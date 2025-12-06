4,000 मीटर गहराई में मिला समंदर का छुपा सच! Deep Sea Mining Test ने खोली 788 रहस्यमयी प्रजातियों की दुनिया

Deep Sea Mining Test: प्रशांत महासागर के गहरे समुद्री तल पर खनन के एक बड़े परीक्षण के दौरान वैज्ञानिकों ने सैकड़ों नई प्रजातियां खोजी हैं. हालांकि 5 साल के रिसर्च और 160 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद पता चला कि खनन मशीन की वजह से 37% जानवरों की संख्या और 32% अलग-अलग प्रजातियों की विविधता कम हुई है. बता दें कि इसे Nature Ecology and Evolution में प्रकाशित किया गया है.

गहराई में खनन में मिलीं नई प्रजातियां

समुद्री जीव वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर के उस हिस्से में रिसर्च किया जिसे Clarion–Clipperton Zone कहते हैं. यह क्षेत्र मैक्सिको और हवाई के बीच फैला है और समुद्री धातुओं के बड़े भंडार के लिए जाना जाता है. बता दें कि यहां की गहराई 4,000 मीटर है, इधर ना तो सूरज की रोशनी पहुंचती है और न ही भोजन की सही से आपूर्ति हो पाती है. इसके बाद भी वैज्ञानिकों ने 788 अलग-अलग प्रजातियों की पहचान की है और इसके साथ ही कई प्रजातियां पहले कभी दर्ज नहीं की गई थीं. जैसे छोटे समुद्री कीड़े, क्रस्टेशियंस, घोंघे और समुद्री सीप और एक नई सोलिटेयर कोरल प्रजाति जिसे Deltocyathus zoemetallicus नाम दिया गया है.

आपको बता दें कि लगातार 5 सालों तक रिसर्चर्स ने समुद्र तल पर जीवों की गिनती, सैंपल कलेक्शन और मशीन खनन के से होने वाले प्रभाव का अध्ययन किया है. रिसर्च को ISA (International Seabed Authority) की गाइडलाइन्स के हिसाब से किया गया जो अंतरराष्ट्रीय जल में खनन को कंट्रोल करती है. रिसर्चर्स की माने तो कुल 4,350 जीव इकट्ठे किए गए हैं. हर सैंपल में करीब 200 जीव मिले, जबकि उतने ही प्रजातियों की संख्या रही थी.

37% जीवों की संख्या घटी

जब खनन मशीन ने क्षेत्र में धातुओं को निकाला तो उसके पीछे छोड़े निशान पर जीवन में बड़ी गिरावट देखी गई थी. जिसकी वजह से अध्ययन के परिणाम यह निकला की जानवरों की संख्या 37% कम हो गई और प्रजातियों की विविधता में 32% तक की गिरावट आ गई. हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि समुद्री तल में समय के साथ प्राकृतिक बदलाव होते रहते हैं.

बता दें कि ISA ने Clarion-Clipperton Zone का 30% हिस्सा संरक्षित घोषित किया है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इस क्षेत्र में कौन-से जीव रहते हैं, इसका लगभग कोई डेटा मौजूद नहीं है. Natural History Museum London के वैज्ञानिकों के अनुसार खनन से जैव विविधता के नुकसान का जोखिम समझने के लिए संरक्षित क्षेत्रों की विस्तृत अध्ययन बेहद जरूरी है.

