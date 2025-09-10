एक बार फिर बढ़ा दिल्ली की हवा का 'पारा', स्टडी में खुलासा- 97% तक जहरीली हुई देश की राजधानी

Delhi Pollution: भारतीय शोधकर्ताओं ने एक नया अध्ययन किया जिसमें पता चला है कि दिल्ली की हवा में खतरनाक धातु Mercury मौजूद है. यह शोध Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune के वैज्ञानिकों ने किया है. यह अपनी तरह का पहला अध्ययन है और इसे एयर क्वालिटी, एटमॉस्फियर एंड हेल्थ पत्रिका में छापी गई. इसमें 2018 से 2024 तक हवा में पारे के स्तर का डाटा देखा गया. अध्ययन के मुताबिक, दिल्ली की हवा में औसतन 6.9 नौनोग्राम प्रति घन मीटर पारा(Mercury)पाया गया जो दुनिया के बाकी हिस्सों से बहुत ज्यादा है.

इतना क्यों चढ़ गया पारा?

आपको बता दें कि दिल्ली की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में यह मात्रा 1.7 नैनोग्राम और दक्षिणी गोलार्ध में 1.3 नैनोग्राम प्रति घन मीटर है. अध्ययन में बताया गया कि दिल्ली में 72 से 92 प्रतिशत पारे का प्रदूषण इंसानों की गतिविधियों की वजह से है. इसमें मुख्य तौर पर फॉसिल फ्यूल, कारखानों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं शामिल है.

और क्या-क्या वजहें हैं?

इसी अध्ययन में बताया गया कि, 8 से 28 प्रतिशत तक मर्कयूरी मिट्टी और प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रियाओं से हवा में घुला. WHO के मुताबिक, पारा एक बहुत ही जहरीली धातु है और इसे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माने जाने वाले Top 10 Chemicals में शामिल किया गया है. हालांकि, दिल्ली के लोग काफी लंबे समय में इसके संपर्क में हैं फिर भी इसका स्तर WHO द्वारा तय की गई सीमा के नीचे है.

इसका हेल्थ पर क्या असर होगा?

इस बारे में शोधकर्ताओं ने कहा, यह अध्ययन भारतीय शहरों में पारे के प्रदूषण, उसके सोर्स और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को बताया है. इससे साफ होता है कि प्रदूषण को रोकने के लिए निगरानी और ठोस सरकारी नीतियों की जरूरत है. इस अध्ययन में अच्छी बात यह भी सामने आई कि, पिछले कुछ सालों में दिल्ली की हवा में Mercury की मात्रा कम हुई है जो पहले के आंकड़ों से अलग है.

किन बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है?

रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में रहने वाले एडल्ट्स गर्मियों में सर्दियों के मुकाबले लगभग दोगुने माइक्रोप्लास्टिक के कण सांस के जरिए अंदर लेते हैं. अध्ययन में पाया गया कि, ठंडे मौसम में एक व्यक्ति रोजाना औसतन 10.7 कण सांस के जरिए अंदर लेता था जबकि गर्मियों में यह संख्या 21.1 कण तक बढ़ गई, यानी इसमें 97% तक बढ़ोतरी हुई. अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि, लगातार इनके संपर्क में रहने से ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, फेफड़ों में सूजन और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है.