Cobra: मरने के बाद भी जानलेवा होता है सांप...वैज्ञानिकों की नई रिसर्च में खुलासा, छूने से पहले 100 बार सोचें

Can Dead Cobra Kill Us: आपके मन में भी अक्सर ये सवाल आता होगा कि क्या एक कोबरा मरने के बाद भी आप पर हमला कर सकता है या आपको कोट सकता है. इस बात का पता लगाते हुए असम के डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने कहा है कि, हां ऐसा संभव है. शोधकर्ताओं की टीम ने दुनिया के पहले ऐसे मामले का पता लगाया है जहां एक मरे हुए मोनोक्लेड कोबरा और काले करैत ने जहर के असर को दिखाया. यह खोज इस बात को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है कि मरने के बाद भी सांपों का जहर कैसे असर करता है.

किसने की ये रिसर्च?

शिवसागर जिले के डेमो ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एनेस्थिसियोलॉजिस्ट डॉ.सुरजीत गिरी ने 4 अन्य डॉक्टर और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इस रिसर्च को किया है. इस शोध में उन्होंने मरे हुए सांपों के काटने के 3 मामलों का रिकॉर्ड बनाया है. इसमें 2 मामले शिवसागर के डेमो में मरे हुए मोनोक्लेड कोबरा के काटने के थे. डॉ.गिरी ने बताया कि ये घटनाएं 2022-23 में हुई थीं. उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले मरे हुए सांपों के जहर से जुड़ी जानकारी केवल रैटलस्नेक के बारे में ही थी.

कहां छपी पूरी रिसर्च?

यह रिसर्च 19 अगस्त को फ्रंटियर्स इन ट्रॉपिकल डिजीज नाम की पत्रिका में छपी थी. डॉ.गिरी ने जो पहला मामला देखा वह एक ऐसे व्यक्ति का था जिसे मरे हुए मोनोक्लेड कोबरा के कटे हुए सिर ने काट लिया था. वह आदमी उस सांप को फेंक रहा था जब ये घटना हुई, उसे बहुत तेज दर्द और उल्टियां होने लगी. इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे 20 एंटीवेमन शीशियां, दर्द की दवा भी दी. घाव पर छाले पड़ने की वजह से कई हफ्तों तक सर्जरी करनी पड़ी लेकिन बाद में वह पूरी तरह से ठीक हो गया.

बाकी के मामले कहां दर्ज हुए?

दूसरे मामले में किसान को मरे हुए मोनोक्लेड कोबरा ने काट लिया था जो ट्रैक्टर के नीचे कुचला हुआ था. हालांकि 25 दिनों बाद यह पूरी तरह से ठीक हो गया था. वहीं तीसरा मामला कामरूप जिले में बोको ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई जहां एक व्यक्ति को काले क्रेट के सिर को छूने से जहर चढ़ गया. हैरानी की बात ये थी कि सांप 3 घंटे से मरा हुआ था.

क्या-क्या लक्षण सामने आए?

शोधकर्ताओं ने रिसर्च पेपर में बताया कि शुरुआत में इन्हें हल्का दर्द हुआ था इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया. लेकिन बाद में जहर की वजह से आंख की पलकें झुकना(पटोसिस), निगलने में दिक्कत(डिसफैगिया)और शरीर के अंगों का लकवाग्रस्त होना(क्वाड्रिप्लेजिया)जैसे लक्षण दिखे. डॉ.गिरी ने बताया कि, इन मामलों से पता चलता है कि मरे हुए सांप भी जहर छोड़ सकते हैं और मरने के कई घंटों बाद तक उनकी मांसपेशियों में हलचल हो सकती है. आगे उन्होंने कहा, मरे हुए सांप के काटने से भी जहर उतना ही घातक होगा जितना की जिंदा सांप का जहर होता है.

