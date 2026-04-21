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Hindi Newsविज्ञानरेगिस्तान में उगेगा अनाज, अब होगी बंपर खेती! इस चिपचिपे जीव ने बदल दी बंजर जमीन की किस्मत, पूरी दुनिया हैरान

रेगिस्तान में उगेगा अनाज, अब होगी बंपर खेती! इस 'चिपचिपे' जीव ने बदल दी बंजर जमीन की किस्मत, पूरी दुनिया हैरान

Desert to Farm in 10 Months: झुलसाती गर्मी, उड़ती रेत और बंजर जमीनस अभी तक रेगिस्तान की यही पहचान रही है. लेकिन भारत के पड़ोसी मुल्क चीन के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा कमाल किया है कि ये धारण बदलने वाली है. चीन के शापोटौ डेजर्ट स्टेशन के रिसर्चर्स ने एक जादुई सूक्ष्मजीव के जरिए से रेगिस्तान की उड़ती रेत को उपजाऊ मिट्टी में बदलने का कारनामा कर दिखाया है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 21, 2026, 12:03 PM IST
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रेगिस्तान में उगेगा अनाज, अब होगी बंपर खेती! इस 'चिपचिपे' जीव ने बदल दी बंजर जमीन की किस्मत, पूरी दुनिया हैरान

Desert to Farm in 10 Months: क्या आप सोच सकते हैं कि रेगिस्तान के जिस तपती रेत पर 5 मिनट खड़ा होना मुश्किल हो, वहां सिर्फ एक साल के अंदर खेती होने लग जाए? सुनने में भले ही यह अजीब लगे लेकिन चीन के वैज्ञानिकों ने यह कमाल कर दिखाया है. चीनी वैज्ञानिकों ने प्रकृति के एक छिपे हुए रहस्य साइनोबैक्टीरिया को लैब में तैयार कर एक ऐसा जादुई  फॉर्मूला बना लिया है, जो रेत के कणों को गोंद की तरह आपस में जोड़े रखता है. चीन के इस तकनीक ने मिट्टी बनने की सदियों लंबी प्रक्रिया को मात्र कुछ ही महीनों में समेट दिया है.

भारत के पड़ोसी मुल्क चीन के शापोटौ डेजर्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टेशन के रिसर्चर्स ने दावा किया है कि उनकी टीम ने मात्र 10 महीनों के अंदर बंजर और उड़ती हुई रेत को खेती योग्य उपजाऊ मिट्टी में बदलने का तरीका खोज लिया है.

रेगिस्तान का नया 'सुपरहीरो'

इस पूरे प्रोसेस में साइनोबैक्टीरिया नाम के छोटे जीव हैं. ये ऐसे विशेष जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा बनाते हैं. चीनी वैज्ञानिकों ने इन बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल सॉइल क्रस्ट यानी जैविक मृदा परत तैयार की है.

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जब इन बैक्टीरिया को लैब में तैयार कर रेगिस्तान की रेत पर बिखराया, तो ये एक विशेष प्रकार का चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं. यह पदार्थ रेत के कणों को आपस में मजबूती से जोड़े रखते हैं, जिससे रेत का उड़ना लगभग बंद हो जाता है और वह ठोस और स्थिर अवस्था में बदल जाती है.

10 महीनों में हुआ कमाल

मिट्टी बनने में वैसे तो सैकड़ों साल का समय लग जाता है, लेकिन इस तकनीक ने इस समय को घटाकर एक साल से भी कम कर दिया है. रिसर्च के मुताबिक यह कृत्रिम परत प्राकृतिक प्रक्रिया की तुलना में-

कार्बन सिंक 3.2 गुना तेजी से करती है.

नाइट्रोजन का स्तर लगभग 15 गुना तक तेजी से बढ़ाती है.

नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की भारी बढ़ोतरी होने के कारण यह सैंडबेड घास, झाड़ियों और दूसरे पौधों के उगने के लिए परफेक्ट बन जाता है.

(ये भी पढ़ेंः दांत की दरारों में छिपा था 700 साल पुराना 'कातिल'! बोलिविया की ममी ने खोला बड़ा राज)

लागत कम और समाधान ज्यादा

सामान्य रूप से रेगिस्तान पर पेड़ लगाना बहुत ही थकाऊ और खर्चीला काम होता है, इसमें पेड़ भी बहुत तेजी से खराब होते हैं. वहीं साइनोबैक्टीरिया टेक्नोलॉजी बहुत ही सस्ती और कम रखरखाव वाली है. ये बैक्टीरिया सूखे और भीषण गर्मी को झेलने में सक्षम हैं और पानी मिलते ही तेजी से फैलने लगते हैं.

जानकारों का तो यह भी मानना है कि इस तकनीकि को सिंथेटिक माइक्रोबियल कम्युनिटीज के माध्यम से और भी बेहतर बनाया जा सकता है. भविष्य में ऑटोमेशन और ड्रोन्स की सहायता से दुनिया भर के सूखे इलाकों में इस तकनीक का इस्तेमाल कर ग्लोबल वार्मिंग और खाद्य संकट से लड़ा जा सकेगा. 

(ये भी पढ़ेंः मंगल पर दिखे उड़ने वाले कीड़े? NASA की तस्वीरों ने दुनिया को चौंकाया, जानिए पूरा सच)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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