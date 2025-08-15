समुद्र की 4 किलोमीटर गहराई में कैमरे में कैद हुआ दुर्लभ डंबो ऑक्टोपस! वैज्ञानिक भी रह गए दंग
समुद्र की 4 किलोमीटर गहराई में कैमरे में कैद हुआ दुर्लभ डंबो ऑक्टोपस! वैज्ञानिक भी रह गए दंग

वैज्ञानिकों ने शोध करने के लिए समुद्र के 4 किलोमीटर अंदर तक कैमरा भेजा, जैसे-जैसे यह कैमरा समुद्र की गहराइयों में जा रहा था अंदर नए-नए जीव दिखाएं दिए जिसको देखकर वैज्ञानिक भी हैरान थे.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Aug 15, 2025, 12:11 PM IST
हमारी धरती रहस्य से गिरी हुई है यहां पर आपको हर कदम पर एक नया रहस्य जानने को मिलेगा लेकिन समंदर भी किसी रहस्य से काम नहीं है जैसे ही आप समुद्र के नीचे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो आप एक नई दुनिया में आ गए हों समुद्र की गहराई नए-नए रहस्यों तक आपको पहुंचा सकती है ऐसे में एक बार वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट के तहत समुद्र के अंदर 4 किलोमीटर तक नीचे कैमरे को डाला और अंदर का नजारा देखा वह सब हैरान रह गए. इस रिमोट कैमरे से ऐसे ऐसे जीवन का पता चला जिसके बारे में अपने नाम तक नहीं सुना होगा. समुद्र के अंदर वैज्ञानिकों को गुलाबी रंग का जीव तैरता हुआ दिखा.

समुद्र के अंदर की दुनिया
जब वैज्ञानिक समुद्र की 4 किलोमीटर की गहराई में पहुंचते हैं तो एक गुलाबी रंग का जीव दिखाई देता है, यह जो भी जीव था इसके शरीर पर कान के आकार जितने पंख थे और जीव उन्हीं की मदद से समुद्र के अंदर तैर रहा था. यह जीव जो अर्जेंटीना के पूर्वी तट से लगभग 193 मील दूर दक्षिणी अटलांटिक महासागर में मार डेल प्लाटा संबरीन कैनियन (Mar del Plata submarine canyon) की खोज के दौरान मिली फुटेज में दिखा था. 

2.65 मिलियन साल पुराने दांतों ने खोला मानव विकास का नया अध्याय, वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

किस प्रजाति से संबंधित है ये जीव
ये जीव ग्रिम्पोथुथिस नाम की एक प्रजाति से संबंध रखता है और इसे आमतौर डंबो ऑक्टोपस कहा जाता है अभी तक इस प्रजाति के 17 किस्मों के बारे में पता चला है. इनको पहचानने के लिए इनकी आंखों के ऊपर निकले पंखों को देख कर इनकी पहचान की जा सकती है. समुद्र के सबसे नीचे रहने वाली प्रजातियों में से एक डंबो ऑक्टोपस भी है. यह ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां जमा देने वाली ठंड होती है और दबाव काफी अधिक होता है. ये अपने पंखों के फड़फड़ाकर ही तैरते हैं. 

कब देखा गया था डंबो ऑक्टोपस
अर्जेंटीना में डंबो ऑक्टोपस को पहली बार वैज्ञानिकों के द्वारा देखा गया था. जॉन एब्लेट जो कि लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के क्यूरेटर हैं उन्होंने बताया है कि डंबो ऑक्टोपस और दूसरे ऑक्टोपस की तुलना में बहुत ही अलग होते हैं ये बहुत ही नरम होते हैं ये बिलकुल जेली जैसे होते हैं और दिखने में किसी एलियन जैसे लगते हैं. अब तक का जो सबसे बड़ा डंबो ऑक्टोपस मिला है वो 1.8 मीटर लंबा था और वजन में 5.9 किलोग्राम का था लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो डंबो ऑक्टोपस 20 से 30 सेंटीमीटर तक ही बढ़ते हैं. समुद्र के अंदर की ये खोज समुद्र की गहराइयों के बारे में अनगिनत राजों को खोलेगी, साल 2020 में इंडियन ओशियन में 7,000 मीटर नीचे डंबो ऑक्टोपस को देखा गया था.

 

ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

dumbo octopus discoveryremote camera in sea

;