स्टेट पार्क 

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उत्तरी अमेरिका में शौकिया खगोल विज्ञान के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक बन गया है. जंगलों से घिरा और बड़े शहरों से दूर होने के बाद भी यहां प्रकाश का स्तर काफी कम है. खगोल प्रेमी नियमित रूस से यहां आकाशगंगा और तारा समूहों सहित गहरे आकाश की वस्तुओं का अवलोकन करने के लिए एकत्रित होते हैं. 

10. ऑस्ट्रेलियाई आउटबैक, ऑस्ट्रेलिया 

ठीक इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के सुदूर भीतरी इलाकों में आबादी बहुत कम है, जिसकी वजह से यह पृथ्वी के सबसे अंधेर क्षेत्रों में से एक है. इस जगह पर न के बराबर रोशनी होने के कारण यहां तारों को खुली आंख से देखने की आदर्श परिस्थितियां बनती हैं. इसके साथ ही उलुरु के आसपास के क्षेत्र और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दूरस्थ हिस्से दक्षिणी रात्रि आकाश के अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं, जिनमें आकाशगंगा का केंद्र भी शामिल है. 

क्यों दुर्लभ होता है अंधेरे आसमान का दिखना? 

शहरों के विस्तार और कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था के बढ़ते उपयोग के कारण विश्वभर में प्रकाश प्रदूषण काफी तेजी से बढ़ रहा है. वैज्ञानिकों ने पाया है कि रात के समय अत्यधिक प्रकाश वन्यजीवों के व्यवहार को प्रभावित करता है. परिस्थिति तंत्र को भी बाधित करता है. माना जाता है कि खगोलविदों के लिए धुंधली खगोलीय वस्तुओं का अवलोकन करने और ब्रह्मांड के बारे में नई खोजें करने के लिए अंधेरा आकाश काफी आवश्यक होता है. 

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष में मिला पृथ्वी से भी पुराना 'शहर', 29 साल के भारतीय वैज्ञानिक ने की खोज; मणिपुर की झील से है गहरा कनेक्शन!

यह भी पढ़ें: आसमान देखने का शौक बदल सकता है करियर, ‘मन की बात’ में PM मोदी ने युवाओं को दी खास सलाह

 

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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