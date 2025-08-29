Cobra: मरने के बाद भी जानलेवा होता है सांप...वैज्ञानिकों की नई रिसर्च में खुलासा, छूने से पहले 100 बार सोचें
Advertisement
trendingNow12900942
Hindi Newsविज्ञान

Cobra: मरने के बाद भी जानलेवा होता है सांप...वैज्ञानिकों की नई रिसर्च में खुलासा, छूने से पहले 100 बार सोचें

Sciene News in Hindi: क्या ऐसा संभव है कि मरने के बाद भी एक बेजान कोबरा या करैत हमला कर आपको काट ले? असम के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 29, 2025, 11:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Cobra: मरने के बाद भी जानलेवा होता है सांप...वैज्ञानिकों की नई रिसर्च में खुलासा, छूने से पहले 100 बार सोचें

Can Dead Cobra Kill Us: आपके मन में भी अक्सर ये सवाल आता होगा कि क्या एक कोबरा मरने के बाद भी आप पर हमला कर सकता है या आपको कोट सकता है. इस बात का पता लगाते हुए असम के डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने कहा है कि, हां ऐसा संभव है. शोधकर्ताओं की टीम ने दुनिया के पहले ऐसे मामले का पता लगाया है जहां एक मरे हुए मोनोक्लेड कोबरा और काले करैत ने जहर के असर को दिखाया. यह खोज इस बात को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है कि मरने के बाद भी सांपों का जहर कैसे असर करता है. 

किसने की ये रिसर्च?
शिवसागर जिले के डेमो ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एनेस्थिसियोलॉजिस्ट डॉ.सुरजीत गिरी ने 4 अन्य डॉक्टर और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इस रिसर्च को किया है. इस शोध में उन्होंने मरे हुए सांपों के काटने के 3 मामलों का रिकॉर्ड बनाया है. इसमें 2 मामले शिवसागर के डेमो में मरे हुए मोनोक्लेड कोबरा के काटने के थे. डॉ.गिरी ने बताया कि ये घटनाएं 2022-23 में हुई थीं. उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले मरे हुए सांपों के जहर से जुड़ी जानकारी केवल रैटलस्नेक के बारे में ही थी.

यह भी पढ़ें: विज्ञान ने भी माना...हिमालयी जड़ी-बूटियों में है बीमारियों का इलाज, 1600 से ज्यादा पौधों पर हुई रिसर्च

Add Zee News as a Preferred Source

कहां छपी पूरी रिसर्च?
यह रिसर्च 19 अगस्त को फ्रंटियर्स इन ट्रॉपिकल डिजीज नाम की पत्रिका में छपी थी. डॉ.गिरी ने जो पहला मामला देखा वह एक ऐसे व्यक्ति का था जिसे मरे हुए मोनोक्लेड कोबरा के कटे हुए सिर ने काट लिया था. वह आदमी उस सांप को फेंक रहा था जब ये घटना हुई, उसे बहुत तेज दर्द और उल्टियां होने लगी. इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे 20 एंटीवेमन शीशियां, दर्द की दवा भी दी. घाव पर छाले पड़ने की वजह से कई हफ्तों तक सर्जरी करनी पड़ी लेकिन बाद में वह पूरी तरह से ठीक हो गया. 

बाकी के मामले कहां दर्ज हुए?
दूसरे मामले में किसान को मरे हुए मोनोक्लेड कोबरा ने काट लिया था जो ट्रैक्टर के नीचे कुचला हुआ था. हालांकि 25 दिनों बाद यह पूरी तरह से ठीक हो गया था. वहीं तीसरा मामला कामरूप जिले में बोको ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई जहां एक व्यक्ति को काले क्रेट के सिर को छूने से जहर चढ़ गया. हैरानी की बात ये थी कि सांप 3 घंटे से मरा हुआ था.

क्या-क्या लक्षण सामने आए?
शोधकर्ताओं ने रिसर्च पेपर में बताया कि शुरुआत में इन्हें हल्का दर्द हुआ था इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया. लेकिन बाद में जहर की वजह से आंख की पलकें झुकना(पटोसिस), निगलने में दिक्कत(डिसफैगिया)और शरीर के अंगों का लकवाग्रस्त होना(क्वाड्रिप्लेजिया)जैसे लक्षण दिखे. डॉ.गिरी ने बताया कि, इन मामलों से पता चलता है कि मरे हुए सांप भी जहर छोड़ सकते हैं और मरने के कई घंटों बाद तक उनकी मांसपेशियों में हलचल हो सकती है. आगे उन्होंने कहा, मरे हुए सांप के काटने से भी जहर उतना ही घातक होगा जितना की जिंदा सांप का जहर होता है.

यह भी पढें: Ringelmann Effect: 103 गुना ताकतवर...वैज्ञानिक कर रहे चींटियों पर रिसर्च, इनकी टीमवर्क से बनेगा रोबोट्स का भविष्य

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

dead cobra attack

Trending news

'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जारंगे समर्थकों का नारा
Maharashtra news
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जारंगे समर्थकों का नारा
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
Vadodara
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
Himachal Pradesh
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
today weather update
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
Trump tariff
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
metro train news
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
DNA
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
DNA Analysis
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने खोल दी आगे की राह!
DNA
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने खोल दी आगे की राह!
DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR
DNA Analysis
DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR
;