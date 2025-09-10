एक बार फिर बढ़ा दिल्ली की हवा का 'पारा', स्टडी में खुलासा- 97% तक जहरीली हुई देश की राजधानी
Advertisement
trendingNow12915966
Hindi Newsविज्ञान

एक बार फिर बढ़ा दिल्ली की हवा का 'पारा', स्टडी में खुलासा- 97% तक जहरीली हुई देश की राजधानी

Delhi Air Polluted: भारतीय शोधकर्ता के एक नए अध्ययन में सामने आया है कि दिल्ली की हवा में खतरनाक Mercury मौजूद है. शोधकर्ताओं ने बताया कि, दिल्ली की हवा में औसतन 6.9 नैनोग्राम घन मीटर Mercury पाया गया.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 10, 2025, 09:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक बार फिर बढ़ा दिल्ली की हवा का 'पारा', स्टडी में खुलासा- 97% तक जहरीली हुई देश की राजधानी

Delhi Pollution: भारतीय शोधकर्ताओं ने एक नया अध्ययन किया जिसमें पता चला है कि दिल्ली की हवा में खतरनाक धातु Mercury मौजूद है. यह शोध Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune के वैज्ञानिकों ने किया है. यह अपनी तरह का पहला अध्ययन है और इसे एयर क्वालिटी, एटमॉस्फियर एंड हेल्थ पत्रिका में छापी गई. इसमें 2018 से 2024 तक हवा में पारे के स्तर का डाटा देखा गया. अध्ययन के मुताबिक, दिल्ली की हवा में औसतन 6.9 नौनोग्राम प्रति घन मीटर पारा(Mercury)पाया गया जो दुनिया के बाकी हिस्सों से बहुत ज्यादा है. 

इतना क्यों चढ़ गया पारा?
आपको बता दें कि दिल्ली की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में यह मात्रा 1.7 नैनोग्राम और दक्षिणी गोलार्ध में 1.3 नैनोग्राम प्रति घन मीटर है. अध्ययन में बताया गया कि दिल्ली में 72 से 92 प्रतिशत पारे का प्रदूषण इंसानों की गतिविधियों की वजह से है. इसमें मुख्य तौर पर फॉसिल फ्यूल, कारखानों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं शामिल है. 

यह भी पढ़ें: क्या इस बार की ठंड तोड़ेगी रिकॉर्ड? 2025–26 विंटर सीजन पर मौसम वैज्ञानिकों की चेतावनी

Add Zee News as a Preferred Source

और क्या-क्या वजहें हैं?
इसी अध्ययन में बताया गया कि, 8 से 28 प्रतिशत तक मर्कयूरी मिट्टी और प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रियाओं से हवा में घुला. WHO के मुताबिक, पारा एक बहुत ही जहरीली धातु है और इसे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माने जाने वाले Top 10 Chemicals में शामिल किया गया है. हालांकि, दिल्ली के लोग काफी लंबे समय में इसके संपर्क में हैं फिर भी इसका स्तर WHO द्वारा तय की गई सीमा के नीचे है.

इसका हेल्थ पर क्या असर होगा?
इस बारे में शोधकर्ताओं ने कहा, यह अध्ययन भारतीय शहरों में पारे के प्रदूषण, उसके सोर्स और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को बताया है. इससे साफ होता है कि प्रदूषण को रोकने के लिए निगरानी और ठोस सरकारी नीतियों की जरूरत है. इस अध्ययन में अच्छी बात यह भी सामने आई कि, पिछले कुछ सालों में दिल्ली की हवा में Mercury की मात्रा कम हुई है जो पहले के आंकड़ों से अलग है. 

यह भी पढ़ें: Mars: वैज्ञानिकों ने सुनी मंगल के 'दिल की धड़कन', NASA के इनसाइट लैंडर की बड़ी खोज

किन बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है?
रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में रहने वाले एडल्ट्स गर्मियों में सर्दियों के मुकाबले लगभग दोगुने माइक्रोप्लास्टिक के कण सांस के जरिए अंदर लेते हैं. अध्ययन में पाया गया कि, ठंडे मौसम में एक व्यक्ति रोजाना औसतन 10.7 कण  सांस के जरिए अंदर लेता था जबकि गर्मियों में यह संख्या 21.1 कण तक बढ़ गई, यानी इसमें 97% तक बढ़ोतरी हुई. अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि, लगातार इनके संपर्क में रहने से ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, फेफड़ों में सूजन और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

cause of delhi pollution

Trending news

मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
Donald Trump
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
Vice President
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
Weather
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
Nepal Protest
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
Vice President Election 2025
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
birth control
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
West Bengal
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
Siachen glacier
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
;