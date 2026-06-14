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समुद्र के भीतर मिला दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, चीनी वैज्ञानिकों की खोज ने किया हैरान; हजारों फीट गहरे पानी में क्या था ऐसा?

चीन के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी खोज की है. हिंद महासागर की तलहटी पर दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान की खोज हुई है. यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा कब्रिस्तान है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 14, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:55 PM IST
समुद्र के भीतर मिला दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, चीनी वैज्ञानिकों की खोज ने किया हैरान; हजारों फीट गहरे पानी में क्या था ऐसा?
Image Credit: सोशल मीडया

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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