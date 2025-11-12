Advertisement
Delhi Blast: क्या होता है धमाके में इस्तेमाल होने वाला 'ANFO'? जानिए इस पर भारत में कड़े कानून

Delhi Blast: विस्फोट की रासायनिक क्रिया धीमी रफ्तार से जलने के बजाय से भी तेज लहर या सुपरसोनिक शॉक वेव के तौर पर फैलती है. इसका मतलब है कि ऊर्जा बहुत ही तेजी से माइक्रोसेकंड में निकलती है जिससे एक शॉक फ्रंट पैदा होता है.

 

Nov 12, 2025, 07:01 AM IST
What is Ammonium Nitrate?: जानकारी में सामने आ रहा है कि 10 नवंबर 2025 को देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास जो धमाका हुआ उसमें अमोनियम-नाइट्रेट ईंधन तेल(ANFO)और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया था जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी. शुरुआती जांच में धमाके वाली जगह के पास अमोनियम नाइट्रेट के टुकड़े या निशान मिले हैं. अमोनियम नाइट्रेट ANFO का मुख्य हिस्सा होता है और इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा किया जाता है. यह बहुत ही शक्तिशाली होता है जिसे उद्योगों में और अस्थायी बम(Improvised Explosive Devices)बनाने में भी इस्तेमाल होता है.

अमोनियम नाइट्रेट और एएनएफओ क्या है?
अमोनियम नाइट्रेट एक सफेद और दानेदार केमिकल है जिसका सबसे आम इस्तेमाल खेती में होता है जहां इसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है. अमोनियम-नाइट्रेट ईंधन तेल(ANFO)की बात करें तो जब अमोनियम नाइट्रेट को ईंधन तेल(Fuel-Oil)के साथ मिलाया जाता है तो यह ANFO बन जाता है. ANFO एक शक्तिशाली औद्योगिक विस्फोटक है. यह निर्माण कार्यों, बड़ी चट्टानों को तोड़ने और खुदाई के काम आता है.

यह भी पढ़ें: इंसानी दिमाग के विकास का पहला 'नक्शा' तैयार! 5000 से ज्यादा सेल्स टाइप की हुई खोज

ANFO कैसे काम करता है?
इसमें लगभग 94% अमोनिय नाइट्रेट और 6% ईंधन तेल होता है. अमोनियम नाइट्रेट का काम ऑक्सीजन देना होता है और ईंधन तेल का काम जलने वाला पदार्थ बनना होता है. ईंधन तेल अमोनियम नाइट्रेट के छोटे-छोटों छेद वाले कण में पूरी तरह मिक्स हो जाता है जिस वजह से इसे संभालना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी आसान हो जाता है. ANFO आसानी से आग नहीं पकड़ता और धमाके के लिए इसे शुरुआत में बहुत तेज ऊर्जा देने की जरूरत होती है. इसलिए इसके साथ डेटोनेटर या बूस्टर विस्फोटक का इस्तेमाल होता है.

ANFO इतना खतरनाक क्यों है?
ANFO में जब आग लगती है तो उन दोनों के बीच बहुत तेज रासायनिक क्रिया होती है जो विस्फोट के लिए पावर जनरेट करती है. इससे बहुत ही कम समय में भारी मात्रा में गर्म गैसें जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भाप बनती है. इन गर्म गैसों के एकदम फैलने से तेज झटका या शॉक वेव पैदा होती है. ANFO के विस्फोट की गति लगभग 3,200 मीटर प्रति सेकंड होती है.

कौन सी जहरीली गैस निकलती है?
ANFO की विस्फोटक गति दूसरे बड़े एक्स्प्लोजिव से थोड़ी कम होती है लेकिन इसे बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है. इसकी बड़ी मात्रा और बंद जगह में होने पर यह बहुत ही विनाशकारी असर पैदा कर सकता है. ब्लास्ट होने पर कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें भी निकलती हैं जिससे इसका खतरा और बढ़ जाता है.

यह भी पढ़ें: 511 किमी की रफ्तार! धरती पर कहां चलती हैं सबसे तेज हवाएं, जानें दुनिया के 7 सबसे खतरनाक 'तूफानी ठिकाने'

भारत में क्या है नियम?
भारत में Ammonium Nitrate के इस्तेमाल पर कड़े कानून लागू हैं. अगर किसी मिश्रण में 45% से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट होता है तो उसे विस्फोटक माना जाता है. इन नियमों को खनन(Mining)और निर्माण जैसे जरूरी उद्योगों में तो इसका सही इस्तेमाल हो सके और इसका गलत फायदा ना उठाया जाए. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

Delhi blastAmmonium nitrate

