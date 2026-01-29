समंदर की 900 मीटर गहराई में मिला 'डेड जोन', वैज्ञानिकों की चेतावनी- सांस लेने को तरस रहे समुद्री जीव

Science News in Hindi: जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्र की गहराई में ऑक्सीजन कम हो रही है जिससे काफी हिस्से डेड जोन बनते जा रहे हैं. ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो जीव खत्म हो रहे हैं जो समुद्र की सफाई करने और पोषक तत्वों को फैलाने का काम करते थे. वैज्ञानिक क्रेग आर. स्मिथ और फैबियो सी.डी लियो ने समुद्र के नीचे करीब 900 मीटर गहराई में 10 सालों तक जांच की. आमतौर पर समुद्र के नीचे गिरी व्हेल की हड्डियों या लकड़ियों पर बहुत सारे जीव जमा हो जाते हैं लेकिन इस बार वहां सिर्फ सन्नाटा मिला.

क्या जांच कर रहे हैं वैज्ञानिक?

आमतौर पर जब किसी व्हेल मछली का शरीर समुद्र की गहराई में गिरता हो तो वहां के जीवों के लिए किसी दावत से कम नहीं होता. स्लीपर शार्क और हैगफिश जैसे शिकारी सबसे पहले वहां पहुंचकर उसके मांस को खाना शुरू कर देते हैं. इसके बाद उन जीवों की बारी आती है जिसे इकोसिस्टम का इंजीनियर कहा जाता है. इसमें ओसेडेक्स जैसी प्रजातियां शामिल हैं जिसे जॉम्बी वॉर्म्स भी कहा जाता है.

कैसे काम करते हैं ये जीव?

ये कीड़े बैक्टीरिया की मदद से व्हेल की हड्डियों को गला देते हैं और गलाने के बाद उसके अंदर मौजूद फैट तक पहुंच जाते हैं. इनकी वजह से व्हेल के अवशेष बाकी छोटे जीवों के खाने लायक बन जाते हैं. व्हेल का शव समुद्र के जीवों के लिए भोजन का मुख्य जरिया है जिसे शार्क से लेकर जॉम्बी वॉर्म सब मिलकर खाते हैं.

वैज्ञानिकों ने कैसे की इसकी जांच?

वैज्ञानिकों ने जांच के लिए 3 हंपबैक व्हेल की पसलियों और लकड़ी के एक लट्ठे को समुद्र की गहराई में रखा और करीब 10 सालों तक उनपर नजर रखी. आमतौर पर व्हेल की हड्डियों पर ओसेडेक्स तुरंत हमला कर देते हैं लेकिन यहां 8 महीने और यहां तक कि 9 साल बाद भी एक भी कीड़ा नहीं मिला. लकड़ी में छेद करने वाले क्लैम जीव 1 साल के अंदर की लकड़ी को खाना शुरू कर देते हैं.

जांच में क्या निकले नतीजे?

बार्कले कैन्यन का ये इलाका जहां रिसर्च हुई, ऑक्सीजन न्यूनतम क्षेत्र में आता है. यह समुद्र का ऐसे हिस्सा है जहां ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि ज्यादातर जीव जिंदा नहीं रह सकते. गर्मी बढ़ने से समुद्र की ऊपरी सतह गर्म हो रही है जिससे पानी में ऑक्सीजन कम हो रही है और वह गहराई तक नहीं पहुंच पा रही है.

इसका समुद्र पर क्या असर हो रहा है?

इससे बड़े जीव तो यहां खाने की तलाश में थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं लेकिन ओसेडेक्स जैसे नाजुक जीव इस जहरीले माहौल को बर्दाश्त नहीं कर पाते. समुद्र की गहराई में गिरे मलबे को साफ करने और उसे खाद में बदलने के लिए ओसेडेक्स जैसे जीवों की जरूरत होती है. अगर ये जीव नहीं होंगे तो समुद्र का कचरा साफ नहीं होगा औ जमा होकर सड़ जाएगा.