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Hindi Newsविज्ञानदिल्ली में अप्रैल में आई दिसंबर वाली सुबह! सड़कों पर छाई धुंध देख लोग हैरान, अचानक लागू हुई ये पाबंदियां

दिल्ली में अप्रैल में आई 'दिसंबर वाली सुबह'! सड़कों पर छाई धुंध देख लोग हैरान, अचानक लागू हुई ये पाबंदियां

Delhi Air Pollution: दिल्ली में आज मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला. जहां एक तरफ लोग अप्रैल में पड़ने वाली गर्मी से परेशान हैं तो वहीं शुक्रवार की सुबर दिसंबर वाली धुंध की चादर में लिपटी नजर आई. बिना बादल और बिना बारिश के अचानक कम हुई विजिबिलिटी ने न सिर्फ लोगों को हैरान किया, बल्कि बच्चों बुजुर्गों में सांस लेने पर भी संकट मडराया. दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर 'खराब' श्रेणी में पहुंच चुका है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 17, 2026, 11:54 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर-ANI
प्रतीकात्मक तस्वीर-ANI

Delhi Air Pollution:  राजधानी दिल्ली में आज सुबह का नजारा हर किसी को हैरान कर देने वाला था! अप्रैल के महीने में जहां लोग चिलचिलाती धूप और गर्मी से परेशान हैं तो वहीं राजधानी की सुबह धुंध की चादर में लिपटी नजर आई. कई इलाकों में विजिबिलिटी को देखकर लोग हैरान हैं, हर कोई यह जानना चाहते है कि आखिरी अप्रैल के मौसम में विजिबिलिटी इतनी कम कैसे हुई.

इसके साथ ही सुबह के समय बहुत सारे लोगों को सांस में भारीपन और आंखों में जलन जैसी समस्या हुई. दिल्ली की हवा ने एक बार फिर धोखा दिया है. जहां लोग भीषण गर्मी से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं प्रदूषण ने एक बार फिर से एंट्री लेकर हर किसी को हैरान कर दिया है. बारिश का नामोनिशान नहीं तो विजिबिलिटी इतनी कम कैसे. आखिर इस कम विजिबिलिटी के पीछे कौन जिम्मेदार है? आइए जानते हैं अगले 48 घंटे आपके स्वास्थ्य के लिए कितने भारी हो सकते हैं.

क्यों प्रदूषित हुई दिल्ली की हवा?

ज्यादातर माना जाता है कि राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या सिर्फ ठंड के दिनों में होती है, लेकिन आज दिल्ली का AQI 200 के पार यानी खराब श्रेणी में पहुंच गया है. इसके पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण हैं-

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वाहनों का धुआं, कंस्ट्रक्शन साइट्स से उड़ने वाली धूल और फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषण हवा में भारी मात्रा में मौजूद है.

IMD के मुताबिक हवा की रफ्तार अचानक कम होकर 10 किमी प्रति घंटा से नीचे आ गई. हवा की रफ्तार कम होने के कारण हवाएं प्रदूषित कणों को आसमान में ऊपर नहीं जाने दे रहीं, जिससे जमीन के पास एक स्मॉग की परत तैयार हो गई है.

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GRAP-1 की पाबंदियां लागू

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन की तरफ से GRAP 1 लागू कर दिया गया है. इसके तहत अब दिल्ली में ये सख्ती बरती जाएगी-

सड़कों पर पानी का छिड़काव और मैकेनिकल स्वीपिंग बढ़ाई जाएगी.

निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल पर कड़ी निगरानी रहेगी.

कचरा जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा.

सड़कों पर वाहनों के PUC सर्टिफिकेट की रैंडम चेकिंग की जाएगी.

सेहत पर भारी पड़ सकता है ये मौसम

मौसम में हो रहे बदलाव को लेकर डॉक्टरों ने सलाह दी है कि खराब श्रेणी के AQI के कारण बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों को बाहर निकलने से बचना चाहिए. अगर बाहर जाना जरूरी ही हो तो मास्क का इस्तेमाल करें जिससे हवा में मौजूद PM2.5 और PM10 कण फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

(ये भी पढे़ंः Space से खुली पोल! अमेजन के जंगलों में छिपी थी 2700 साल पुरानी 'स्मार्ट इंजीनियरिंग')

राहत की उम्मीद कब?

मौसम विभाग का अनुमान है कि शाम तक हवा की रफ्तार थोड़ा बढ़ सकती है, जिससे प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलेगी. उम्मीद जताई जा रही है कि 19 अप्रैल तक दिल्ली की हवा मध्यम श्रेणी में वापस लौटेगी. वह हवा मध्यम श्रेणी में वापस होगी तभी ये समस्या दूर हो सकती है.

(ये भी पढ़ेंः अंतरिक्ष में 'कचरे' का अंबार! ISRO की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, भारत चला रहा...)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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