पाताल की गहराइयों में सन्नाटा! अचानक गायब हुए व्हेल की हड्डियां खाने वाले 'जॉम्बी वर्म'; वैज्ञानिकों ने दी...
वैज्ञानिकों ने पाया कि गहरे समुद्र में रहने वाले जॉम्बी वर्म अचानक गायब हो गए हैं. ये कीड़े व्हेल की हड्डियों पर रहते हैं और उनका जीवन इन हड्डियों पर निर्भर होता है. पिछले दस सालों से प्रशांत महासागर में रखी व्हेल हड्डियों पर शोध किया जा रहा था. वैसे तो ये ये वर्म हड्डियों पर जल्दी ही कॉलोनी बना लेते हैं, लेकिन इस बार उनकी अनुपस्थिति ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है.
जॉम्बी वर्म क्या हैं?
जॉम्बी वर्म, जिन्हें ओसेडैक्स कहते हैं, समुद्र की गहरी तलहटी में व्हेल की हड्डियों पर रहते हैं. इनके पास मुंह नहीं होता, लेकिन ये हड्डियों से पोषक तत्व पाने के लिए एसिडिक रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। इन रूट्स में मौजूद बैक्टीरिया हड्डियों को तोड़कर जरूरी पोषण निकालते हैं। मृत व्हेल की हड्डियां गहरे समुद्र के इकोसिस्टम के लिए प्राकृतिक भोजन का काम करती हैं।
गायब होने का रहस्य
वैज्ञानिकों ने व्हेल की हड्डियां लगभग 900 मीटर गहरे समुद्र में रखी और दस साल तक उनका अध्ययन किया. आश्चर्यजनक रूप से, इस पूरे समय में कोई जॉम्बी वर्म वहां नहीं दिखे हैं. पहले अगर कहीं व्हेल की हड्डियां दिखती थी, तो वहां वो वर्म देखने को मिल जाते थे. पर इस बार ऐसा नहीं हुआ है. यह असामान्य घटना है क्योंकि ये हड्डियों पर जल्दी ही पाए जाते हैं. शोधकर्ताओं के लिए यह एक गंभीर संकेत है.
ऑक्सीजन की कमी मुख्य कारण
शोध स्थल कैनेडियन पानी के बार्कली कैन्यन में था, जो प्राकृतिक रूप से कम ऑक्सीजन वाला क्षेत्र है. वैज्ञानिकों का मानना है कि कम ऑक्सीजन के कारण ये वर्म जीवित नहीं रह पाए और मर गए. समुद्र का तापमान बढ़ना और ऑक्सीजन का घटना गहरे समुद्र की परिस्थितियों को और चुनौतीपूर्ण बना रहा है. इस वजह से जॉम्बी वर्म गायब हो सकते हैं.
गहरे समुद्र पर असर और आगे की योजना
जॉम्बी वर्म गहरे समुद्र के पोषण चक्र में अहम भूमिका निभाते हैं. इनके बिना हड्डियां नहीं सड़तीं और माइक्रोबियल और स्कैवेंजर समुदाय प्रभावित होते हैं. इसका मतलब है कि समुद्र में जैव विविधता पर गंभीर खतरा हो सकता है. वैज्ञानिक अब अन्य क्षेत्रों में व्हेल-फॉल अध्ययन करने की योजना बना रहे हैं, ताकि ऑक्सीजन स्तर और जीवित रहने की सीमा को समझा जा सके और भविष्य में समुद्री जीवन की सुरक्षा की रणनीति बनाई जा सके.
