क्या है वॉशआउट इफेक्ट? जिसने 100 के नीचे पहुंचा दिया दिल्ली-NCR का AQI, जहरीली धुंध से राहत

Wash Out Effect: भारत के कई शहरों में जब गर्मी और प्रदूषण के बाद तेज बारिश होती है वह सिर्फ ठंडक ही नहीं लाती, बल्कि हवा को भी साफ करती है. जहरीली हवा में सांस ले रहे लोगों के लिए यह बारिश एक कुदरती वैक्यूम क्लीनर की तरह है जो आसमान की सारी गंदगी को साफ कर देता है. इसका सबसे अच्छा उदाहरण अभी दिल्ली-NCR में देखने को मिल रहा है. नोएडा में जहां हफ्तों से हवा खराब थी वहीं 24 जनवरी को भारी बारिश के बाद AQI गिरकर 89 पर आ गया. इसका मतलब है कि अब वहां की हवा काफी हद तक साफ है.

कैसे आया यह बदलाव?

यह बदलाव 23 जनवरी को हुई साल की पहली तेज बारिश की वजह से आया. इस बारिख ने प्रकृति को तरफ से की गई एक बड़ी सफाई अभियान की तरह काम किया. दिल्ली में प्रदूषण का औसत स्तर (AQI) सुधरकर 100 तक पहुंच गया. इससे पिछले 10 दिनों में छाई हुई गहरी और जहरीली धुंध खत्म हो गई जो पहले 350 के खतरनाक स्तर को भी पार कर गई.

क्या है वॉशआउट इफेक्ट?

जब बारिश की बूंदें आसमान से नीचे गिरती हैं तो वे सिर्फ पानी नहीं बरसातीं बल्कि हवा को झाड़ू की तरह साफ करती हैं. हवा में PM2.5 और PM10 जैसे धूल और धुएं के बहुत ही बारीक कण रहते हैं जो सांस के जरिए हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं. बारिश की बूंद इन जहरीले कणों को अपने अंदर चिपका लेती हैं और खींचकर जमीन पर ले आती हैं. इससे कुछ घंटों में हवा साफ और प्रदूषण का स्तर कम हो जाता है.

जहरीली गैसों की काल है बारिश

बारिश सिर्फ धूल-मिट्टी नहीं बल्कि हवा में मौजूद नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों को भी साफ कर देती है. ये गैसें पानी में घुल जाती हैं. इसलिए, जब बारिश होती है तो वह इन हानिकारक केमिकल्स को सोख लेती है और उन्हें घोलकर जमीन या नालियों में बहा देती है. ऐसे में जो जहर हवा में हमारे फेफड़ों तक पहुंच सकते थे उसे बारिश नीचे ले आता है.

जब बारिश बना एयर प्यूरीफायर

अच्छी बारिश से AQI तक कम हो सकता है लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि यह इलाज पक्का नहीं है. बारिश सिर्फ हवा को कुछ देर के लिए साफ करती है पर प्रदूषण फैलानी वाली चीजों को बंद नहीं करती. जैसे ही जमीन सूखती और सड़कों पर काम फिर से शुरू होता है तो हवा फिर से खराब होने लगती है. इसलिए, हम प्रदूषण को खत्म करने के लिए सिर्फ बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते.